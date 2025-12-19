r
Nosalty Logó
pite vaníliás pite

Stranger Things pite (Indianai krémpite)

Rosanics Petra
Stranger Things pite
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

tészta

krém

összeállítás

503
Kalória
5g
Fehérje
44.8g
Szénhidrát
34g
Zsír
33.2g
Víz
122.3g
Koleszterin
776.3mg
Élelmi rost
17.9g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 29% Zsír

tészta

krém

összeállítás

Összesen 503 kcal
  • 4% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 29% Zsír

tészta

krém

összeállítás

Összesen 4024 kcal
  • 4% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 29% Zsír

tészta

krém

összeállítás

Összesen 345 kcal
  • 4% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5 g

Zsír

  • Összesen
    34 g
  • Telített zsírsav
    21 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    122 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    190.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    72 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    65 mg
  • Nátrium
    32 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    44.8 g
  • Cukor
    18 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    33.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    289 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    13 micro
  • Kolin:
    34 mg
  • Retinol - A vitamin:
    284 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    65 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    32 micro
Összesen 503 kcal
  • 4% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    39.9 g

Zsír

  • Összesen
    272.2 g
  • Telített zsírsav
    167 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    78 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    978 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1521.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    88 mg
  • Kálcium
    576 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    72 mg
  • Foszfor
    519 mg
  • Nátrium
    258 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    358.1 g
  • Cukor
    143 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    265.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2313 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    101 micro
  • K vitamin:
    23 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    101 micro
  • Kolin:
    271 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2269 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    523 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    257 micro
Összesen 4024 kcal
  • 4% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.4 g

Zsír

  • Összesen
    23.3 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    84 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    130.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    49 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    44 mg
  • Nátrium
    22 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.6 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    22.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    198 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    9 micro
  • Kolin:
    23 mg
  • Retinol - A vitamin:
    194 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    45 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    22 micro
Összesen 345 kcal

Elkészítés

tészta

  1. Egy nagy tálba kimérjük a finomlisztet, egy kanál porcukrot (ezt vegyük el a töltelékhez kimért mennyiségből) és a hideg, kockázott vajat. Megszórjuk egy csipet sóval, majd morzsás állagúra dolgozzuk az egészet az ujjainkkal.
  2. Amikor már olyan, mint a nedves homok, hozzáadjuk a tojássárgáját és pár kanál jéghideg vizet. Nagy, levegős mozdulatokkal összegyúrjuk a tésztát egynemű masszává. A tésztagombócot ezután fóliába csomagoljuk és hűtőbe tesszük fél órára, közben elkészítjük a krémet.

krém

  1. Egy tálkában a keményítőt és a porcukrot csomómentesre keverjük a tej felével.
  2. Egy kis nyeles forralóban összemelegítjük a tej másik felét a habtejszínnel és a vaníliával, majd amikor már forró, hozzáöntjük a keményítős-cukros keveréket.
  3. Folyamatos keverés mellett besűrítjük a pudingot, amíg bugyborékolósan sűrű lesz. Fontos, hogy a krém teljesen egynemű legyen, ha esetleg maradnának benne darabkák, érdemes szitán átpasszírozni az egészet.
  4. KEverjük hozzá a vajat is, madj amikor már egynemű a krém, lefedjük fóliával és hagyjuk picit hűlni.

összeállítás

  1. A pitetésztát kinyújtjuk, majd egy kivajazott piteformát (kb. 21-22 centis) kibélelünk vele. Beletöltjük a vaníliakrémet, elegyengetjük a tetejét, majd levágjuk körben a felesleges tésztát.
  2. A pite tetejét megszórjuk a fahéjjal elkevert cukorral, majd apró vajmorzsákat is teszünk rá.
  3. 180 fokos sütőben 30 perc alatt készre sütjük, majd amikor elkészült, hagyjuk kihűlni a szeletelés előtt.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
  • Tepsi mérete: 22
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha olyan nagy Stranger Things-rajongók vagytok, mint mi, akkor ünnepeljétek a sorozatot Erica ellenállhatatlan vaníliapitéjével!

Hasonló receptek

Összes vaníliás pite
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Olasz tejberizspite friss eperrel díszítve
vaníliás pite

Olasz tejberizspite

Az olaszok nagyon sok mindenből képesek pitét sütni: az ellenállhatatlanul omlós tésztába például tejberizst is töltenek. Ilyenkor születik meg a budino di riso, vagyis tejberizspite, ami ...

Lakos Benedek
Gyors epres pite leveles tésztával
epres pite

Epres leveles pite

A leggyorsabban elkészülő gyümölcsös pitékhez megengedett a házi tészta mellőzése, így ugyanis tényleg nevetséges mennyiségű idő alatt hozzájuthatunk a zamatosan gyümölcsös ...

Lakos Benedek

Címlapról ajánljuk

Kávéfőző
Gasztro

Nagy kávéfőzőteszt: úgy látszik, nem pénz kérdése, hogy jó kávéval...

Egy silány kávéfőző könnyen elronthatja a reggelt, míg egy jól működő gép szinte észrevétlenül végzi a dolgát. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi összefogásban 145 kávéfőzőt tesztelt, és azt vizsgálta, mi számít igazán a hétköznapokban: az eszpresszó és a cappuccino minősége, a zajszint, a tisztíthatóság, az energiafogyasztás, valamint az a bizonyos első korty. A tesztből kiderült, melyik készülék lesz megbízható társunk, és melyik válik csupán felesleges dísztárggyá a konyhapulton.

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept