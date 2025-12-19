Stranger Things pite (Indianai krémpite)
Hozzávalók
tészta
210 g finomliszt
150 g vaj
1 csipet só
1 db tojássárgája
30 ml víz (jeges)
krém
60 g étkezési keményítő
120 g porcukor
1 csipet só
2.5 dl tej
2.5 dl habtejszín
vanília ízlés szerint
60 g vaj
összeállítás
- 4% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 29% Zsír
tészta
26g finomliszt96 kcal
19g vaj134 kcal
0 kcal
3g tojássárgája8 kcal
4g víz0 kcal
krém
29 kcal
15g porcukor58 kcal
0 kcal
31g tej18 kcal
31g habtejszín91 kcal
0 kcal
8g vaj54 kcal
összeállítás
- 4% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 29% Zsír
tészta
210g finomliszt764 kcal
150g vaj1076 kcal
0 kcal
20g tojássárgája64 kcal
30g víz0 kcal
krém
229 kcal
120g porcukor464 kcal
0 kcal
250g tej140 kcal
250g habtejszín730 kcal
0 kcal
60g vaj430 kcal
összeállítás
- 4% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 29% Zsír
tészta
17.9g finomliszt65 kcal
12.8g vaj92 kcal
0 kcal
1.7g tojássárgája6 kcal
2.6g víz0 kcal
krém
5.1g étkezési keményítő20 kcal
10.3g porcukor40 kcal
0 kcal
21.4g tej12 kcal
21.4g habtejszín62 kcal
0 kcal
5.1g vaj37 kcal
összeállítás
- 4% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 28% Víz
TOP ásványi anyagok
Kálcium
Foszfor
Nátrium
Szelén
Magnézium
TOP vitaminok
Kolin:
E vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
A vitamin (RAE):
Retinol - A vitamin:
Fehérje
Összesen 5 g
Zsír
-
Összesen 34 g
Telített zsírsav 21 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
Koleszterin 122 mg
Ásványi anyagok
Összesen 190.2 g
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Szénhidrát
Összesen 44.8 g
Cukor 18 mg
Élelmi rost 1 mg
Víz
Összesen 33.2 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 289 micro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elkészítés
tészta
- Egy nagy tálba kimérjük a finomlisztet, egy kanál porcukrot (ezt vegyük el a töltelékhez kimért mennyiségből) és a hideg, kockázott vajat. Megszórjuk egy csipet sóval, majd morzsás állagúra dolgozzuk az egészet az ujjainkkal.
- Amikor már olyan, mint a nedves homok, hozzáadjuk a tojássárgáját és pár kanál jéghideg vizet. Nagy, levegős mozdulatokkal összegyúrjuk a tésztát egynemű masszává. A tésztagombócot ezután fóliába csomagoljuk és hűtőbe tesszük fél órára, közben elkészítjük a krémet.
krém
- Egy tálkában a keményítőt és a porcukrot csomómentesre keverjük a tej felével.
- Egy kis nyeles forralóban összemelegítjük a tej másik felét a habtejszínnel és a vaníliával, majd amikor már forró, hozzáöntjük a keményítős-cukros keveréket.
- Folyamatos keverés mellett besűrítjük a pudingot, amíg bugyborékolósan sűrű lesz. Fontos, hogy a krém teljesen egynemű legyen, ha esetleg maradnának benne darabkák, érdemes szitán átpasszírozni az egészet.
- KEverjük hozzá a vajat is, madj amikor már egynemű a krém, lefedjük fóliával és hagyjuk picit hűlni.
összeállítás
- A pitetésztát kinyújtjuk, majd egy kivajazott piteformát (kb. 21-22 centis) kibélelünk vele. Beletöltjük a vaníliakrémet, elegyengetjük a tetejét, majd levágjuk körben a felesleges tésztát.
- A pite tetejét megszórjuk a fahéjjal elkevert cukorral, majd apró vajmorzsákat is teszünk rá.
- 180 fokos sütőben 30 perc alatt készre sütjük, majd amikor elkészült, hagyjuk kihűlni a szeletelés előtt.
Recept infó
Ha olyan nagy Stranger Things-rajongók vagytok, mint mi, akkor ünnepeljétek a sorozatot Erica ellenállhatatlan vaníliapitéjével!