Stranger Things pite (Indianai krémpite)

Egy silány kávéfőző könnyen elronthatja a reggelt, míg egy jól működő gép szinte észrevétlenül végzi a dolgát. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi összefogásban 145 kávéfőzőt tesztelt, és azt vizsgálta, mi számít igazán a hétköznapokban: az eszpresszó és a cappuccino minősége, a zajszint, a tisztíthatóság, az energiafogyasztás, valamint az a bizonyos első korty. A tesztből kiderült, melyik készülék lesz megbízható társunk, és melyik válik csupán felesleges dísztárggyá a konyhapulton.