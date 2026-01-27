Életmód

A böllér trükkje, ami nélkül nem lesz ropogós kérgű és aranybarna a töpörtyűd

Első kézből, frissen, emlékezetből írjuk eme cikket, egy disznóvágást követően, egy böllér tanácsai alapján. El is mondjuk, milyen trükkel lesz biztosan aranybarna kérgű és ropogós a töpörtyűd.

A vegák és vegánok most ne figyeljenek, de ezúttal a tökéletesen ropogós, aranybarnára sült töpörtyű készítéséről lesz szó, azon belül is arról, hogyan lesz igazán ropogós, aranybarna kérge. Nemrég disznóvágáson járt a Nosalty csapata, ahol biztos és rég bevált tippet kaptunk, egyenesen a böllértől.

egy hatalmas tálca töpörtyű
A hozzáadott tejtől lesz ropogós kérgű és aranybarna a töpörtyű

Mi is az a tepertő?

Disznóöléskor a zsírszalonnát feldaraboljuk, lassú tűzön kisütjük, hogy a zsír kiolvadjon – az így kapott omlós-ropogós töpörtyűdarabokat pedig sóval és lilahagymával tálaljuk.

A böllér tippje:

öntsünk sülés közben tejet a készülő töpörtyűhöz, hogy ropogós kérget kapjon!

Miért is hasznos, ha tejet öntünk a töpörtyűhöz sütés közben?

  • Aranybarna színt kap: a tejben lévő tejcukor (laktóz) karamellizálódik, ezért a töpörtyű szép aranybarnára pirul.
  • Ropogós lesz a végeredmény: a tej segít abban, hogy a zsír lassabban süljön ki, így a töpörtyű kívül ropogós lesz, belül viszont nem lesz kőkemény.
  • Régi paraszti praktika: a tej hozzáadása egy klasszikus disznótoros trükk, hiszen, amikor még nem léteztek hőfokszabályzós tűzhelyek, a tej segített kontrollálni a sütést.

Mikor öntsük hozzá a tejet, és mennyit?

A böllér kiemeli, hogy nem kell sok tej: általában 1–2 deci elég 1–1,5 kg szalonnához, és nem az elején kell hozzáönteni, hanem amikor a zsír már félig kisült.

aranybarnára sült töpörtyű
A sütés közben félúton adjuk hozzá a tejet a sülő töpörtyűhöz

További tippek és tanácsok, ha házilag sütsz töpörtyűt:

  • a tepertőhöz a legjobb alapanyag a kemény, tömör zsírszalonna (hát- vagy hasaalja)
  • a sütés legelején sokan zsíron indítanak, erre kerül rá a feldarabolt zsírszalonna, amiből idővel további zsír sül ki
  • mások pici vizet adnak az elejeén a szírszalonna-darabokhoz, hogy ne égjen oda
  • a kisült tepertőt csepegtessük le, sőt, vannak, akik krumplinyomóval is átnyomkodják, hogy ropogós legyen, és ne tocsogjon a zsírban

