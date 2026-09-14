Túrós rétes hagyományosan

A sárgarépa az egyik legsokoldalúbb zöldség: kerülhet levesbe, raguba, salátába, süteménybe, de akár csak elropogtathatjuk egy kis mártogatóssal. Éppen ezért sokan nagyobb mennyiséget is tartanak belőle otthon. A probléma csak az, hogy a hűtőben tárolt répa idővel megpuhulhat, kiszáradhat és elveszítheti frissességét. Pedig egy egyszerű tárolási módszerrel meglepően sokáig megőrizhetjük a ropogósságát. Ezt mai Napi Tippünkben meg is mutatjuk!