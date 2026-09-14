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édes süti túrós sütemény

Túrós rétes hagyományosan

Fekete Melinda
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Hozzávalók

A tésztához

A töltelékhez

604
Kalória
24.2g
Fehérje
77.8g
Szénhidrát
20.6g
Zsír
169g
Víz
104.3g
Koleszterin
2.4g
Élelmi rost
13.5g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 7% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

Összesen 604 kcal
  • 8% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 7% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

Összesen 3626 kcal
  • 8% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 7% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

Összesen 205 kcal
  • 8% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 58% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Cink
  • Vas
  • Kálcium
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    24.2 g

Zsír

  • Összesen
    20.6 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    104 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    958 g
  • Cink
    218 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    141 mg
  • Vas
    168 mg
  • Magnézium
    29 mg
  • Foszfor
    314 mg
  • Nátrium
    38 mg
  • Réz
    8 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    77.8 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    169 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    87 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    21 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    100 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    35 micro
  • Kolin:
    73 mg
  • Retinol - A vitamin:
    85 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    18 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    90 micro
Összesen 604 kcal
  • 8% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 58% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Cink
  • Vas
  • Kálcium
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    145.4 g

Zsír

  • Összesen
    123.6 g
  • Telített zsírsav
    59 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    27 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    626 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5748 g
  • Cink
    1305 mg
  • Szelén
    203 mg
  • Kálcium
    849 mg
  • Vas
    1007 mg
  • Magnézium
    176 mg
  • Foszfor
    1885 mg
  • Nátrium
    227 mg
  • Réz
    51 mg
  • Mangán
    43 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    466.8 g
  • Cukor
    81 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    1014.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    525 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    87 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    126 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    601 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    207 micro
  • Kolin:
    438 mg
  • Retinol - A vitamin:
    511 micro
  • α-karotin
    15 micro
  • β-karotin
    111 micro
  • β-crypt
    19 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    541 micro
Összesen 3626 kcal
  • 8% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 58% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Cink
  • Vas
  • Kálcium
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.2 g

Zsír

  • Összesen
    7 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    35 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    324.7 g
  • Cink
    74 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    48 mg
  • Vas
    57 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    106 mg
  • Nátrium
    13 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.4 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    57.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    30 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    7 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    34 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    25 mg
  • Retinol - A vitamin:
    29 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    6 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    31 micro
Összesen 205 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. Minden hozzávalót egy nagy keverőtálba teszünk, majd min. 10-15 perc alatt alaposan kidagasztjuk a tésztát. Akkor jó a tészta, ha elválik az edény falától és a kezünktől is, és szép sima a felülete.
  2. Ha robotgéppel készítjük használjuk a dagasztó funkciót.
  3. Mikor elkészült a tészta, hagyjuk min. 1 órát pihenni, így jobban fog nyúlni és kevésbé fog szakadni.

A töltelékhez

  1. A töltelékhez elkeverjük a túrót a tojássárgájával, a cukorral, a sóval, a vaníliaaromával és a citromhéjjal.
  2. Ha a tészta már eleget pihent elővesszük és két egyenlő részre osztjuk.
  3. Az ebédlőasztalt, vagy egy nagyobb asztalt takarjunk le egy tiszta terítővel, majd szórjuk meg alaposan rétesliszttel. Helyezzük rá az első adag tésztát amivel dolgozni fogunk. A nyújtást először sodrófával kezdjük meg, majd vegyük a kezünkbe a tésztát és a közepétől kezdjük el kifele húzogatni. Mikor a közepe már elég vékony, helyezzük vissza az asztalra és ott folytassuk tovább a nyújtást. Ne ijedjünk meg, ha néhány helyen kiszakad a tészta, a feltekerés során el fognak tűnni a lyukak.
  4. Mikor már elég vékonynak találjuk a tésztát elkezdhetjük megtölteni a túróval. A túró felét osszuk el a tésztán, majd 2-3 evőkanál tejfölt is tegyünk rá.
  5. A tészta vastag széleit csípkedjük le, majd a terítő segítségével tekerjük fel a rétest.
  6. A tészta másik felével is járjunk el ugyanígy, majd mindkét rétest tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsire és kenjük le őket 1-1 evőkanál tejföllel.
  7. A réteseket tegyük előmelegített sütőbe és süssük őket kb. 40-50 perc alatt készre.
  8. Miután a réteseket kivettük a sütőből várjunk, amíg kissé kihűlnek, aztán porcukrozzuk le őket és szeleteljük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

Réteslapból is elkészíthetjük, de az igazi a házi húzott tésztából készült túrós rétes. A tészta összeállítása pofonegyszerű, a nyújtás már igényel némi kézügyességet és legfőképpen türelmet, hiszen leheletvékonyra kell kihúzni a tésztát. A végeredmény egy kívül ropogós, belül szaftos túrós rétes lesz, ami minden fáradozást megér.

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