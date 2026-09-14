Túrós rétes hagyományosan
Hozzávalók
A tésztához
-
250 g rétesliszt
-
250 g finomliszt
-
350 ml víz (langyos)
-
1 ek libazsír
-
1 ek ecet
A töltelékhez
-
500 g tehéntúró
-
2 db tojássárgája
-
4 ek cukor
-
1 csipet só
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 kávéskanál vaníliaaroma
-
300 g tejföl
-
2 ek porcukor (a tálaláshoz)
- 8% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 7% Zsír
A tésztához
-
42g rétesliszt152 kcal
-
42g finomliszt152 kcal
-
58g víz0 kcal
-
3g libazsír23 kcal
-
1g ecet0 kcal
A töltelékhez
- 8% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 7% Zsír
A tésztához
-
250g rétesliszt910 kcal
-
250g finomliszt910 kcal
-
350g víz0 kcal
-
15g libazsír135 kcal
-
5g ecet1 kcal
A töltelékhez
- 8% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 7% Zsír
A tésztához
-
14.1g rétesliszt51 kcal
-
14.1g finomliszt51 kcal
-
19.8g víz0 kcal
-
0.8g libazsír8 kcal
-
0.3g ecet0 kcal
A töltelékhez
- 8% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 58% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Cink
-
Vas
-
Kálcium
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 24.2 g
Zsír
-
Összesen 20.6 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 104 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 958 g
-
Cink 218 mg
-
Szelén 34 mg
-
Kálcium 141 mg
-
Vas 168 mg
-
Magnézium 29 mg
-
Foszfor 314 mg
-
Nátrium 38 mg
-
Réz 8 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 77.8 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 169 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 87 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 21 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 100 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 35 micro
-
Kolin: 73 mg
-
Retinol - A vitamin: 85 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 18 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 90 micro
- 8% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 58% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Cink
-
Vas
-
Kálcium
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 145.4 g
Zsír
-
Összesen 123.6 g
-
Telített zsírsav 59 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 27 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 626 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5748 g
-
Cink 1305 mg
-
Szelén 203 mg
-
Kálcium 849 mg
-
Vas 1007 mg
-
Magnézium 176 mg
-
Foszfor 1885 mg
-
Nátrium 227 mg
-
Réz 51 mg
-
Mangán 43 mg
Szénhidrát
-
Összesen 466.8 g
-
Cukor 81 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 1014.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 525 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 87 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 126 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 601 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 207 micro
-
Kolin: 438 mg
-
Retinol - A vitamin: 511 micro
-
α-karotin 15 micro
-
β-karotin 111 micro
-
β-crypt 19 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 541 micro
- 8% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 58% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Cink
-
Vas
-
Kálcium
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.2 g
Zsír
-
Összesen 7 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 35 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 324.7 g
-
Cink 74 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 57 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 106 mg
-
Nátrium 13 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.4 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 57.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 30 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 7 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 34 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 29 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 6 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 31 micro
Elkészítés
A tésztához
- Minden hozzávalót egy nagy keverőtálba teszünk, majd min. 10-15 perc alatt alaposan kidagasztjuk a tésztát. Akkor jó a tészta, ha elválik az edény falától és a kezünktől is, és szép sima a felülete.
- Ha robotgéppel készítjük használjuk a dagasztó funkciót.
- Mikor elkészült a tészta, hagyjuk min. 1 órát pihenni, így jobban fog nyúlni és kevésbé fog szakadni.
A töltelékhez
- A töltelékhez elkeverjük a túrót a tojássárgájával, a cukorral, a sóval, a vaníliaaromával és a citromhéjjal.
- Ha a tészta már eleget pihent elővesszük és két egyenlő részre osztjuk.
- Az ebédlőasztalt, vagy egy nagyobb asztalt takarjunk le egy tiszta terítővel, majd szórjuk meg alaposan rétesliszttel. Helyezzük rá az első adag tésztát amivel dolgozni fogunk. A nyújtást először sodrófával kezdjük meg, majd vegyük a kezünkbe a tésztát és a közepétől kezdjük el kifele húzogatni. Mikor a közepe már elég vékony, helyezzük vissza az asztalra és ott folytassuk tovább a nyújtást. Ne ijedjünk meg, ha néhány helyen kiszakad a tészta, a feltekerés során el fognak tűnni a lyukak.
- Mikor már elég vékonynak találjuk a tésztát elkezdhetjük megtölteni a túróval. A túró felét osszuk el a tésztán, majd 2-3 evőkanál tejfölt is tegyünk rá.
- A tészta vastag széleit csípkedjük le, majd a terítő segítségével tekerjük fel a rétest.
- A tészta másik felével is járjunk el ugyanígy, majd mindkét rétest tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsire és kenjük le őket 1-1 evőkanál tejföllel.
- A réteseket tegyük előmelegített sütőbe és süssük őket kb. 40-50 perc alatt készre.
- Miután a réteseket kivettük a sütőből várjunk, amíg kissé kihűlnek, aztán porcukrozzuk le őket és szeleteljük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Réteslapból is elkészíthetjük, de az igazi a házi húzott tésztából készült túrós rétes. A tészta összeállítása pofonegyszerű, a nyújtás már igényel némi kézügyességet és legfőképpen türelmet, hiszen leheletvékonyra kell kihúzni a tésztát. A végeredmény egy kívül ropogós, belül szaftos túrós rétes lesz, ami minden fáradozást megér.