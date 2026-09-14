A sárgarépa az egyik legsokoldalúbb zöldség: kerülhet levesbe, raguba, salátába, süteménybe, de akár csak elropogtathatjuk egy kis mártogatóssal. Éppen ezért sokan nagyobb mennyiséget is tartanak belőle otthon. A probléma csak az, hogy a hűtőben tárolt répa idővel megpuhulhat, kiszáradhat és elveszítheti frissességét. Pedig egy egyszerű tárolási módszerrel meglepően sokáig megőrizhetjük a ropogósságát. Ezt mai Napi Tippünkben meg is mutatjuk!

Így marad hónapokig ropogós a sárgarépa: ezt az egyszerű trükköt vesd be

A legfontosabb: ne hagyjuk rajta a zöldjét

Ha friss, leveles sárgarépát vásárolunk, az első lépés, hogy vágjuk le a zöld szárakat.

Jó, ha tudod! A répalevelek ugyanis továbbra is vizet vesznek fel a növényből, így ha rajta hagyjuk őket, a zöldség gyorsabban veszít a nedvességtartalmából. Ennek eredményeként a répa hamarabb fonnyadttá és puhává válhat.

A levágott zöldet természetesen nem kell kidobni: felhasználhatjuk például pestóhoz vagy más ételekhez.

Ezután jön az egyszerű trükk: vízbe vele!

A megtisztított, zöldjétől megfosztott sárgarépát tegyük egy jól zárható edénybe, majd öntsünk rá hideg vizet úgy, hogy a répák megfelelően elmerüljenek.

Ezután az edényt helyezzük a hűtőszekrénybe.

A hideg vizes tárolás segít abban, hogy a sárgarépa ne száradjon ki, így sokkal tovább maradhat feszes és ropogós. A módszer egész répáknál működik a legjobban, de a bébirépát is ugyanígy tárolhatjuk.

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A vizet időnként cseréljük le

Egyetlen dologra érdemes odafigyelni: a tárolóedényben lévő víz állapotára.

Ha zavarossá válik, öntsük ki, és töltsünk az edénybe friss, hideg vizet. Így a répák hosszabb ideig maradhatnak jó állapotban.

A módszerrel a sárgarépa akár heteken keresztül is ropogós maradhat, megfelelő körülmények között pedig akár három hónapig is eltartható a hűtőben.

A módszerrel a sárgarépa akár heteken keresztül is ropogós maradhat

Így csináld, lépésről lépésre:

Vágd le a répa zöldjét: a zöld részt külön tedd félre, és ha szeretnéd, használd fel más ételhez.

Tedd a répákat egy edénybe: lehetőleg olyan tárolót válassz, amelyben a répák kényelmesen elférnek.

Önts rájuk hideg vizet: a cél, hogy a sárgarépák megfelelően elmerüljenek.

Tedd a hűtőbe: a hideg környezet és a víz együtt segít megőrizni a zöldség ropogósságát.

Figyeld a vizet: ha zavarossá válik, cseréld frissre.

Miért érdemes kipróbálni?

A módszer legnagyobb előnye, hogy nem igényel különleges eszközt vagy drága tárolómegoldást. Mindössze egy edényre, hideg vízre és egy kis helyre van szükség a hűtőben.

Ráadásul nemcsak a répát menthetjük meg vele attól, hogy néhány nap után megpuhuljon: kevesebb zöldség kerülhet a kukába, így a nagyobb kiszerelés vásárlása is praktikusabb lehet.

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