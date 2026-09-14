Így marad hónapokig ropogós a sárgarépa: ezt az egyszerű trükköt vesd be

A legfontosabb: ne hagyjuk rajta a zöldjét
Ha friss, leveles sárgarépát vásárolunk, az első lépés, hogy vágjuk le a zöld szárakat.
Jó, ha tudod!
A levágott zöldet természetesen nem kell kidobni: felhasználhatjuk például pestóhoz vagy más ételekhez.
Ezután jön az egyszerű trükk: vízbe vele!
A megtisztított, zöldjétől megfosztott sárgarépát tegyük egy jól zárható edénybe, majd öntsünk rá hideg vizet úgy, hogy a répák megfelelően elmerüljenek.
Ezután az edényt helyezzük a hűtőszekrénybe.
A hideg vizes tárolás segít abban, hogy a sárgarépa ne száradjon ki, így sokkal tovább maradhat feszes és ropogós. A módszer egész répáknál működik a legjobban, de a bébirépát is ugyanígy tárolhatjuk.
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A vizet időnként cseréljük le
Egyetlen dologra érdemes odafigyelni: a tárolóedényben lévő víz állapotára.
Ha zavarossá válik, öntsük ki, és töltsünk az edénybe friss, hideg vizet. Így a répák hosszabb ideig maradhatnak jó állapotban.
A módszerrel a sárgarépa akár heteken keresztül is ropogós maradhat, megfelelő körülmények között pedig akár három hónapig is eltartható a hűtőben.
Így csináld, lépésről lépésre:
- Vágd le a répa zöldjét: a zöld részt külön tedd félre, és ha szeretnéd, használd fel más ételhez.
- Tedd a répákat egy edénybe: lehetőleg olyan tárolót válassz, amelyben a répák kényelmesen elférnek.
- Önts rájuk hideg vizet: a cél, hogy a sárgarépák megfelelően elmerüljenek.
- Tedd a hűtőbe: a hideg környezet és a víz együtt segít megőrizni a zöldség ropogósságát.
- Figyeld a vizet: ha zavarossá válik, cseréld frissre.
Miért érdemes kipróbálni?
A módszer legnagyobb előnye, hogy nem igényel különleges eszközt vagy drága tárolómegoldást. Mindössze egy edényre, hideg vízre és egy kis helyre van szükség a hűtőben.
Ráadásul nemcsak a répát menthetjük meg vele attól, hogy néhány nap után megpuhuljon: kevesebb zöldség kerülhet a kukába, így a nagyobb kiszerelés vásárlása is praktikusabb lehet.