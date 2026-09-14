Ezt teszi az agyaddal, ha gyakrabban eszel gombát – A demenciával kapcsolatban is érdekes eredmények születtek

A gomba nemcsak finom, de a benne lévő ergothionein miatt az agy egészsége szempontjából is jelentősége lehet. Lássuk, mit mondanak a kutatások!

A gomba ősszel még gyakrabban kerül a menütervezés középpontjába a konyhánkban, ráadásul friss kutatások szerint a rendszeres gombafogyasztás összefügghet a jobb kognitív teljesítménnyel és a demencia alacsonyabb kockázatával.

Ez történik az agyaddal, ha rendszeresen eszel gombát

A gombát leginkább levesben, pörköltben, pizzán vagy köretként használjuk, pedig az egyszerű alapanyag tápanyagprofilja miatt az étrendünkben is érdemes helyet szorítani neki.

A gombák egyik különlegessége az ergothionein (ergotionin) nevű aminosav, amely erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. A vegyület különösen érdekes az agy szempontjából, mivel képes eljutni az idegszövetekhez és ott felhalmozódni.

Ez azért lehet fontos, mert az oxidatív stressz és a gyulladás egyaránt szerepet játszhat az életkorral összefüggő kognitív hanyatlásban. Korábban már írtunk róla, hogy az ergothionein az agyműködéssel és a demencia kockázatával kapcsolatban is ígéretes kutatási terület.

A gomba és a demencia között is találtak kapcsolatot

A kutatások egyelőre nem bizonyítják, hogy a gomba fogyasztásával megelőzhető lenne a demencia, de több vizsgálat is érdekes összefüggést talált. Egyes tanulmányokban az alacsonyabb vér-ergothionein szint gyengébb memória- és kognitív teljesítménnyel járt együtt, és demenciával élőknél is alacsonyabb értékeket mértek.

Kutatási eredmények Magát a gombafogyasztást vizsgálva is születtek figyelemre méltó eredmények. Egy japán kutatásban azoknál a nőknél, akik naponta legalább 15 gramm gombát ettek, (ez nagyjából egy kisebb maréknyi mennyiség), alacsonyabb volt a demencia kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem fogyasztottak gombát.

Egy hosszabb, brit vizsgálatban pedig a rendszeresen gombát fogyasztó résztvevőknél több területen is jobb kognitív teljesítményt figyeltek meg. Érdemes azonban óvatosan értelmezni ezeket az eredményeket: az ilyen megfigyeléses kutatások nem bizonyítják, hogy önmagában a gomba okozza a kedvezőbb eredményeket, az étrend egészének és az életmódnak is fontos szerepe van.

Nemcsak a memóriának tehet jót

A gombák több olyan tápanyagot is tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges étrendhez. Fajtától függően B-vitaminokat, ásványi anyagokat, rostokat és antioxidánsokat is találunk bennük, az UV-fénnyel kezelt gombák pedig D-vitamint is tartalmazhatnak.

A hangulat és a gombafogyasztás kapcsolata Egy több mint 24 ezer amerikai felnőtt adatait elemző kutatásban a gombát fogyasztóknál alacsonyabb volt a depresszió esélye, ugyanakkor a kutatók nem találtak egyértelmű dózis–hatás összefüggést. Mivel a vizsgálat keresztmetszeti volt, az eredmények nem bizonyítják, hogy maga a gombafogyasztás csökkenti a depresszió kockázatát

Melyik gombát érdemes választani?

Nem kell különleges vagy drága gombafajtákat keresnünk ahhoz, hogy beépítsük a gombát az étrendünkbe.

A csiperke például könnyen elérhető, sokoldalú és alacsony kalóriatartalmú alapanyag, a laskagomba pedig többféle B-vitamint, rostot és antioxidánsokat is tartalmaz.

Az úgynevezett oroszlánsörény-gombát, vagyis a lion's mane-t különösen sokat vizsgálják az idegrendszerrel kapcsolatban. Bizonyos vegyületei laboratóriumi körülmények között hatással lehetnek az idegsejtek növekedésével összefüggő folyamatokra, de ez még nem jelenti azt, hogy az emberi szervezetben ugyanilyen hatás érvényesül.

Így kerülhet több gomba a tányérodra

Eddig is ritkán ettél gombát? Nem kell rögtön új receptekkel kísérletezned. A legegyszerűbb, ha olyan ételekhez adod hozzá, amelyeket amúgy is szeretsz: mehet rántottába, tésztába, rizses ételekbe, ragukba, levesekbe vagy akár szendvicsbe is. A shiitake, a csiperke és a portobello pirítva különösen intenzív, umamis ízt kap.

Íme az 5 legizgalmasabb gomba, amivel alkothatsz ősszel