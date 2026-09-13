Tűzifával fűtesz? Ilyen árakra számíthatsz idén

Jó hír érkezett a fával fűtő háztartásoknak a fűtési szezon előtt: a kormány maximálta az állami erdőkből származó lakossági tűzifa árát. Mutatjuk, meddig mehet el az ár, és kiket érint az intézkedés.

A kormány döntése alapján nem emelkedhet tovább az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa ára. A friss határozat szerint az ilyen tűzifatermékek nettó lakossági ára legfeljebb a 2026. január 1-jén alkalmazott árszint lehet.

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Nem drágulhat tovább az állami tűzifa

Az intézkedés a 100 százalékban állami tulajdonú erdőkből származó, lakossági célra értékesített tűzifát érinti. A szabályozás az állami erdészeti társaságok értékesítésére vonatkozik, vagyis nem általános piaci árstopról van szó.

A kormányhatározat szerint az állami erdészeteknek meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az árkorlát érvényesüljön. Ennek határideje szeptember 15.

Van egy másik fontos változás is

A tűzifa árának befagyasztása mellett a kormány az áfát is jelentősen csökkenti. 2026. szeptember 15-től 27 százalékról 5 százalékra mérséklődik a tűzifa áfája, és ez a tűzifa több formájára is kiterjed.

Ez azt jelenti, hogy a lakossági vásárlók számára az adótartalom csökkenése önmagában is mérsékelheti a fizetendő összeget, feltéve, hogy a kereskedő az adóváltozást teljes egészében érvényesíti az árban.

23 ezer forint lehet a szociális tűzifa felső nettó ára

A szociális tűzifaprogramban ennél is konkrétabb összegek szerepelnek.

A kemény lombos tűzifa ára legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet köbméterenként, míg a lágy lombos tűzifánál nettó 15 ezer forint/köbméter a meghatározott maximum.

A kormány emellett megduplázza a szociális tűzifa támogatását. A cél elsősorban azoknak a háztartásoknak a segítése, amelyek számára a téli fűtésben továbbra is a fa jelenti az egyetlen reális lehetőséget.

A kemény lombos tűzifa ára legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet köbméterenként

Nem minden erdőben lesz több fakitermelés

A döntés nem jelenti azt, hogy a tűzifa miatt korlátlanul növelnék a fakitermelést. A közlés szerint az állami erdészetek elsősorban nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik a szükséges kitermelést.

A védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tilos lesz a szociális tűzifához kapcsolódó fakitermelés.

Másfél millió háztartást érinthet

A kormány tájékoztatása szerint mintegy 1,5 millió magyar háztartásban használnak fát téli fűtésre. Az árak januári szinten történő rögzítése és az áfacsökkentés ezért sok család számára közvetlenül is érzékelhető változást hozhat a fűtési szezon előtt.

Fontos azonban: a mostani árkorlát az állami erdőkből származó lakossági tűzifára vonatkozik, ezért nem jelenti azt, hogy minden kereskedőnél és minden forrásból ugyanennyiért lehet majd tűzifát vásárolni.

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