Miért nő meg a hasunk menopauza idején? Ezek a leggyakoribb okok

A menopauza környékén sok nő tapasztalja, hogy megváltozik a teste, és ez a has környékén is látványos lehet. Előfordulhat, hogy a testsúly alig változik, a ruhák mégis szűkebbé válnak deréktájon, míg másoknál valódi súlygyarapodás is jelentkezik. A jelenség hátterében több tényező állhat, a hormonális változásoktól kezdve az életmódon át egészen a genetikáig.

A menopauzás hasi zsírhelmozódás nem minden nő esetében jelent plusz testzsírt. A hasi puffadás, a vízvisszatartás és a testzsír eloszlásának megváltozása egyaránt okozhatja, hogy teltebbnek látjuk a hasunkat. A jó hír, hogy bár a menopauzával járó változásokat teljesen megakadályozni nem lehet, bizonyos életmódbeli tényezőkön változtathatunk.

Az ösztrogénszint csökkenésével megváltozhat a zsír eloszlása

Mi történik a hassal menopauza előtt és alatt?

A menopauzát megelőző időszakot perimenopauzának nevezzük. Ilyenkor a menstruáció rendszertelenné válhat, majd a menopauza akkor következik be, amikor 12 hónapon keresztül nem jelentkezik menstruáció.

Az ösztrogénszint csökkenésével megváltozhat a zsír eloszlása: a hormonális változások már a perimenopauza alatt hatással lehetnek a testösszetételre: a korábban inkább a csípőn és a combon raktározódó zsír egyre nagyobb arányban jelenhet meg a derék és a has környékén.

A hormonok is szerepet játszanak

A menopauza közeledtével jelentősen változik az ösztrogén szintje, ami a testzsír eloszlására és az anyagcserére is hatással lehet. Emellett az életkor előrehaladtával természetes módon csökkenhet az izomtömeg, ami szintén befolyásolja, hogyan használja fel a szervezet az energiát.

Az étvágy is változhat

A hormonális változások miatt előfordulhat, hogy valaki a korábbiaknál éhesebbnek érzi magát, vagy gyakrabban kíván bizonyos ételeket.

Egyél több rostban gazdag ételt!

Nem minden hasi változás jelent súlygyarapodást

A menopauza idején jelentkező teltebb has hátterében puffadás és vízvisszatartás is állhat. Ilyenkor a has mérete akár egyetlen nap alatt is jelentősen változhat, és nem feltétlenül valódi súlygyarapodásról van szó.

A hormonális változások miatt a perimenopauza és a menopauza alatt emésztőrendszeri panaszok, például puffadás is jelentkezhetnek.

Mit tehetsz a menopauza alatti hasi hízás ellen?

A menopauza természetes folyamat, ezért nem érdemes úgy tekinteni rá, mint valamire, amit mindenáron „meg kell javítani”.

Ha azonban szeretnél változtatni a testsúlyodon vagy a testösszetételeden, menopauza alatt is lehetséges fogyni, csak előfordulhat, hogy lassabban, mint korábban.

Egyél több rostban gazdag ételt!

A kiegyensúlyozott étrendben érdemes előnyben részesíteni a zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, teljes értékű gabonákat, dióféléket és magvakat. A rostok hozzájárulnak a megfelelő emésztéshez és a hosszabb teltségérzethez.

A menopauza idején a kalciumban és D-vitaminban gazdag élelmiszerekre is érdemes figyelni, hiszen a hormonális változások a csontok egészségét is érinthetik. Jó választás lehet például a joghurt, a kefir, a sajt, a szardínia vagy a kalciummal dúsított növényi ital.

A sok hozzáadott cukor, a túlzott sóbevitel és az erősen feldolgozott élelmiszerek visszaszorítása szintén része lehet a kiegyensúlyozott étrendnek.

A mozgás menopauza alatt különösen fontos

Ha a menopauza idején csökken az energiaszinted, könnyű kevesebbet mozogni. Pedig a rendszeres fizikai aktivitás nemcsak a testsúly kontrolljában segíthet, hanem az izmok és a csontok állapotának megőrzésében is.

Nem szükséges minden nap kemény edzést végezni!

A tempós séta , a kerékpározás, az úszás és a jóga is jó választás lehet.

is jó választás lehet. A rendszeres erősítő edzés pedig különösen fontos, mert segít megőrizni az izomtömeget.

A mozgás és stresszkezelés menopauza alatt is különösen fontos

A stressz is hatással lehet a hasi zsírra

A tartós stressz nemcsak a közérzetünket ronthatja, hanem az étkezési szokásainkra és az alvásunkra is hatással lehet. Ha rendszeresen keveset alszunk vagy stresszes időszakot élünk át, könnyebben nyúlhatunk magas kalória- vagy cukortartalmú ételekhez.

A stressz kezelésére jó választás lehet:

a séta, a jóga, a meditáció, a légzőgyakorlatok, a kertészkedés vagy akár az is, ha egyszerűen több időt hagyunk magunknak a pihenésre. Ne tekintsünk ellenségként a menopauza után megváltozott testünkre!

Meg lehet előzni a menopauzás hasi zsírt?

Teljes mértékben valószínűleg nem, hiszen a genetikának és a hormonális változásoknak is jelentős szerepük van abban, hogyan változik a testünk a menopauza során.

Néhány szokással azonban támogathatjuk az egészséges testösszetételt - kattints a képre a galériáért!

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Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A menopauza természetes életszakasz, de nem minden hasi változás írható automatikusan a hormonok számlájára. Ha a has gyorsan vagy jelentősen megnő, a puffadás tartós, fájdalommal, étvágytalansággal, emésztési panaszokkal vagy megmagyarázhatatlan fogyással jár, mindenképpen érdemes orvossal kivizsgáltatni.

A cél nem feltétlenül az, hogy visszakényszerítsük a testünket a menopauza előtti állapotba, hanem hogy az új életszakaszban is támogassuk az egészségünket, az izmainkat, a csontjainkat és az általános közérzetünket.

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