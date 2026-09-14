Miért nő meg a hasunk menopauza idején? Ezek a leggyakoribb okok

A menopauzás hasi zsírhelmozódás nem minden nő esetében jelent plusz testzsírt. A hasi puffadás, a vízvisszatartás és a testzsír eloszlásának megváltozása egyaránt okozhatja, hogy teltebbnek látjuk a hasunkat. A jó hír, hogy bár a menopauzával járó változásokat teljesen megakadályozni nem lehet, bizonyos életmódbeli tényezőkön változtathatunk.
Mi történik a hassal menopauza előtt és alatt?
A menopauzát megelőző időszakot perimenopauzának nevezzük. Ilyenkor a menstruáció rendszertelenné válhat, majd a menopauza akkor következik be, amikor 12 hónapon keresztül nem jelentkezik menstruáció.
Az ösztrogénszint csökkenésével megváltozhat a zsír eloszlása:
A hormonok is szerepet játszanak
A menopauza közeledtével jelentősen változik az ösztrogén szintje, ami a testzsír eloszlására és az anyagcserére is hatással lehet. Emellett az életkor előrehaladtával természetes módon csökkenhet az izomtömeg, ami szintén befolyásolja, hogyan használja fel a szervezet az energiát.
Az étvágy is változhat
A hormonális változások miatt előfordulhat, hogy valaki a korábbiaknál éhesebbnek érzi magát, vagy gyakrabban kíván bizonyos ételeket.
Nem minden hasi változás jelent súlygyarapodást
A menopauza idején jelentkező teltebb has hátterében puffadás és vízvisszatartás is állhat. Ilyenkor a has mérete akár egyetlen nap alatt is jelentősen változhat, és nem feltétlenül valódi súlygyarapodásról van szó.
A hormonális változások miatt a perimenopauza és a menopauza alatt emésztőrendszeri panaszok, például puffadás is jelentkezhetnek.
Mit tehetsz a menopauza alatti hasi hízás ellen?
A menopauza természetes folyamat, ezért nem érdemes úgy tekinteni rá, mint valamire, amit mindenáron „meg kell javítani”.
Egyél több rostban gazdag ételt!
A kiegyensúlyozott étrendben érdemes előnyben részesíteni a zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, teljes értékű gabonákat, dióféléket és magvakat. A rostok hozzájárulnak a megfelelő emésztéshez és a hosszabb teltségérzethez.
A menopauza idején a kalciumban és D-vitaminban gazdag élelmiszerekre is érdemes figyelni, hiszen a hormonális változások a csontok egészségét is érinthetik. Jó választás lehet például a joghurt, a kefir, a sajt, a szardínia vagy a kalciummal dúsított növényi ital.
A sok hozzáadott cukor, a túlzott sóbevitel és az erősen feldolgozott élelmiszerek visszaszorítása szintén része lehet a kiegyensúlyozott étrendnek.
A mozgás menopauza alatt különösen fontos
Ha a menopauza idején csökken az energiaszinted, könnyű kevesebbet mozogni. Pedig a rendszeres fizikai aktivitás nemcsak a testsúly kontrolljában segíthet, hanem az izmok és a csontok állapotának megőrzésében is.
Nem szükséges minden nap kemény edzést végezni!
- A tempós séta, a kerékpározás, az úszás és a jóga is jó választás lehet.
- A rendszeres erősítő edzés pedig különösen fontos, mert segít megőrizni az izomtömeget.
A stressz is hatással lehet a hasi zsírra
A tartós stressz nemcsak a közérzetünket ronthatja, hanem az étkezési szokásainkra és az alvásunkra is hatással lehet. Ha rendszeresen keveset alszunk vagy stresszes időszakot élünk át, könnyebben nyúlhatunk magas kalória- vagy cukortartalmú ételekhez.
A stressz kezelésére jó választás lehet:
a séta, a jóga, a meditáció, a légzőgyakorlatok, a kertészkedés vagy akár az is, ha egyszerűen több időt hagyunk magunknak a pihenésre. Ne tekintsünk ellenségként a menopauza után megváltozott testünkre!
Meg lehet előzni a menopauzás hasi zsírt?
Teljes mértékben valószínűleg nem, hiszen a genetikának és a hormonális változásoknak is jelentős szerepük van abban, hogyan változik a testünk a menopauza során.
Néhány szokással azonban támogathatjuk az egészséges testösszetételt - kattints a képre a galériáért!
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
A menopauza természetes életszakasz, de nem minden hasi változás írható automatikusan a hormonok számlájára. Ha a has gyorsan vagy jelentősen megnő, a puffadás tartós, fájdalommal, étvágytalansággal, emésztési panaszokkal vagy megmagyarázhatatlan fogyással jár, mindenképpen érdemes orvossal kivizsgáltatni.
A cél nem feltétlenül az, hogy visszakényszerítsük a testünket a menopauza előtti állapotba, hanem hogy az új életszakaszban is támogassuk az egészségünket, az izmainkat, a csontjainkat és az általános közérzetünket.
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