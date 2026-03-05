Az örök klasszikus Fanta-szelet
Hozzávalók
Kakaós piskóta
-
5 db tojás
-
100 g cukor
-
100 g finomliszt
-
2 ek cukrozatlan kakaópor
-
1 tk sütőpor
-
50 g vaj (olvasztott)
-
1 narancsból nyert narancshéj
-
1 teáskanál vaníliaaroma
-
1 csipet só
Túrókrém
-
200 g vaj
-
400 g tehéntúró
-
180 g porcukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 citromból nyert citromhéj
-
0.5 teáskanál citromlé
-
50 ml habtejszín
-
2 db lapzselatin
Fantás réteg
-
-
40 g étkezési keményítő
- 6% Fehérje
- 26% Szénhidrát
- 15% Zsír
Kakaós piskóta
-
46g tojás58 kcal
-
17g cukor65 kcal
-
17g finomliszt61 kcal
-
8 kcal
-
0g sütőpor0 kcal
-
8g vaj60 kcal
-
1g narancshéj1 kcal
-
1g vaníliaaroma0 kcal
-
0 kcal
Túrókrém
-
33g vaj239 kcal
-
67g tehéntúró98 kcal
-
30g porcukor116 kcal
-
6 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
0g citromlé0 kcal
-
8g habtejszín24 kcal
-
1g lapzselatin2 kcal
Fantás réteg
-
40 kcal
-
25 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Cink
-
Vas
-
Kálcium
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 115.7 g
Zsír
-
Összesen 273 g
-
Telített zsírsav 161 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 73 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 1493 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5520.4 g
-
Cink 1046 mg
-
Szelén 117 mg
-
Kálcium 784 mg
-
Vas 809 mg
-
Magnézium 193 mg
-
Foszfor 1803 mg
-
Nátrium 693 mg
-
Réz 41 mg
-
Mangán 34 mg
Szénhidrát
-
Összesen 494.3 g
-
Cukor 305 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 1005.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2238 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 9 mg
-
C vitamin: 17 mg
-
D vitamin: 210 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 100 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 481 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 159 micro
-
Kolin: 783 mg
-
Retinol - A vitamin: 2202 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 425 micro
-
β-crypt 25 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1244 micro
Elkészítés
Kakaós piskóta
- Az egész tojásokat a cukorral fényes, kemény habbá verjük, fehéredésig.
- A sütőport, a sót és a kakaót elkeverjük a liszttel, és finoman hozzászitáljuk a habhoz, 3 részletben. Határozott mozdulatokkal átkeverjük, hogy ne legyen csomós, és a hab se essen nagyon össze.
- Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük a tésztát és elegyengetjük.
- Előmelegített, 170 fokos sütőben, 25 perc alatt készre sütjük.
- A kisült tésztát hagyjuk kihűlni, majd kiborítjuk a tepsiből és a tetejét egy centi vastagon egy recés késsel levágjuk. Ezután visszahelyezzük a tepsibe.
Túrókrém
- Miközben sült a tészta, elkészítjük a túrókrémet.
- A puha vajat és a porcukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a finom szemű túrót (sűrű szűrőn törjük át vagy botmixerrel pépesítsük).
- Ízesítsük vaníliás cukorral és reszelt citromhéjjal valamint citromlével, majd az egészet jól keverjük el. A tejszínt langyosítsuk fel, és oldjuk fel benne a beáztatott, kinyomkodott zselatinlapokat. Keverjük hozzá a túrókrémhez és felhasználásig tároljuk hűtőben.
- A túrókrémet egyenletesen a kihűlt piskóta tetejére kenjük. Hűtőben 2-3 órát hagyjuk dermedni.
Fantás réteg
- A keményítőt kevés (nem meleg) üdítővel simára keverjük.
- A többit egy kis edényben felforraljuk, majd hozzáöntjük a keményítős oldatot, és sűrű krémet főzzük belőle. Langyosra hűtjük, de nem hagyjuk teljesen kihűlni, mert akkor megdermed.
- Még langyosan a teljesen kidermedt túrókrém tetejére kenjük a zselét. Gyors és határozott mozdulatokkal. Fogyasztás előtt, egy éjszakát hűtőben hagyjuk állni. Ízlés szerint, szeletelve tálaljuk. Díszíthetjük naranccsal, mentával és csokipasztillával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 60 p
- Főzés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 170 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 35x25
Sokak által kedvelt sütemény a Fanta-szelet. Időtálló desszert, minden évszakban és napszakban. Nyáron hűsít, télen pedig retró ízharmóniával csábít minket. A krémes, lágy túrós töltelék istenien harmonizál a puha kakaós piskótával és a sütemény tetején kacérkodó narancsos zselével.
Gyerekkorunk hőse, a narancsosan tündöklő Fanta-szelet
Emlékek tárháza egy Fanta-szeletben
Az biztos, hogy egyszer már mindenki elkészítette és nagy valószínűséggel, azóta is állandó fogása a recept-repertoárnak. Aki nem szereti a Fanta-szeletet, az hazudik, vagy tuti nem volt gyerekszobája. Mivel garantáltan csak imádni lehet, sőt függőséget okoz kicsiknél, nagyoknál! Ez a sütemény tökéletes a hétköznapokra, de akár az ünnepi alkalmakra is. Sokaknál húsvétkor, karácsonykor elmaradhatatlan.
Mitől olyan finom a Fanta-szelet?
Ez a narancsos, krémes rétegekből építkező desszert valódi színfoltja lehet akár a húsvéti, akár a karácsonyi desszertasztalnak, mert egyszerre frissítő és otthonos.
A narancsos üdítő üde citrusossága játékosan oldja a túrós‑pudingos krém gazdagságát, így egy különleges, mégis hétköznapiasan szerethető süteményt kapunk.
Mi az ízharmónia titka?
A Fanta‑szelet igazi varázsa abban rejlik, hogy citrusosan friss, mégis krémesen gazdag: a kakaós vagy piskótás alap lazán ellensúlyozza a túrós‑cukros réteget, amelyre aztán forró narancsos üdítőből, pudingporral főzött „Fanta‑máz” kerül. Ez a narancsos pudingréteg olyan frissességet ad a sütinek, amitől nem lesz túl nehéz vagy émelyítő.
Íme a nagy vetélytárs, a Mirinda-szelet:
Tudtad?
Húsvéti Fanta-szelet – könnyed, tavaszi hangulatban
A húsvéti asztalon jól esik valami friss és könnyed desszert a sonka és a kalács után, és a Fanta-szelet pont ezt tudja. A narancsos zselés réteg eleve napfényes színt ad a sütinek, amit könnyen tavaszivá varázsolhatunk.
A tetejét megszórhatjuk kókuszreszelékkel, ami kicsit olyan hatást kelt, mintha puha fészek lenne, erre pedig apró cukortojásokat vagy csokitojásokat ültethetünk.
Ha igazán játékos hangulatot szeretnénk, a szeleteket kis tojás vagy virág alakú kiszúróval is formázhatjuk. A narancsos-túrós ízvilág így még inkább a tavaszt idézi: könnyed, üde, citrusos, pont olyan, mint egy napsütéses húsvéti délután.
Karácsonyi Fanta-szelet – meglepően ünnepi
Bár elsőre inkább nyáriasnak tűnik, a Fanta-szelet a karácsonyi süteményes tálon is remekül megállja a helyét. A trükk az apró ízesítésekben rejlik: a túrós krémbe kerülhet egy csipet reszelt narancshéj vagy vanília, a tetejére pedig egy kevés fahéjas porcukor.
A díszítésnél gondolhatunk a karácsonyi színekre: a narancsos réteg mellé jól mutat néhány aszalt narancshéjcsík, apró csokireszelék, vagy egy vékony csíkban csorgatott étcsokoládé. A citrusos édesség ráadásul remek ellenpontja a nehezebb ünnepi sütiknek, egy szelet után nem érezzük úgy, hogy már egy falat sem fér belénk.