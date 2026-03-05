r
édes süti túrós sütemény

Az örök klasszikus Fanta-szelet

Az örök klasszikus Fanta-szelet
Gerzsenyi Flóra
Az örök klasszikus Fanta-szelet
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Kakaós piskóta

Túrókrém

Fantás réteg

Elkészítés

Kakaós piskóta

  1. Az egész tojásokat a cukorral fényes, kemény habbá verjük, fehéredésig.
  2. A sütőport, a sót és a kakaót elkeverjük a liszttel, és finoman hozzászitáljuk a habhoz, 3 részletben. Határozott mozdulatokkal átkeverjük, hogy ne legyen csomós, és a hab se essen nagyon össze.
  3. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük a tésztát és elegyengetjük.
  4. Előmelegített, 170 fokos sütőben, 25 perc alatt készre sütjük.
  5. A kisült tésztát hagyjuk kihűlni, majd kiborítjuk a tepsiből és a tetejét egy centi vastagon egy recés késsel levágjuk. Ezután visszahelyezzük a tepsibe.

Túrókrém

  1. Miközben sült a tészta, elkészítjük a túrókrémet.
  2. A puha vajat és a porcukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a finom szemű túrót (sűrű szűrőn törjük át vagy botmixerrel pépesítsük).
  3. Ízesítsük vaníliás cukorral és reszelt citromhéjjal valamint citromlével, majd az egészet jól keverjük el. A tejszínt langyosítsuk fel, és oldjuk fel benne a beáztatott, kinyomkodott zselatinlapokat. Keverjük hozzá a túrókrémhez és felhasználásig tároljuk hűtőben.
  4. A túrókrémet egyenletesen a kihűlt piskóta tetejére kenjük. Hűtőben 2-3 órát hagyjuk dermedni.

Fantás réteg

  1. A keményítőt kevés (nem meleg) üdítővel simára keverjük.
  2. A többit egy kis edényben felforraljuk, majd hozzáöntjük a keményítős oldatot, és sűrű krémet főzzük belőle. Langyosra hűtjük, de nem hagyjuk teljesen kihűlni, mert akkor megdermed.
  3. Még langyosan a teljesen kidermedt túrókrém tetejére kenjük a zselét. Gyors és határozott mozdulatokkal. Fogyasztás előtt, egy éjszakát hűtőben hagyjuk állni. Ízlés szerint, szeletelve tálaljuk. Díszíthetjük naranccsal, mentával és csokipasztillával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 60 p
  • Főzés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 170 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 35x25
Sokak által kedvelt sütemény a Fanta-szelet. Időtálló desszert, minden évszakban és napszakban. Nyáron hűsít, télen pedig retró ízharmóniával csábít minket. A krémes, lágy túrós töltelék istenien harmonizál a puha kakaós piskótával és a sütemény tetején kacérkodó narancsos zselével.

Gyerekkorunk hőse, a narancsosan tündöklő Fanta-szelet

Túrókrémre narancsot csorgatnak
Az örök klasszikus Fanta-szelet, a gyerekkori retró kedvenc

Emlékek tárháza egy Fanta-szeletben

Az biztos, hogy egyszer már mindenki elkészítette és nagy valószínűséggel, azóta is állandó fogása a recept-repertoárnak. Aki nem szereti a Fanta-szeletet, az hazudik, vagy tuti nem volt gyerekszobája. Mivel garantáltan csak imádni lehet, sőt függőséget okoz kicsiknél, nagyoknál! Ez a sütemény tökéletes a hétköznapokra, de akár az ünnepi alkalmakra is. Sokaknál húsvétkor, karácsonykor elmaradhatatlan.

Mitől olyan finom a Fanta-szelet?

Ez a narancsos, krémes rétegekből építkező desszert valódi színfoltja lehet akár a húsvéti, akár a karácsonyi desszertasztalnak, mert egyszerre frissítő és otthonos.

A narancsos üdítő üde citrusossága játékosan oldja a túrós‑pudingos krém gazdagságát, így egy különleges, mégis hétköznapiasan szerethető süteményt kapunk.

Az örök klasszikus Fanta-szelet szeletelve
A kakaós vagy piskótás alap lazán ellensúlyozza a túrós‑cukros réteget

Mi az ízharmónia titka?

A Fanta‑szelet igazi varázsa abban rejlik, hogy citrusosan friss, mégis krémesen gazdag: a kakaós vagy piskótás alap lazán ellensúlyozza a túrós‑cukros réteget, amelyre aztán forró narancsos üdítőből, pudingporral főzött „Fanta‑máz” kerül. Ez a narancsos pudingréteg olyan frissességet ad a sütinek, amitől nem lesz túl nehéz vagy émelyítő.

Íme a nagy vetélytárs, a Mirinda-szelet:

Tudtad?

Ez a süti tulajdonképpen egy retró klasszikus, amely nem cukrászdai eredetű, hanem a házi sütik kreatív világából nőtte ki magát. A „Fanta‑szelet” nem egy hivatalosan dokumentált receptklasszikus, hanem sok háznál generációk óta öröklődő ötlet, sokféle változata létezik, akár sütés nélküli verzió is, ahol a narancsos réteg a túrós krém tetején főtt pudingként jelenik meg.

Húsvéti Fanta-szelet – könnyed, tavaszi hangulatban

A húsvéti asztalon jól esik valami friss és könnyed desszert a sonka és a kalács után, és a Fanta-szelet pont ezt tudja. A narancsos zselés réteg eleve napfényes színt ad a sütinek, amit könnyen tavaszivá varázsolhatunk.

A tetejét megszórhatjuk kókuszreszelékkel, ami kicsit olyan hatást kelt, mintha puha fészek lenne, erre pedig apró cukortojásokat vagy csokitojásokat ültethetünk.

Ha igazán játékos hangulatot szeretnénk, a szeleteket kis tojás vagy virág alakú kiszúróval is formázhatjuk. A narancsos-túrós ízvilág így még inkább a tavaszt idézi: könnyed, üde, citrusos, pont olyan, mint egy napsütéses húsvéti délután.

Az örök klasszikus Fanta-szelet

Karácsonyi Fanta-szelet – meglepően ünnepi

Bár elsőre inkább nyáriasnak tűnik, a Fanta-szelet a karácsonyi süteményes tálon is remekül megállja a helyét. A trükk az apró ízesítésekben rejlik: a túrós krémbe kerülhet egy csipet reszelt narancshéj vagy vanília, a tetejére pedig egy kevés fahéjas porcukor.

A díszítésnél gondolhatunk a karácsonyi színekre: a narancsos réteg mellé jól mutat néhány aszalt narancshéjcsík, apró csokireszelék, vagy egy vékony csíkban csorgatott étcsokoládé. A citrusos édesség ráadásul remek ellenpontja a nehezebb ünnepi sütiknek, egy szelet után nem érezzük úgy, hogy már egy falat sem fér belénk.

