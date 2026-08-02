Ez a könnyű, nyári töltött patiszon darált pulykahússal, kölessel és friss zöldfűszerekkel készül. Laktató, mégsem nehéz fogás, amely ebédre és vacsorára is remek választás.

A patiszon az egyik legsokoldalúbb nyári zöldség, mégis sokszor háttérbe szorul a cukkini és a tök mellett. Pedig semleges íze miatt szinte bármilyen töltelékkel jól működik, sütve pedig kellemesen puha és szaftos lesz.

Ebben a változatban a hagyományos rizses, sertéshúsos töltelék helyett darált pulykahús és köles kerül bele. A petrezselyem frissességet ad az ételnek, a tetejére szórt snidling pedig egyszerre teszi üdébbé és mutatósabbá.

Miért jó választás a töltött patiszon?

A töltött patiszon egyik legnagyobb előnye, hogy egyetlen sütőtálban elkészíthető, és külön köretre sincs feltétlenül szükség mellé. A köles tartalmassá teszi a tölteléket, a pulykahús pedig könnyedebb választás, mint a zsírosabb darált húsok.

A recept jól alakítható az otthon lévő alapanyagokhoz is. A töltelékbe kerülhet paprika, paradicsom, fokhagyma és bármilyen friss zöldfűszer, a tetejére pedig tejföl és reszelt sajt is mehet.

Meg kell hámozni a patiszont?

A fiatal, zsenge patiszont nem szükséges meghámozni, mert a héja sütés közben megpuhul. A nagyobb, idősebb darabok héja viszont vastagabb és keményebb lehet, ezért ezeket érdemes hámozva felhasználni.

Egyszerűen ellenőrizhető, hogy szükség van-e hámozásra: ha a héját körömmel könnyen meg tudjuk nyomni, valószínűleg sütés után is puha lesz. Ha keménynek és vastagnak tűnik, jobb eltávolítani.

Így készül a könnyű, nyári töltött patiszon

A patiszont félbevágjuk, a magos belsejét pedig egy kanállal kikaparjuk. A zsenge húsából is kiszedhetünk egy keveset, ezt apróra vágva később a töltelékhez adhatjuk.

A kölest folyó víz alatt alaposan átmossuk, majd enyhén sós vízben félpuhára főzzük. Közben kevés olajon megpároljuk a finomra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a fokhagymát, majd a darált pulykahúst.

A húst sóval, borssal, majoránnával és fűszerpaprikával ízesítjük, majd apróra vágott paradicsommal, paprikával és a kivájt patiszonhússal együtt néhány percig pároljuk. Ezután hozzákeverjük a kölest és a felaprított petrezselymet.

A tölteléket a patiszonokba kanalazzuk, majd a zöldségeket kevés vízzel felöntött sütőtálba tesszük. Légkeveréses sütőben, 170 fokon, alufóliával lefedve 40–50 percig sütjük.

Amikor a patiszon már majdnem teljesen puha, levesszük a fóliát, a tetejét megkenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal, majd további 10–15 perc alatt megpirítjuk. Tálalás előtt frissen vágott snidlinget szórunk rá.

Ettől lesz igazán finom a töltött patiszon

A kölest főzés előtt érdemes többször átmosni, így enyhébb, kellemesebb lesz az íze. Arra is figyeljünk, hogy ne főzzük teljesen puhára, mert a sütőben tovább puhul majd.

A patiszon alá öntött kevés víz segít abban, hogy a zöldség ne száradjon ki. A sütési idő a patiszon méretétől és korától is függhet, ezért egy kés hegyével ellenőrizzük: akkor készült el, ha könnyen át lehet szúrni.

A kész töltött patiszont önmagában is tálalhatjuk, de egy friss, citromos saláta vagy paradicsomsaláta is jól illik mellé.