r
Nosalty Logó
töltött zöldség töltött tök

Könnyű, nyári töltött patiszon

Könnyű, nyári töltött patiszon
Hering András
Könnyű, nyári töltött patiszon
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A töltött patiszonhoz

A tetejére

475
Kalória
36.6g
Fehérje
33.2g
Szénhidrát
22.5g
Zsír
376.5g
Víz
118.8g
Koleszterin
5.9g
Élelmi rost
8.3g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A töltött patiszonhoz

A tetejére

Összesen 475 kcal
  • 8% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A töltött patiszonhoz

A tetejére

Összesen 1897 kcal
  • 8% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A töltött patiszonhoz

A tetejére

Összesen 76 kcal
  • 8% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    36.6 g

Zsír

  • Összesen
    22.5 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    119 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1417.8 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    30 mg
  • Kálcium
    325 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    131 mg
  • Foszfor
    534 mg
  • Nátrium
    389 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    33.2 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    376.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    247 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    66 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    233 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    137 micro
  • Kolin:
    93 mg
  • Retinol - A vitamin:
    130 micro
  • α-karotin
    20 micro
  • β-karotin
    1388 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    515 micro
  • Lut-zea
    5280 micro
Összesen 475 kcal
  • 8% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    146.5 g

Zsír

  • Összesen
    89.9 g
  • Telített zsírsav
    43 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    26 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    475 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5671.1 g
  • Cink
    17 mg
  • Szelén
    118 mg
  • Kálcium
    1299 mg
  • Vas
    15 mg
  • Magnézium
    524 mg
  • Foszfor
    2136 mg
  • Nátrium
    1556 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    133 g
  • Cukor
    33 mg
  • Élelmi rost
    24 mg

Víz

  • Összesen
    1505.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    990 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    7 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    264 mg
  • D vitamin:
    52 micro
  • K vitamin:
    931 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    44 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    548 micro
  • Kolin:
    373 mg
  • Retinol - A vitamin:
    520 micro
  • α-karotin
    81 micro
  • β-karotin
    5554 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    2058 micro
  • Lut-zea
    21118 micro
Összesen 1897 kcal
  • 8% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    5.8 g

Zsír

  • Összesen
    3.5 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    19 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    222.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    51 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    84 mg
  • Nátrium
    61 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    59.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    39 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    37 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    20 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    218 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    81 micro
  • Lut-zea
    829 micro
Összesen 76 kcal

Elkészítés

A töltött patiszonhoz

  1. A patiszonokat alaposan megmossuk, majd félbevágjuk. Ha fiatal, zsenge patiszonnal dolgozunk, nem szükséges meghámozni. A nagyobb, keményebb héjú példányokat érdemes meghámozni.
  2. Egy kanál segítségével kikaparjuk a patiszonok magos belsejét, és annyi húsukat távolítjuk el, hogy elegendő hely maradjon a tölteléknek. A kivájt, zsenge patiszonhúst apróra vághatjuk, és később a töltelékhez adhatjuk.
  3. A kölest folyó víz alatt alaposan átmossuk, majd kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben félpuhára főzzük. Leszűrjük, és félretesszük.
  4. A vöröshagymát finomra vágjuk, majd az olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, ezután beletesszük a darált pulykahúst, és fehéredésig pirítjuk.
  5. A paradicsomot apró kockákra vágjuk, majd a húshoz adjuk. Sóval, borssal, opcionálisan fűszerpaprikával ízesítjük. Belekeverjük az apróra vágott patiszonhúst is, majd néhány percig együtt pároljuk.
  6. A húsos keverékhez adjuk a félpuhára főtt kölest és a finomra aprított petrezselymet. Alaposan összeforgatjuk, majd szükség szerint tovább ízesítjük.
  7. A patiszonok belsejét enyhén megsózzuk, majd megtöltjük őket a pulykahúsos-köleses keverékkel. Kiolajozott sütőtálba helyezzük, és kevés vizet öntünk alájuk.
  8. A sütőtálat alufóliával lefedjük, majd a patiszonokat légkeveréses sütőben, 180 °C-on 40–50 percig sütjük. Nagyobb vagy keményebb patiszon esetén a sütési idő akár 60 perc is lehet.

A tetejére

  1. Amikor a patiszon húsa már majdnem teljesen puha, levesszük a fóliát. A tetejükre kanalazzuk a tejfölt, megszórjuk reszelt sajttal, majd további 10–15 percig sütjük, amíg a sajt szépen megpirul.
  2. Tálalás előtt a töltött patiszonokat apróra vágott friss snidlinggel szórjuk meg.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 125 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

A töltött patiszon (másnéven csillagtök) könnyedebb, mégis laktató változata darált pulykahússal és rizs helyett kölessel készül. A petrezselyem frissességet ad a szaftos tölteléknek, a sütés végén rászórt snidling pedig nemcsak ízben, hanem látványban is sokat dob rajta. Egyszerű, tápláló nyári fogás, amely önmagában is megállja a helyét.

Ez a könnyű, nyári töltött patiszon darált pulykahússal, kölessel és friss zöldfűszerekkel készül. Laktató, mégsem nehéz fogás, amely ebédre és vacsorára is remek választás.

A patiszon az egyik legsokoldalúbb nyári zöldség, mégis sokszor háttérbe szorul a cukkini és a tök mellett. Pedig semleges íze miatt szinte bármilyen töltelékkel jól működik, sütve pedig kellemesen puha és szaftos lesz.

Ebben a változatban a hagyományos rizses, sertéshúsos töltelék helyett darált pulykahús és köles kerül bele. A petrezselyem frissességet ad az ételnek, a tetejére szórt snidling pedig egyszerre teszi üdébbé és mutatósabbá.

Miért jó választás a töltött patiszon?

A töltött patiszon egyik legnagyobb előnye, hogy egyetlen sütőtálban elkészíthető, és külön köretre sincs feltétlenül szükség mellé. A köles tartalmassá teszi a tölteléket, a pulykahús pedig könnyedebb választás, mint a zsírosabb darált húsok.

A recept jól alakítható az otthon lévő alapanyagokhoz is. A töltelékbe kerülhet paprika, paradicsom, fokhagyma és bármilyen friss zöldfűszer, a tetejére pedig tejföl és reszelt sajt is mehet.

Meg kell hámozni a patiszont?

A fiatal, zsenge patiszont nem szükséges meghámozni, mert a héja sütés közben megpuhul. A nagyobb, idősebb darabok héja viszont vastagabb és keményebb lehet, ezért ezeket érdemes hámozva felhasználni.

Egyszerűen ellenőrizhető, hogy szükség van-e hámozásra: ha a héját körömmel könnyen meg tudjuk nyomni, valószínűleg sütés után is puha lesz. Ha keménynek és vastagnak tűnik, jobb eltávolítani.

Így készül a könnyű, nyári töltött patiszon

A patiszont félbevágjuk, a magos belsejét pedig egy kanállal kikaparjuk. A zsenge húsából is kiszedhetünk egy keveset, ezt apróra vágva később a töltelékhez adhatjuk.

A kölest folyó víz alatt alaposan átmossuk, majd enyhén sós vízben félpuhára főzzük. Közben kevés olajon megpároljuk a finomra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a fokhagymát, majd a darált pulykahúst.

A húst sóval, borssal, majoránnával és fűszerpaprikával ízesítjük, majd apróra vágott paradicsommal, paprikával és a kivájt patiszonhússal együtt néhány percig pároljuk. Ezután hozzákeverjük a kölest és a felaprított petrezselymet.

A tölteléket a patiszonokba kanalazzuk, majd a zöldségeket kevés vízzel felöntött sütőtálba tesszük. Légkeveréses sütőben, 170 fokon, alufóliával lefedve 40–50 percig sütjük.

Amikor a patiszon már majdnem teljesen puha, levesszük a fóliát, a tetejét megkenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal, majd további 10–15 perc alatt megpirítjuk. Tálalás előtt frissen vágott snidlinget szórunk rá.

Ettől lesz igazán finom a töltött patiszon

A kölest főzés előtt érdemes többször átmosni, így enyhébb, kellemesebb lesz az íze. Arra is figyeljünk, hogy ne főzzük teljesen puhára, mert a sütőben tovább puhul majd.

A patiszon alá öntött kevés víz segít abban, hogy a zöldség ne száradjon ki. A sütési idő a patiszon méretétől és korától is függhet, ezért egy kés hegyével ellenőrizzük: akkor készült el, ha könnyen át lehet szúrni.

A kész töltött patiszont önmagában is tálalhatjuk, de egy friss, citromos saláta vagy paradicsomsaláta is jól illik mellé.

Hasonló receptek

Összes töltött tök
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

Fesztiválon étkező nő
Grillezz!

Nosalty-kvíz: Ez a fesztiválkaja vagy a személyiséged szerint

A fesztiválokon nemcsak a kedvenc előadóink vagy a társaság árul el rólunk sokat, hanem az is, hogy melyik food truck előtt kötünk ki újra és újra. Van, aki gondolkodás nélkül lecsap egy jó burgerre, más a különleges street foodokat kutatja, és olyan is akad, aki szerint egy fesztivál nem fesztivál kürtőskalács nélkül.

Égő cserélése
Grillezz!

5 egyszerű tipp, amivel látványosan csökkentheted az otthoni áramfogyasztást

Az elmúlt években sokan rájöttek, hogy már néhány apró szokás megváltoztatásával is érezhetően csökkenthető a villanyszámla. Ráadásul az energiatakarékosság nemcsak a pénztárcádnak kedvez, hanem a környezetet is kíméli. Összegyűjtöttünk öt olyan praktikát mai Otthon Tippünkben, amelyekhez nem kell felújítás vagy nagy beruházás, mégis hosszú távon sokat számíthatnak.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept