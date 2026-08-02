Könnyű, nyári töltött patiszon
Hozzávalók
A töltött patiszonhoz
-
2 közepes db patisszon (vagy 4 kisebb)
-
40 dkg darált pulykahús
-
10 dkg köles (vagy bulgur, rizs)
-
1 közepes db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 kis db paradicsom (vagy 5 darab koktélparadicsom)
-
1 csokor petrezselyem
-
1 teáskanál fűszerpaprika (opcionális)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint (frissen őrölve)
-
1 ek olívaolaj (vagy kókuszolaj)
-
1 ek víz
A tetejére
-
2 dl tejföl (vagy görög joghurt)
-
10 dkg edami sajt (reszelve)
-
10 szál snidling (finomra vágra vagy ízlés szerint)
- 8% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 5% Zsír
A töltött patiszonhoz
-
360g patisszon36 kcal
-
100g darált pulykahús115 kcal
-
25g köles95 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
20g paradicsom4 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
2g víz0 kcal
A tetejére
-
50g tejföl99 kcal
-
25g edami sajt89 kcal
-
18g snidling5 kcal
- 8% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 5% Zsír
A töltött patiszonhoz
-
1440g patisszon143 kcal
-
400g darált pulykahús460 kcal
-
100g köles378 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
80g paradicsom14 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
8g víz0 kcal
A tetejére
-
200g tejföl396 kcal
-
100g edami sajt357 kcal
-
70g snidling21 kcal
- 8% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 5% Zsír
A töltött patiszonhoz
-
56.5g patisszon6 kcal
-
15.7g darált pulykahús18 kcal
-
3.9g köles15 kcal
-
3.5g vöröshagyma1 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
3.1g paradicsom1 kcal
-
1.8g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.3g olívaolaj3 kcal
-
0.3g víz0 kcal
A tetejére
-
7.9g tejföl16 kcal
-
3.9g edami sajt14 kcal
-
2.7g snidling1 kcal
- 8% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 36.6 g
Zsír
-
Összesen 22.5 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 119 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1417.8 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 325 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 131 mg
-
Foszfor 534 mg
-
Nátrium 389 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 33.2 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 376.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 247 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 66 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 233 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 137 micro
-
Kolin: 93 mg
-
Retinol - A vitamin: 130 micro
-
α-karotin 20 micro
-
β-karotin 1388 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 515 micro
-
Lut-zea 5280 micro
- 8% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 146.5 g
Zsír
-
Összesen 89.9 g
-
Telített zsírsav 43 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 26 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 475 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5671.1 g
-
Cink 17 mg
-
Szelén 118 mg
-
Kálcium 1299 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 524 mg
-
Foszfor 2136 mg
-
Nátrium 1556 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 133 g
-
Cukor 33 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 1505.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 990 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 7 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 264 mg
-
D vitamin: 52 micro
-
K vitamin: 931 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 44 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 548 micro
-
Kolin: 373 mg
-
Retinol - A vitamin: 520 micro
-
α-karotin 81 micro
-
β-karotin 5554 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 2058 micro
-
Lut-zea 21118 micro
- 8% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 5.8 g
Zsír
-
Összesen 3.5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 19 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 222.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 51 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 84 mg
-
Nátrium 61 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 59.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 39 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 37 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 20 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 218 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 81 micro
-
Lut-zea 829 micro
Elkészítés
A töltött patiszonhoz
- A patiszonokat alaposan megmossuk, majd félbevágjuk. Ha fiatal, zsenge patiszonnal dolgozunk, nem szükséges meghámozni. A nagyobb, keményebb héjú példányokat érdemes meghámozni.
- Egy kanál segítségével kikaparjuk a patiszonok magos belsejét, és annyi húsukat távolítjuk el, hogy elegendő hely maradjon a tölteléknek. A kivájt, zsenge patiszonhúst apróra vághatjuk, és később a töltelékhez adhatjuk.
- A kölest folyó víz alatt alaposan átmossuk, majd kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben félpuhára főzzük. Leszűrjük, és félretesszük.
- A vöröshagymát finomra vágjuk, majd az olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, ezután beletesszük a darált pulykahúst, és fehéredésig pirítjuk.
- A paradicsomot apró kockákra vágjuk, majd a húshoz adjuk. Sóval, borssal, opcionálisan fűszerpaprikával ízesítjük. Belekeverjük az apróra vágott patiszonhúst is, majd néhány percig együtt pároljuk.
- A húsos keverékhez adjuk a félpuhára főtt kölest és a finomra aprított petrezselymet. Alaposan összeforgatjuk, majd szükség szerint tovább ízesítjük.
- A patiszonok belsejét enyhén megsózzuk, majd megtöltjük őket a pulykahúsos-köleses keverékkel. Kiolajozott sütőtálba helyezzük, és kevés vizet öntünk alájuk.
- A sütőtálat alufóliával lefedjük, majd a patiszonokat légkeveréses sütőben, 180 °C-on 40–50 percig sütjük. Nagyobb vagy keményebb patiszon esetén a sütési idő akár 60 perc is lehet.
A tetejére
- Amikor a patiszon húsa már majdnem teljesen puha, levesszük a fóliát. A tetejükre kanalazzuk a tejfölt, megszórjuk reszelt sajttal, majd további 10–15 percig sütjük, amíg a sajt szépen megpirul.
- Tálalás előtt a töltött patiszonokat apróra vágott friss snidlinggel szórjuk meg.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 125 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A töltött patiszon (másnéven csillagtök) könnyedebb, mégis laktató változata darált pulykahússal és rizs helyett kölessel készül. A petrezselyem frissességet ad a szaftos tölteléknek, a sütés végén rászórt snidling pedig nemcsak ízben, hanem látványban is sokat dob rajta. Egyszerű, tápláló nyári fogás, amely önmagában is megállja a helyét.
Ez a könnyű, nyári töltött patiszon darált pulykahússal, kölessel és friss zöldfűszerekkel készül. Laktató, mégsem nehéz fogás, amely ebédre és vacsorára is remek választás.
A patiszon az egyik legsokoldalúbb nyári zöldség, mégis sokszor háttérbe szorul a cukkini és a tök mellett. Pedig semleges íze miatt szinte bármilyen töltelékkel jól működik, sütve pedig kellemesen puha és szaftos lesz.
Ebben a változatban a hagyományos rizses, sertéshúsos töltelék helyett darált pulykahús és köles kerül bele. A petrezselyem frissességet ad az ételnek, a tetejére szórt snidling pedig egyszerre teszi üdébbé és mutatósabbá.
Miért jó választás a töltött patiszon?
A töltött patiszon egyik legnagyobb előnye, hogy egyetlen sütőtálban elkészíthető, és külön köretre sincs feltétlenül szükség mellé. A köles tartalmassá teszi a tölteléket, a pulykahús pedig könnyedebb választás, mint a zsírosabb darált húsok.
A recept jól alakítható az otthon lévő alapanyagokhoz is. A töltelékbe kerülhet paprika, paradicsom, fokhagyma és bármilyen friss zöldfűszer, a tetejére pedig tejföl és reszelt sajt is mehet.
Meg kell hámozni a patiszont?
A fiatal, zsenge patiszont nem szükséges meghámozni, mert a héja sütés közben megpuhul. A nagyobb, idősebb darabok héja viszont vastagabb és keményebb lehet, ezért ezeket érdemes hámozva felhasználni.
Egyszerűen ellenőrizhető, hogy szükség van-e hámozásra: ha a héját körömmel könnyen meg tudjuk nyomni, valószínűleg sütés után is puha lesz. Ha keménynek és vastagnak tűnik, jobb eltávolítani.
Így készül a könnyű, nyári töltött patiszon
A patiszont félbevágjuk, a magos belsejét pedig egy kanállal kikaparjuk. A zsenge húsából is kiszedhetünk egy keveset, ezt apróra vágva később a töltelékhez adhatjuk.
A kölest folyó víz alatt alaposan átmossuk, majd enyhén sós vízben félpuhára főzzük. Közben kevés olajon megpároljuk a finomra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a fokhagymát, majd a darált pulykahúst.
A húst sóval, borssal, majoránnával és fűszerpaprikával ízesítjük, majd apróra vágott paradicsommal, paprikával és a kivájt patiszonhússal együtt néhány percig pároljuk. Ezután hozzákeverjük a kölest és a felaprított petrezselymet.
A tölteléket a patiszonokba kanalazzuk, majd a zöldségeket kevés vízzel felöntött sütőtálba tesszük. Légkeveréses sütőben, 170 fokon, alufóliával lefedve 40–50 percig sütjük.
Amikor a patiszon már majdnem teljesen puha, levesszük a fóliát, a tetejét megkenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal, majd további 10–15 perc alatt megpirítjuk. Tálalás előtt frissen vágott snidlinget szórunk rá.
Ettől lesz igazán finom a töltött patiszon
A kölest főzés előtt érdemes többször átmosni, így enyhébb, kellemesebb lesz az íze. Arra is figyeljünk, hogy ne főzzük teljesen puhára, mert a sütőben tovább puhul majd.
A patiszon alá öntött kevés víz segít abban, hogy a zöldség ne száradjon ki. A sütési idő a patiszon méretétől és korától is függhet, ezért egy kés hegyével ellenőrizzük: akkor készült el, ha könnyen át lehet szúrni.
A kész töltött patiszont önmagában is tálalhatjuk, de egy friss, citromos saláta vagy paradicsomsaláta is jól illik mellé.