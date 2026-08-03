Stresszes időszakban könnyű rosszul választani. Mutatjuk, milyen egyszerű, tápláló ételeket esznek a dietetikusok, amikor túl sok a teendő és a stressz.

Amikor sok a teendő, kevés az idő, vagy egyszerűen túlterheltnek érezzük magunkat, gyakran az egészséges, kiegyensúlyozott étkezés is háttérbe szorul. Ilyenkor sokan gyorsan elérhető, cukros vagy sós ételekhez nyúlnak, amelyek pillanatnyilag megnyugtatóak lehetnek, de nem feltétlenül biztosítanak hosszan tartó energiát, ráadásul hosszútávon egészségkárosító hatásuk is van.

Stresszes vagy? Ezeket az ételeket választják a dietetikusok, amikor nehéz napjuk van, lesd el tőlük

A stressz és az étkezési szokások között szoros kapcsolat lehet:

feszültebb időszakokban gyakrabban kívánhatunk a már említett magas cukor-, zsír- vagy sótartalmú ételeket.

A kiegyensúlyozottabb választások azonban segíthetnek abban, hogy egyenletesebb legyen az energiaszintünk, és kevésbé alakuljon ki hirtelen farkaséhség.

Nem kell ilyenkor bonyolult receptekben gondolkodni, a dietetikusok kedvenc stresszes napokra szánt ételei között is sok egyszerű, hétköznapi alapanyag szerepel, amit érdemes becsempészni a nehezebb napokon.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, a szakemberek mely 5 receptet részesítik előnyben a stresszes napokon!

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Mit érdemes enni stresszes időszakban?

A stresszt természetesen nem lehet egyetlen étellel megszüntetni, és az étkezés csak egy része a megküzdésnek. A megfelelő alvás, a mozgás és a kikapcsolódás ugyanilyen fontos, ezért a rendszeres sportot még véletlenül se hanyagoljuk el, abban rejlik az endorfin is.

Táplálkozással is szeretnéd támogatni magad?

Legyen minden főétkezésben fehérje, például tojás, hal, tejtermék, hús vagy hüvelyes.

Ne csak gyors szénhidrátot válassz, hanem egészítsd ki rosttal és egészséges zsírokkal.

Legyen kéznél néhány gyors, jobb választás , például diófélék, gyümölcs, natúr joghurt vagy hummusz.

, például diófélék, gyümölcs, natúr joghurt vagy hummusz. Ne várd meg a teljes kimerülést az evéssel, mert ilyenkor nehezebb tudatosan választani.

Tudtad? stressz hatással lehet arra is, hogyan érzékeljük az éhséget és a jóllakottságot. Van, akinél fokozódik az étvágy és az édesség utáni vágy, másoknál viszont teljesen háttérbe szorulhat az evés. A rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés segíthet abban, hogy a szervezet kevésbé kerüljön vészüzemmódba, amikor bármit, kivétel nélkül bekapkodnánk.

Összegzés

Stresszes időszakokban különösen könnyű olyan ételekhez nyúlni, amelyek gyors megnyugvást adnak, de hamar újra éhesek lehetünk utánuk.

A dietetikusok kedvenc választásai jól mutatják, hogy nem kell bonyolult étrend ahhoz, hogy jobban támogassuk a szervezetünket.

A cél nem a tökéletes étkezés, hanem az, hogy a nehezebb napokon is adjunk a testünknek olyan ételeket, alapanyagokat, amelyek valóban segítenek.

Segíthet a panaszkodás a stressz csökkentésében?

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