Hot dog klasszikusan
Hozzávalók
A hot doghoz
-
300 g kolbász (6 db hot dog kolbász vagy virsli)
-
6 db hot-dog kifli
-
3 ek mustár (ízlés szerint)
-
3 ek ketchup (ízlés szerint)
-
1 közepes fej vöröshagyma (pirított hagyma opcionálisan)
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
A hot doghoz
-
100g kolbász452 kcal
-
120g hot-dog kifli335 kcal
-
10g mustár6 kcal
-
15g ketchup15 kcal
-
30g vöröshagyma11 kcal
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
A hot doghoz
-
300g kolbász1356 kcal
-
360g hot-dog kifli1004 kcal
-
30g mustár18 kcal
-
45g ketchup45 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
A hot doghoz
-
36.4g kolbász164 kcal
-
43.6g hot-dog kifli122 kcal
-
3.6g mustár2 kcal
-
5.5g ketchup6 kcal
-
10.9g vöröshagyma4 kcal
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 36% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 34.6 g
Zsír
-
Összesen 45.1 g
-
Telített zsírsav 17 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2951.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 36 mg
-
Kálcium 188 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 37 mg
-
Foszfor 144 mg
-
Nátrium 2540 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 67.4 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 84.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 39 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 120 micro
-
Kolin: 23 mg
-
Retinol - A vitamin: 35 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 61 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 1809 micro
-
Lut-zea 44 micro
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 36% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 103.7 g
Zsír
-
Összesen 135.2 g
-
Telített zsírsav 51 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8854.1 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 109 mg
-
Kálcium 563 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 111 mg
-
Foszfor 431 mg
-
Nátrium 7621 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 202.2 g
-
Cukor 40 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 252.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 118 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 360 micro
-
Kolin: 70 mg
-
Retinol - A vitamin: 104 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 184 micro
-
β-crypt 8 micro
-
Likopin 5428 micro
-
Lut-zea 131 micro
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 36% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12.6 g
Zsír
-
Összesen 16.4 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1073.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 68 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 52 mg
-
Nátrium 924 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 24.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 30.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 14 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 44 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 13 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 22 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 658 micro
-
Lut-zea 16 micro
Elkészítés
A hot doghoz
- A kolbászokat egy serpenyőben felmelegítjük, majd kiszedegetjük és félretesszük.
- A még meleg serpenyőben kissé felmelegítjük a hot dog kifliket is.
- A kifliket vízszintesen bevágjuk és belehelyezzük a kolbászokat. Nyomunk rájuk mustárt és ketchupot és ha szeretnénk pirított hagymát is szórhatunk rájuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 5 p
Bizonyára mindannyian ismerjük a hot dogot – akár az amerikai filmekből, akár a kedvenc bútoráruházunk büféjéből. Nem véletlenül lett ennyire népszerű: fillérekből elkészíthető, pillanatok alatt megvan, laktató, és kifejezetten élvezetes fogás. Mi a klasszikus változatot készítettük, de gyakorlatilag azzal dobhatjuk fel, amivel csak szeretnénk. Szuper választás egy grillpartihoz is.