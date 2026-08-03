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Hot dog klasszikusan

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Hozzávalók

A hot doghoz

819
Kalória
34.6g
Fehérje
67.4g
Szénhidrát
45.1g
Zsír
84.2g
Víz
-
Koleszterin
3.1g
Élelmi rost
13.2g
Cukor
  • 15% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 19% Zsír

A hot doghoz

Összesen 819 kcal
  • 15% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 19% Zsír

A hot doghoz

Összesen 2456 kcal
  • 15% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 19% Zsír

A hot doghoz

Összesen 298 kcal
  • 15% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 19% Zsír
  • 36% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    34.6 g

Zsír

  • Összesen
    45.1 g
  • Telített zsírsav
    17 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2951.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    36 mg
  • Kálcium
    188 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    37 mg
  • Foszfor
    144 mg
  • Nátrium
    2540 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    67.4 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    84.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    39 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    120 micro
  • Kolin:
    23 mg
  • Retinol - A vitamin:
    35 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    61 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    1809 micro
  • Lut-zea
    44 micro
Összesen 819 kcal
  • 15% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 19% Zsír
  • 36% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    103.7 g

Zsír

  • Összesen
    135.2 g
  • Telített zsírsav
    51 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8854.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    109 mg
  • Kálcium
    563 mg
  • Vas
    13 mg
  • Magnézium
    111 mg
  • Foszfor
    431 mg
  • Nátrium
    7621 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    202.2 g
  • Cukor
    40 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    252.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    118 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    360 micro
  • Kolin:
    70 mg
  • Retinol - A vitamin:
    104 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    184 micro
  • β-crypt
    8 micro
  • Likopin
    5428 micro
  • Lut-zea
    131 micro
Összesen 2456 kcal
  • 15% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 19% Zsír
  • 36% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    12.6 g

Zsír

  • Összesen
    16.4 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1073.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    68 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    52 mg
  • Nátrium
    924 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    24.5 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    30.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    14 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    44 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    13 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    22 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    658 micro
  • Lut-zea
    16 micro
Összesen 298 kcal

Elkészítés

A hot doghoz

  1. A kolbászokat egy serpenyőben felmelegítjük, majd kiszedegetjük és félretesszük.
  2. A még meleg serpenyőben kissé felmelegítjük a hot dog kifliket is.
  3. A kifliket vízszintesen bevágjuk és belehelyezzük a kolbászokat. Nyomunk rájuk mustárt és ketchupot és ha szeretnénk pirított hagymát is szórhatunk rájuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 5 p
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Bizonyára mindannyian ismerjük a hot dogot – akár az amerikai filmekből, akár a kedvenc bútoráruházunk büféjéből. Nem véletlenül lett ennyire népszerű: fillérekből elkészíthető, pillanatok alatt megvan, laktató, és kifejezetten élvezetes fogás. Mi a klasszikus változatot készítettük, de gyakorlatilag azzal dobhatjuk fel, amivel csak szeretnénk. Szuper választás egy grillpartihoz is.

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