Hot dog klasszikusan

Bizonyára mindannyian ismerjük a hot dogot – akár az amerikai filmekből, akár a kedvenc bútoráruházunk büféjéből. Nem véletlenül lett ennyire népszerű: fillérekből elkészíthető, pillanatok alatt megvan, laktató, és kifejezetten élvezetes fogás. Mi a klasszikus változatot készítettük, de gyakorlatilag azzal dobhatjuk fel, amivel csak szeretnénk. Szuper választás egy grillpartihoz is.