Húsvéti töltelék gazdagon Simon Gábor

A húsvéti asztal egyik legjobban várt fogása

A húsvéti töltelék sok családban ugyanolyan elmaradhatatlan része az ünnepnek, mint a húsvéti főtt sonka, a friss kalács vagy a torma. Ez az étel tulajdonképpen a húsvéti alapanyagok legjobb találkozása: zsemle, tojás, füstös sonka és kolbász, valamint friss zöldfűszerek kerülnek bele. Az eredmény egy kívül aranybarnára sült, belül puha és illatos fogás, ami sokak kedvence az ünnepi asztalnál.

Azért is szeretjük annyira, mert egyszerre laktató, házias és kicsit nosztalgikus étel. Sokaknak gyerekkori emlékeket idéz: a nagymama konyháját, a sütőből áradó füstös illatot, és azt a pillanatot, amikor végre meg lehet vágni a frissen sült tölteléket.

A húsvéti tölteléknek van egy másik nagy előnye is: nagyon jól variálható. Minden családnak megvan a saját változata. Van, ahol több zöldfűszer kerül bele, máshol kolbásszal gazdagítják, vagy éppen medvehagymával teszik tavasziasabbá.

Miért pont húsvétkor készítjük?

Hagyományosan a húsvéti töltelék a böjt utáni időszak bőséges fogásai közé tartozik. A negyvennapos böjt után újra előkerülnek a tartalmasabb alapanyagok, úgy mint a sonka, tojás, amelyekből laktató ételek készülnek.

A töltelék különlegessége, hogy a húsvéti sonka főzéséből megmaradt alapanyagokat is fel lehet használni benne. Ha marad egy kis sonka vagy kolbász, könnyedén belekerülhet a masszába, így semmi sem vész kárba. Emiatt sok családban a húsvéti menü egyik „praktikus” fogásának is számít.

Ráadásul jól illik a húsvéti asztal többi eleméhez:

főtt sonka mellé köretként,

hidegtálak részeként,

vagy akár másnap reggelire is.

Tippek és trükkök a tökéletes húsvéti töltelékhez

Szikkadt zsemlével a legjobb

Friss helyett inkább egy-két napos zsemlét használjunk. Így sokkal jobban felszívja a tojásos keveréket, és szebb állaga lesz a tölteléknek.

Ne hagyjuk túl vizesen

A beáztatott zsemlét mindig alaposan nyomkodjuk ki. Ha túl sok nedvesség marad benne, a töltelék sütés után széteshet.

A szalonna sokat dob az ízén

Egy kevés pirított szalonna vagy a kisült zsírja mélyebb, füstösebb ízt ad az egész ételnek.

Friss zöldfűszerrel az igazi A petrezselyem vagy a medvehagyma frissességet ad a tölteléknek, és ellensúlyozza a sonka és kolbász nehézebb ízét.

Adjunk neki kérget!

A tepsit érdemes zsírral kikenni és zsemlemorzsával megszórni. Ettől a töltelék alja és oldala is ropogósabb lesz.

Pihentessük szeletelés előtt! Sütés után hagyjuk pár percig pihenni. Így könnyebb szépen szeletelni, és szaftos is marad.

A húsvéti töltelék pont attól különleges, hogy egyszerű alapanyagokból készül, mégis ünnepi hangulatot teremt. Egy nagy tepsivel készítve garantált, hogy hamar elfogy, akár melegen a húsvéti ebédnél, akár hidegen a másnapi reggelinél.