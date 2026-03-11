Húsvéti töltelék gazdagon
Hozzávalók
-
7 dkg füstölt szalonna
-
2 közepes db vöröshagyma
-
7 db zsemle
-
10 dkg kolbász
-
40 dkg főtt sonka
-
1 csokor medvehagyma
-
1 csokor petrezselyem
-
7 db tojás
-
1 csomag sütőpor
-
1 ek sertészsír
-
2 ek zsemlemorzsa
- 14% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 15% Zsír
-
57 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
47g zsemle129 kcal
-
13g kolbász57 kcal
-
50g főtt sonka70 kcal
-
8g medvehagyma12 kcal
-
6g petrezselyem2 kcal
-
48g tojás61 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
2g sertészsír17 kcal
-
3g zsemlemorzsa10 kcal
-
70g füstölt szalonna459 kcal
-
180g vöröshagyma66 kcal
-
378g zsemle1032 kcal
-
100g kolbász452 kcal
-
400g főtt sonka560 kcal
-
65g medvehagyma92 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
385g tojás484 kcal
-
12g sütőpor6 kcal
-
15g sertészsír135 kcal
-
20g zsemlemorzsa79 kcal
-
4.2g füstölt szalonna27 kcal
-
10.8g vöröshagyma4 kcal
-
22.6g zsemle62 kcal
-
6g kolbász27 kcal
-
24g főtt sonka34 kcal
-
3.9g medvehagyma6 kcal
-
2.7g petrezselyem1 kcal
-
23.1g tojás29 kcal
-
0.7g sütőpor0 kcal
-
0.9g sertészsír8 kcal
-
1.2g zsemlemorzsa5 kcal
Fehérje
-
Összesen 171.3 g
Zsír
-
Összesen 193.6 g
-
Telített zsírsav 56 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 54 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 19 g
-
Koleszterin 1338 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 10354.1 g
-
Cink 10 mg
-
Szelén 245 mg
-
Kálcium 1990 mg
-
Vas 26 mg
-
Magnézium 246 mg
-
Foszfor 2515 mg
-
Nátrium 5315 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 236.2 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 21 mg
Víz
-
Összesen 636.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 734 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 91 mg
-
D vitamin: 293 micro
-
K vitamin: 752 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 21 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 510 micro
-
Kolin: 1107 mg
-
Retinol - A vitamin: 544 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2279 micro
-
β-crypt 30 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4469 micro
Elkészítés
- A szalonnát zsírjára sütjük, majd a vöröshagymát hozzáadjuk, és aranybarnára pirítjuk. Miután elkészült, félrehúzzuk hűlni.
- A szikkadt zsemléket vízbe áztatjuk, majd alaposan kinyomkodjuk belőle a vizet. Egy nagy keverőtálba tesszük, majd hozzáadjuk az apróra vágott kolbászt, sonkát, medvehagymát, petrezselymet. A tojást felverve hozzáöntjük, a kihűlt szalonnás hagymát is beletesszük, végül a sütőport is beleszórjuk. Alaposan összekeverjük.
- Egy tepsit kikenjük a sertészsírral, és megszórjuk a zsemlemorzsával. Beleöntjük a tölteléket, majd előmelegített sütőbe helyezzük, és készre sütjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A sült töltelék egyike a kedvenc ételeinknek, ami a húsvéti asztalon terítékre kerül. Frissen melegen, de hidegen is nagyon ízletes. Sok zöldséggel és tormával ajánljuk! Jó étvágyat kívánunk hozzá!
A húsvéti asztal egyik legjobban várt fogása
A húsvéti töltelék sok családban ugyanolyan elmaradhatatlan része az ünnepnek, mint a húsvéti főtt sonka, a friss kalács vagy a torma. Ez az étel tulajdonképpen a húsvéti alapanyagok legjobb találkozása: zsemle, tojás, füstös sonka és kolbász, valamint friss zöldfűszerek kerülnek bele. Az eredmény egy kívül aranybarnára sült, belül puha és illatos fogás, ami sokak kedvence az ünnepi asztalnál.
Azért is szeretjük annyira, mert egyszerre laktató, házias és kicsit nosztalgikus étel. Sokaknak gyerekkori emlékeket idéz: a nagymama konyháját, a sütőből áradó füstös illatot, és azt a pillanatot, amikor végre meg lehet vágni a frissen sült tölteléket.
A húsvéti tölteléknek van egy másik nagy előnye is: nagyon jól variálható. Minden családnak megvan a saját változata. Van, ahol több zöldfűszer kerül bele, máshol kolbásszal gazdagítják, vagy éppen medvehagymával teszik tavasziasabbá.
Miért pont húsvétkor készítjük?
Hagyományosan a húsvéti töltelék a böjt utáni időszak bőséges fogásai közé tartozik. A negyvennapos böjt után újra előkerülnek a tartalmasabb alapanyagok, úgy mint a sonka, tojás, amelyekből laktató ételek készülnek.
A töltelék különlegessége, hogy a húsvéti sonka főzéséből megmaradt alapanyagokat is fel lehet használni benne. Ha marad egy kis sonka vagy kolbász, könnyedén belekerülhet a masszába, így semmi sem vész kárba. Emiatt sok családban a húsvéti menü egyik „praktikus” fogásának is számít.
Ráadásul jól illik a húsvéti asztal többi eleméhez:
- főtt sonka mellé köretként,
- hidegtálak részeként,
- vagy akár másnap reggelire is.
Tippek és trükkök a tökéletes húsvéti töltelékhez
- Szikkadt zsemlével a legjobb
Friss helyett inkább egy-két napos zsemlét használjunk. Így sokkal jobban felszívja a tojásos keveréket, és szebb állaga lesz a tölteléknek.
- Ne hagyjuk túl vizesen
A beáztatott zsemlét mindig alaposan nyomkodjuk ki. Ha túl sok nedvesség marad benne, a töltelék sütés után széteshet.
- A szalonna sokat dob az ízén
Egy kevés pirított szalonna vagy a kisült zsírja mélyebb, füstösebb ízt ad az egész ételnek.
Friss zöldfűszerrel az igazi
Adjunk neki kérget!
A tepsit érdemes zsírral kikenni és zsemlemorzsával megszórni. Ettől a töltelék alja és oldala is ropogósabb lesz.
Pihentessük szeletelés előtt!
A húsvéti töltelék pont attól különleges, hogy egyszerű alapanyagokból készül, mégis ünnepi hangulatot teremt. Egy nagy tepsivel készítve garantált, hogy hamar elfogy, akár melegen a húsvéti ebédnél, akár hidegen a másnapi reggelinél.