r
Nosalty Logó
egytálételek tojásos egytálétel

Húsvéti töltelék gazdagon

Húsvéti töltelék gazdagon
Simon Gábor
Húsvéti töltelék
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

424
Kalória
21.4g
Fehérje
29.5g
Szénhidrát
24.2g
Zsír
79.6g
Víz
167.2g
Koleszterin
2.6g
Élelmi rost
2.1g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 424 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 3381 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 203 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 52% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    21.4 g

Zsír

  • Összesen
    24.2 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    167 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1294.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    31 mg
  • Kálcium
    249 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    31 mg
  • Foszfor
    314 mg
  • Nátrium
    664 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.5 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    79.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    92 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    37 micro
  • K vitamin:
    94 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    64 micro
  • Kolin:
    138 mg
  • Retinol - A vitamin:
    68 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    285 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    559 micro
Összesen 424 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 52% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    171.3 g

Zsír

  • Összesen
    193.6 g
  • Telített zsírsav
    56 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    54 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    19 g
  • Koleszterin
    1338 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    10354.1 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    245 mg
  • Kálcium
    1990 mg
  • Vas
    26 mg
  • Magnézium
    246 mg
  • Foszfor
    2515 mg
  • Nátrium
    5315 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    236.2 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    21 mg

Víz

  • Összesen
    636.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    734 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    91 mg
  • D vitamin:
    293 micro
  • K vitamin:
    752 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    21 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    510 micro
  • Kolin:
    1107 mg
  • Retinol - A vitamin:
    544 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2279 micro
  • β-crypt
    30 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4469 micro
Összesen 3381 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 52% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    10.3 g

Zsír

  • Összesen
    11.6 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    80 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    620 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    15 mg
  • Kálcium
    119 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    15 mg
  • Foszfor
    151 mg
  • Nátrium
    318 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    38.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    44 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    18 micro
  • K vitamin:
    45 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    31 micro
  • Kolin:
    66 mg
  • Retinol - A vitamin:
    33 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    136 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    268 micro
Összesen 203 kcal

Elkészítés

  1. A szalonnát zsírjára sütjük, majd a vöröshagymát hozzáadjuk, és aranybarnára pirítjuk. Miután elkészült, félrehúzzuk hűlni.
  2. A szikkadt zsemléket vízbe áztatjuk, majd alaposan kinyomkodjuk belőle a vizet. Egy nagy keverőtálba tesszük, majd hozzáadjuk az apróra vágott kolbászt, sonkát, medvehagymát, petrezselymet. A tojást felverve hozzáöntjük, a kihűlt szalonnás hagymát is beletesszük, végül a sütőport is beleszórjuk. Alaposan összekeverjük.
  3. Egy tepsit kikenjük a sertészsírral, és megszórjuk a zsemlemorzsával. Beleöntjük a tölteléket, majd előmelegített sütőbe helyezzük, és készre sütjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

A sült töltelék egyike a kedvenc ételeinknek, ami a húsvéti asztalon terítékre kerül. Frissen melegen, de hidegen is nagyon ízletes. Sok zöldséggel és tormával ajánljuk! Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Húsvéti töltelék gazdagon
Húsvéti töltelék gazdagon
Simon Gábor

A húsvéti asztal egyik legjobban várt fogása

A húsvéti töltelék sok családban ugyanolyan elmaradhatatlan része az ünnepnek, mint a húsvéti főtt sonka, a friss kalács vagy a torma. Ez az étel tulajdonképpen a húsvéti alapanyagok legjobb találkozása: zsemle, tojás, füstös sonka és kolbász, valamint friss zöldfűszerek kerülnek bele. Az eredmény egy kívül aranybarnára sült, belül puha és illatos fogás, ami sokak kedvence az ünnepi asztalnál.

Azért is szeretjük annyira, mert egyszerre laktató, házias és kicsit nosztalgikus étel. Sokaknak gyerekkori emlékeket idéz: a nagymama konyháját, a sütőből áradó füstös illatot, és azt a pillanatot, amikor végre meg lehet vágni a frissen sült tölteléket.

A húsvéti tölteléknek van egy másik nagy előnye is: nagyon jól variálható. Minden családnak megvan a saját változata. Van, ahol több zöldfűszer kerül bele, máshol kolbásszal gazdagítják, vagy éppen medvehagymával teszik tavasziasabbá.

Miért pont húsvétkor készítjük?

Hagyományosan a húsvéti töltelék a böjt utáni időszak bőséges fogásai közé tartozik. A negyvennapos böjt után újra előkerülnek a tartalmasabb alapanyagok, úgy mint a sonka, tojás, amelyekből laktató ételek készülnek.

A töltelék különlegessége, hogy a húsvéti sonka főzéséből megmaradt alapanyagokat is fel lehet használni benne. Ha marad egy kis sonka vagy kolbász, könnyedén belekerülhet a masszába, így semmi sem vész kárba. Emiatt sok családban a húsvéti menü egyik „praktikus” fogásának is számít.

Ráadásul jól illik a húsvéti asztal többi eleméhez:

  • főtt sonka mellé köretként,
  • hidegtálak részeként,
  • vagy akár másnap reggelire is.

Tippek és trükkök a tökéletes húsvéti töltelékhez

  • Szikkadt zsemlével a legjobb
    Friss helyett inkább egy-két napos zsemlét használjunk. Így sokkal jobban felszívja a tojásos keveréket, és szebb állaga lesz a tölteléknek.
  • Ne hagyjuk túl vizesen
    A beáztatott zsemlét mindig alaposan nyomkodjuk ki. Ha túl sok nedvesség marad benne, a töltelék sütés után széteshet.
  • A szalonna sokat dob az ízén
    Egy kevés pirított szalonna vagy a kisült zsírja mélyebb, füstösebb ízt ad az egész ételnek.

Friss zöldfűszerrel az igazi

A petrezselyem vagy a medvehagyma frissességet ad a tölteléknek, és ellensúlyozza a sonka és kolbász nehézebb ízét.

Adjunk neki kérget!

A tepsit érdemes zsírral kikenni és zsemlemorzsával megszórni. Ettől a töltelék alja és oldala is ropogósabb lesz.

Pihentessük szeletelés előtt!

Sütés után hagyjuk pár percig pihenni. Így könnyebb szépen szeletelni, és szaftos is marad.

A húsvéti töltelék pont attól különleges, hogy egyszerű alapanyagokból készül, mégis ünnepi hangulatot teremt. Egy nagy tepsivel készítve garantált, hogy hamar elfogy, akár melegen a húsvéti ebédnél, akár hidegen a másnapi reggelinél.

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes tojásos egytálétel
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Brassói szűzpecsenye
brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

Simon Gábor

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

szilvalekvaros-derelye
édes tészta

Szilvalekváros derelye

Viszonylag ritkán készítek derelyét, mert elég macerás, de a végeredmény miatt megéri. A tészta nyújtása közben jutott eszembe, hogy van itthon egy tésztakészítő gépünk is, amit ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept