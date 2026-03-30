Sonkagyros a húsvéti maradékokból
Hozzávalók
hamis tormás tzatziki
-
200 g görög joghurt
-
50 g tejföl
-
2 ek savanyúkáposztalé (csemegeuborka leve)
-
1 tk fokhagymapor
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
kapor ízlés szerint
-
4 ek torma (reszelve)
-
250 g csemegeuborka
gyros
-
250 g sonka
-
40 g vaj
-
200 g hasábburgonya
-
8 db retek
-
0.5 db lilahagyma
-
4 db tojás
-
4 db pita
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 9% Zsír
hamis tormás tzatziki
-
50g görög joghurt52 kcal
-
13g tejföl25 kcal
-
1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g torma8 kcal
-
63g csemegeuborka15 kcal
gyros
-
63g sonka86 kcal
-
10g vaj72 kcal
-
50g hasábburgonya74 kcal
-
40g retek6 kcal
-
11g lilahagyma4 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
80g pita220 kcal
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 9% Zsír
hamis tormás tzatziki
-
200g görög joghurt206 kcal
-
50g tejföl99 kcal
-
2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
40g torma32 kcal
-
250g csemegeuborka59 kcal
gyros
-
250g sonka345 kcal
-
40g vaj287 kcal
-
200g hasábburgonya294 kcal
-
160g retek23 kcal
-
45g lilahagyma16 kcal
-
220g tojás277 kcal
-
320g pita880 kcal
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 9% Zsír
hamis tormás tzatziki
-
11.1g görög joghurt11 kcal
-
2.8g tejföl6 kcal
-
1.1g savanyúkáposztalé0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2.2g torma2 kcal
-
13.9g csemegeuborka3 kcal
gyros
-
13.9g sonka19 kcal
-
2.2g vaj16 kcal
-
11.1g hasábburgonya16 kcal
-
8.9g retek1 kcal
-
2.5g lilahagyma1 kcal
-
12.3g tojás15 kcal
-
17.8g pita49 kcal
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 29.4 g
Zsír
-
Összesen 25 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 209 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1673.4 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 16 mg
-
Kálcium 127 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 43 mg
-
Foszfor 237 mg
-
Nátrium 1246 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 67.2 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 162.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 161 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 15 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 71 micro
-
Kolin: 149 mg
-
Retinol - A vitamin: 160 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 20 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 248 micro
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 117.4 g
Zsír
-
Összesen 99.9 g
-
Telített zsírsav 36 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 836 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6693.8 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 63 mg
-
Kálcium 507 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 173 mg
-
Foszfor 948 mg
-
Nátrium 4984 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 268.8 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 650.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 645 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 59 mg
-
D vitamin: 159 micro
-
K vitamin: 11 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 286 micro
-
Kolin: 598 mg
-
Retinol - A vitamin: 639 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 82 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 992 micro
- 10% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.5 g
Zsír
-
Összesen 5.6 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 47 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 372.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 28 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 53 mg
-
Nátrium 278 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 15 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 36.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 36 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 33 mg
-
Retinol - A vitamin: 36 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 5 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 55 micro
Elkészítés
hamis tormás tzatziki
- Egy tálba kimérjük a joghurtot, a tejfölt, az uborkalevet, valamint ízlés szerint a fűszereket, és az egészet csomómentesre keverjük.
- Amikor a szósz megvan, hozzáadjuk az aprított kaprot, a reszelt tormát és a reszelt csemegeuborkát, majd az egészet összeforgatjuk. Felhasználásig tegyük hűtőbe, hogy összeérjenek a szósz ízei.
gyros
- Fogjuk a maradék főtt sonkánkat és késsel szeleteljük fel vékonyan, kvázi "cafatokra", ahogy a hagyományos gyorshús is ki szokott nézni. Egy serpenyőben olvasszuk fel a vajat, majd folyamatos kevergetés mellett pirítsuk le rajta alaposan a sonkát.
- Készítsük elő a többi alapanyagot az összeállításhoz: a hasábburgonyát süssük meg a sütőben, a retket és a hagymát szeleteljük vékonyra mandolinon, a főtt tojásokat pedig szintén karikázzuk fel. A pitákat egyesével tegyük mikróba 30-30 másodpercre, így finom meleg és puha lesz, és könnyebb lesz majd töltés után összehajtani is.
- Végül jöhet a töltés: először kenjük meg a pitát a hamis, magyaros tzatzikivel, majd halmozzunk rá egy-egy adagot a sültkrumpliból, a pirított sonkából, a retekből, a hagymából, valamint a egy-egy felszeletelt tojást is halmozzunk a tetejére. A megpakolt pitát ezután amennyire lehet, tekerjük tölcsérformájúra és csomagoljuk alufóliába.
- Fogyasszuk azon melegében, mellétálalva a maradék zöldségeket, tzatzikit és burgonyát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 10 p
Legtöbbünknél marad valamennyi tojás és főtt sonka a húsvéti reggelik után, ha pedig már unjátok a sonkakrémet és a tojássalátát, vagy csak kipróbálnátok valami újat, akkor hadd mutassuk be nektek a SONKAgyrost! Nagyjából fél óra alatt elkészíthető, mindenféle húsvéti maradék belekerülhet, de a legfontosabb, hogy laktató és mennyei finom komfortkaja lesz a végeredmény.