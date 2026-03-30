Sonkagyros a húsvéti maradékokból

Legtöbbünknél marad valamennyi tojás és főtt sonka a húsvéti reggelik után, ha pedig már unjátok a sonkakrémet és a tojássalátát, vagy csak kipróbálnátok valami újat, akkor hadd mutassuk be nektek a SONKAgyrost! Nagyjából fél óra alatt elkészíthető, mindenféle húsvéti maradék belekerülhet, de a legfontosabb, hogy laktató és mennyei finom komfortkaja lesz a végeredmény.