A Lidl piacra dobta saját biciklijét – Kígyózó sorokra lehet számítani

Május 7-10. között előrendeléssel vagy a készlet erejéig tudjuk megvásárolni a Lidl saját, elektromos hegyi kerékpárját. Lássuk a részleteket!
Nagyon várt termék érkezett a Lidlbe: az elektromos bicikli!
Click&Pick előrendeléssel május 7-10. között már bebiztosíthatjuk magunknak a Crivit elektromos hegyi kerékpárját.
A kerékpárt 599 999 forintért tudjuk megvenni, ami Crivit márkájú, de sebességváltója és tárcsafékjei Shimano márkájúak.
- a biciklinek erős középmotorja van (250W, 36V)
- maximum 25 km/h sebességre tud felgyorsulni
- masszív hardtrail váza van alumíniumból
- M-es (kb. 154-170 cm testmagassághoz), L-es (166-188 cm) és XL-es (182-200 cm) méretben elérhetőek a biciklik
- a csomag mérete kb. 199x25x120cm
Sportnyereggel, nyomatékérzékelővel, kivehető, integrált akkumulátorral ellátott.
Lidl-Plus felhasználóként egy előrendelés adható le, termékenként 3 darabra.
Akkumulátora kb. 709 Wh kapacitással bír, emellett hidraulikus féktárcsával felszerelt. A Maxxis Rekon gumiabroncsok szélessége kb. 2,4 hüvelyk szélesek, ami körülbelül 6,1 cm.
Nem csak terepre
Egy elektromos hegyi kerékpár (e-MTB) azért előnyös, mert a rásegítésnek köszönhetően könnyebbé teszi a meredek emelkedők és hosszabb túrák teljesítését, így kevésbé fáradsz el, mégis ugyanúgy élvezheted a sportolást. Kezdőknek és tapasztalt bringásoknak egyaránt hasznos, mert kiegyenlíti az erőnlétbeli különbségeket.