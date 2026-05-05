Nemzetközileg nagyon nagy sikert aratott a Lidl saját márkás elektromos hegyi kerékpárja, ami május 7-től a hazai Lidl áruházakban is elérhető.

Május 7-10. között előrendeléssel vagy a készlet erejéig tudjuk megvásárolni a Lidl saját, elektromos hegyi kerékpárját. Lássuk a részleteket!

A Lidl piacra dobta saját biciklijét – Kígyózó sorokra lehet számítani

Nagyon várt termék érkezett a Lidlbe: az elektromos bicikli!

Click&Pick előrendeléssel május 7-10. között már bebiztosíthatjuk magunknak a Crivit elektromos hegyi kerékpárját.

A kerékpárt 599 999 forintért tudjuk megvenni, ami Crivit márkájú, de sebességváltója és tárcsafékjei Shimano márkájúak.

a biciklinek erős középmotorja van (250W, 36V)

maximum 25 km/h sebességre tud felgyorsulni

masszív hardtrail váza van alumíniumból

M-es (kb. 154-170 cm testmagassághoz), L-es (166-188 cm) és XL-es (182-200 cm) méretben elérhetőek a biciklik

a csomag mérete kb. 199x25x120cm

Sportnyereggel, nyomatékérzékelővel, kivehető, integrált akkumulátorral ellátott.

Lidl-Plus felhasználóként egy előrendelés adható le, termékenként 3 darabra.

A kerékpárt 599 999 forintért tudjuk megvenni

Akkumulátora kb. 709 Wh kapacitással bír, emellett hidraulikus féktárcsával felszerelt. A Maxxis Rekon gumiabroncsok szélessége kb. 2,4 hüvelyk szélesek, ami körülbelül 6,1 cm.

A kerékpár erős akkumulátorral felszerelt

Nem csak terepre

Egy elektromos hegyi kerékpár (e-MTB) azért előnyös, mert a rásegítésnek köszönhetően könnyebbé teszi a meredek emelkedők és hosszabb túrák teljesítését, így kevésbé fáradsz el, mégis ugyanúgy élvezheted a sportolást. Kezdőknek és tapasztalt bringásoknak egyaránt hasznos, mert kiegyenlíti az erőnlétbeli különbségeket.