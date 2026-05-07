Olyan párezres eszközöket árul most a Penny, amelyekre minden háztartásban nagy szükség lenne

Elképesztően hasznos eszközök párezer forintért, melyek minden kisebb és nagyobb családban, de egy sima, egyszemélyes háztartásban is elkelnek. Mutatjuk a Penny heti akcióját, mely a következő napokban olcsón kínál tűzoltókészüléket és elsősegély-felszerelést is.

Mindenki számára fontos, hogy otthon biztonságban tudja családját, gyermekeit, illetve saját magát, ehhez pedig elengedhetetlen néhány alapvető védelmi használati eszköz megvásárlása.

A Penny aktuális akciója különösen kedvező lehetőség, hiszen 2026. május 7-13-ig 3999 forintért vehetünk náluk hordozható tűzoltókészüléket, és 1999 forintért elsősegély-felszerelést.

Egy tűzoltókészülék minden tudatos háztartásban elengedhetetlen:

segít elhárítani egy kisebb tüzet (például a konyhában), mielőtt komolyabb problémává válna

viszonylag alacsony költséggel nyújt biztonságot a család számára, miközben segít megelőzni a drága tűzkárokat

a legfontosabb helyeken (pl. konyhában, garázsban) való elhelyezése lehetővé teszi, hogy szükség esetén gyorsan reagáljunk a tűzre

A Penny tűzoltókészülékét most érdemes beszerezni! A készülék 1 kg töltőmennyiségű, hordozható, és 2026. május 7-13-ig csak 3999 Ft.

Miért fontos, hogy legyen otthon elsősegélydobozunk?

A tűzoltókészülék mellett az elsősegélydoboz is kulcsfontosságú része a családi biztonságnak. Kisebb vágások, horzsolások, égési sérülések vagy egyéb háztartási balesetek esetén is segíthet az azonnali ellátásban, míg a szakemberek megérkeznek.

A Penny akciós elsősegély-felszerelése 2026. május 7-13-ig csak 1999 Ft.

A családi költségvetés szempontjából is jó döntés most beruházni a fenti termékekre, hiszen a Penny kedvező árainak hála, nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni szeretteink védelme érdekében.

