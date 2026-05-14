Mindenhova viszed a saját kulacsod? A pszichológusok szerint van pár személyiségjegy, ami biztosan jellemző rád

Az elmúlt években egyre többen cserélték le a műanyag palackokat rozsdamentes acélból készült kulacsokra – nemcsak környezetvédelmi okokból, hanem azért is, mert ezek sokkal tovább tartják hidegen vagy melegen az italokat.
Egyes pszichológusok viszont úgy vélik, hogy azok, akik ragaszkodnak a saját kulacshoz, bizonyos közös személyiségjegyeket is hordozhatnak.
Tudatosság, praktikusság, szociális érzékenység
A szakértők szerint ezek az emberek általában tudatosabbak és hosszabb távon gondolkodnak.
- Fontos számukra a fenntarthatóság, ezért próbálják csökkenteni az egyszer használatos műanyagok használatát.
- Emellett gyakran praktikusabb szemléletűek is: inkább választanak egy tartós, megbízható megoldást, mint valami gyors, de kevésbé fenntartható alternatívát.
A pszichológusok egy másik érdekes összefüggést is említenek:
Stresszoldó komforttárgy, melyhez ragaszkodunk
A cikkben terapeuták arról is beszélnek, hogy egy kulacs sokaknál afféle „komforttárggyá” válhat. A tárgy jelenléte biztonságérzetet adhat, és segíthet a feszültség csökkentésében.
Hasonló szerepet tölthet be, mint amikor valaki stresszes helyzetben egy tollat forgat a kezében.
Persze a szakértők hangsúlyozzák, hogy attól még senkiről nem lehet biztos személyiségprofilt felállítani kizárólag az alapján, hogy milyen kulacsból iszik. Inkább arról van szó, hogy bizonyos szokások és tárgyválasztások mögött gyakran hasonló értékrend vagy érzékenység húzódhat meg.