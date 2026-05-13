Egészségre veszélyes eper miatt csaptak le az ellenőrök – Ezen a helyen árusították

Az akcióban a fogyasztóvédelmi és élelmiszerlánc-ellenőrző szakemberek több tonnányi gyümölcsöt vizsgáltak át, és végül csaknem három tonna árut vontak ki a forgalomból. A lefoglalt termékek között főként eper és áfonya szerepelt, de sok esetben az áru már romlásnak indult, penészes volt, vagy nem megfelelő hőmérsékleten tárolták.

Szabálytalanul árusítottak epret egy soroksári áruház parkolójában Jennifer Brückner/picture alliance via Getty Images

Szigorú ellenőrzések

Az ellenőrzések során az is kiderült, hogy az árusok jelentős része nem rendelkezett a kötelező eredetigazolásokkal és szállítási dokumentumokkal.

és szállítási dokumentumokkal. Több helyen hiányoztak a termékek azonosítására szolgáló jelölések is, ezért nem lehetett megállapítani, pontosan honnan származik a gyümölcs,

illetve milyen körülmények között került az országba vagy az árusokhoz.

Több helyen hiányoztak a termékek azonosítására szolgáló jelölések is

A hatóság szerint ez komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, mert egy esetleges fertőzés vagy mérgezés esetén szinte lehetetlen lenne visszakövetni az érintett tételeket.

A razzia összesen kilenc árust érintett. Több esetben az árusítás körülményei sem feleltek meg az előírásoknak: a gyümölcsöket ideiglenes standokon, hűtés nélkül, közvetlen napsütésben tárolták.

Receptajánló:

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a gyorsan romló termékeknél ez különösen veszélyes lehet, mert magasabb hőmérsékleten könnyebben elszaporodhatnak a baktériumok és penészgombák.

A lefoglalt árut végül megsemmisítették, az érintett árusok ellen pedig eljárás indult. A hatóságok szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak az ilyen jellegű illegális értékesítések, ezért a jövőben is várhatók hasonló ellenőrzések. A vásárlókat arra kérik, hogy lehetőség szerint ellenőrizhető forrásból, számlát adó árusoktól vásároljanak, és figyeljenek a termékek állapotára, illetve eredetére is.

Címlapkép: Jennifer Brückner/picture alliance via Getty Images

Forrásunk volt.