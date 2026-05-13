2026.05.13.

Egészségre veszélyes eper miatt csaptak le az ellenőrök – Ezen a helyen árusították

Egy nagyszabású hatósági ellenőrzés során ismét súlyos szabálytalanságokat találtak illegális gyümölcsárusoknál Budapesten, egy soroksári áruház parkolójában.

Az akcióban a fogyasztóvédelmi és élelmiszerlánc-ellenőrző szakemberek több tonnányi gyümölcsöt vizsgáltak át, és végül csaknem három tonna árut vontak ki a forgalomból. A lefoglalt termékek között főként eper és áfonya szerepelt, de sok esetben az áru már romlásnak indult, penészes volt, vagy nem megfelelő hőmérsékleten tárolták.

Szigorú ellenőrzések

  • Az ellenőrzések során az is kiderült, hogy az árusok jelentős része nem rendelkezett a kötelező eredetigazolásokkal és szállítási dokumentumokkal.
  • Több helyen hiányoztak a termékek azonosítására szolgáló jelölések is, ezért nem lehetett megállapítani, pontosan honnan származik a gyümölcs,
  • illetve milyen körülmények között került az országba vagy az árusokhoz.
A hatóság szerint ez komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, mert egy esetleges fertőzés vagy mérgezés esetén szinte lehetetlen lenne visszakövetni az érintett tételeket.

A razzia összesen kilenc árust érintett. Több esetben az árusítás körülményei sem feleltek meg az előírásoknak: a gyümölcsöket ideiglenes standokon, hűtés nélkül, közvetlen napsütésben tárolták.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a gyorsan romló termékeknél ez különösen veszélyes lehet, mert magasabb hőmérsékleten könnyebben elszaporodhatnak a baktériumok és penészgombák.

A lefoglalt árut végül megsemmisítették, az érintett árusok ellen pedig eljárás indult. A hatóságok szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak az ilyen jellegű illegális értékesítések, ezért a jövőben is várhatók hasonló ellenőrzések. A vásárlókat arra kérik, hogy lehetőség szerint ellenőrizhető forrásból, számlát adó árusoktól vásároljanak, és figyeljenek a termékek állapotára, illetve eredetére is.

