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húsételek hamburger

Retró hamburger házi sült krumplival

Vénusz
Retró hamburger salátával, paradicsommal, lilahagymával, savanyú káposztával és olvadt sajttal, piros kosárban tálalva, a háttérben házi sült krumplival.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

4570
Kalória
49.4g
Fehérje
75.6g
Szénhidrát
461.2g
Zsír
562.3g
Víz
129.6g
Koleszterin
8.6g
Élelmi rost
14.7g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 40% Zsír
Összesen 4570 kcal
  • 4% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 40% Zsír
Összesen 9143 kcal
  • 4% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 40% Zsír
Összesen 341 kcal
  • 4% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 40% Zsír
  • 49% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • E vitamin:
  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    49.4 g

Zsír

  • Összesen
    461.2 g
  • Telített zsírsav
    67 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    206 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    157 g
  • Koleszterin
    130 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1944.6 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    47 mg
  • Kálcium
    359 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    127 mg
  • Foszfor
    596 mg
  • Nátrium
    793 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    75.6 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    562.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    513 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    176 mg
  • C vitamin:
    52 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    286 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    285 micro
  • Kolin:
    161 mg
  • Retinol - A vitamin:
    82 micro
  • α-karotin
    51 micro
  • β-karotin
    5138 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    3096 micro
  • Lut-zea
    3097 micro
Összesen 4570 kcal
  • 4% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 40% Zsír
  • 49% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • E vitamin:
  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    98.8 g

Zsír

  • Összesen
    922.4 g
  • Telített zsírsav
    134 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    413 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    314 g
  • Koleszterin
    259 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3889.2 g
  • Cink
    20 mg
  • Szelén
    95 mg
  • Kálcium
    717 mg
  • Vas
    20 mg
  • Magnézium
    255 mg
  • Foszfor
    1193 mg
  • Nátrium
    1587 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    151.2 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    1124.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1026 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    8 micro
  • E vitamin:
    352 mg
  • C vitamin:
    104 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    571 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    25 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    569 micro
  • Kolin:
    322 mg
  • Retinol - A vitamin:
    165 micro
  • α-karotin
    101 micro
  • β-karotin
    10277 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    6192 micro
  • Lut-zea
    6194 micro
Összesen 9143 kcal
  • 4% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 40% Zsír
  • 49% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • E vitamin:
  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    3.7 g

Zsír

  • Összesen
    34.5 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    15 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    12 g
  • Koleszterin
    10 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    145.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    27 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    45 mg
  • Nátrium
    59 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.7 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    42.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    38 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    21 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    21 micro
  • Kolin:
    12 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    384 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    232 micro
  • Lut-zea
    232 micro
Összesen 341 kcal

Elkészítés

  1. A krumplikat vágjuk fel hasábokra és hideg vízben áztassuk őket egy fél órát.
  2. Közben kezdjük el felhevíteni a Vénusz 100%-os napraforgó étolaját. Ha felmelegedett, mehet bele a krumpli, amíg szép színt kap. Majd szedjük ki és tegyük félre.(egyszerre ne tegyünk túl sokat az olajba)
  3. Közben vágjunk pár szelet paradicsomot és lila hagymát.
  4. A hamburgerbucikat vágjuk félbe és pirítsuk meg olajon.
  5. Egy tálban keverjük össze a majonézt, ketchupot és mustárt.
  6. A hamburgerhúst pirítsuk meg olajon, majd fordítsuk meg, tegyünk rá 1-1 szelet sajtot és süssük készre.
  7. A krumplit tegyük vissza a forró olajba és süssük át még egy körben, így ropogósabb lesz.
  8. A bucikat kenjük meg a szósszal, és mehet rá a saláta, paradicsom, lila hagyma, csalamádé és végül a hús.
  9. Tálaljuk a sült krumplival.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 10 p
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Ha egy igazán kiadós, házias és mindenki által szerethető fogásra vágysz, ez a retró hangulatú hamburger tökéletes választás. A szaftos húspogácsa, a puha buci és a Vénusz 100%-os első préselésű finomított napraforgó étolajában sült ropogós sült krumpli együtt garantáltan felidézi a büfék klasszikus ízeit.

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