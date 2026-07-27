Retró hamburger házi sült krumplival
Hozzávalók
-
400 g újkrumpli
-
2 db hamburger zsemle
-
250 g hamburgerhús
-
1 db paradicsom
-
2 db fejessaláta (2 db levél)
-
1 db lilahagyma
-
10 dkg vegyes savanyúság (csalamádé)
-
3 ek majonéz
-
2 ek ketchup
-
1 ek mustár
-
10 dl napraforgó olaj (Vénusz 100%-os napraforgó étolaj)
-
só ízlés szerint
-
40 g trappista sajt (2 szelet sajt)
- 4% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 40% Zsír
-
200g újkrumpli123 kcal
-
55g hamburger zsemle153 kcal
-
125g hamburgerhús290 kcal
-
50g paradicsom9 kcal
-
330g fejessaláta32 kcal
-
45g lilahagyma16 kcal
-
14 kcal
-
17g majonéz88 kcal
-
15g ketchup15 kcal
-
5g mustár3 kcal
-
425g napraforgó olaj3757 kcal
-
0 kcal
-
20g trappista sajt70 kcal
- 4% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 40% Zsír
-
400g újkrumpli246 kcal
-
110g hamburger zsemle307 kcal
-
250g hamburgerhús580 kcal
-
100g paradicsom18 kcal
-
660g fejessaláta63 kcal
-
90g lilahagyma33 kcal
-
100g vegyes savanyúság28 kcal
-
33g majonéz177 kcal
-
30g ketchup30 kcal
-
10g mustár6 kcal
-
850g napraforgó olaj7514 kcal
-
0 kcal
-
40g trappista sajt141 kcal
- 4% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 40% Zsír
-
15g újkrumpli9 kcal
-
4.1g hamburger zsemle11 kcal
-
9.4g hamburgerhús22 kcal
-
3.7g paradicsom1 kcal
-
24.7g fejessaláta2 kcal
-
3.4g lilahagyma1 kcal
-
3.7g vegyes savanyúság1 kcal
-
1.2g majonéz7 kcal
-
1.1g ketchup1 kcal
-
0.4g mustár0 kcal
-
31.8g napraforgó olaj281 kcal
-
0 kcal
-
1.5g trappista sajt5 kcal
- 4% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 40% Zsír
- 49% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
E vitamin:
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 49.4 g
Zsír
-
Összesen 461.2 g
-
Telített zsírsav 67 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 206 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 157 g
-
Koleszterin 130 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1944.6 g
-
Cink 10 mg
-
Szelén 47 mg
-
Kálcium 359 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 127 mg
-
Foszfor 596 mg
-
Nátrium 793 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 75.6 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 562.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 513 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 176 mg
-
C vitamin: 52 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 286 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 285 micro
-
Kolin: 161 mg
-
Retinol - A vitamin: 82 micro
-
α-karotin 51 micro
-
β-karotin 5138 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 3096 micro
-
Lut-zea 3097 micro
- 4% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 40% Zsír
- 49% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
E vitamin:
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 98.8 g
Zsír
-
Összesen 922.4 g
-
Telített zsírsav 134 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 413 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 314 g
-
Koleszterin 259 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3889.2 g
-
Cink 20 mg
-
Szelén 95 mg
-
Kálcium 717 mg
-
Vas 20 mg
-
Magnézium 255 mg
-
Foszfor 1193 mg
-
Nátrium 1587 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 151.2 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 1124.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1026 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 8 micro
-
E vitamin: 352 mg
-
C vitamin: 104 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 571 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 25 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 569 micro
-
Kolin: 322 mg
-
Retinol - A vitamin: 165 micro
-
α-karotin 101 micro
-
β-karotin 10277 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 6192 micro
-
Lut-zea 6194 micro
- 4% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 40% Zsír
- 49% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
E vitamin:
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 3.7 g
Zsír
-
Összesen 34.5 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 10 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 145.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 27 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 45 mg
-
Nátrium 59 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.7 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 42.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 38 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 21 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 6 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 384 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 232 micro
-
Lut-zea 232 micro
Elkészítés
- A krumplikat vágjuk fel hasábokra és hideg vízben áztassuk őket egy fél órát.
- Közben kezdjük el felhevíteni a Vénusz 100%-os napraforgó étolaját. Ha felmelegedett, mehet bele a krumpli, amíg szép színt kap. Majd szedjük ki és tegyük félre.(egyszerre ne tegyünk túl sokat az olajba)
- Közben vágjunk pár szelet paradicsomot és lila hagymát.
- A hamburgerbucikat vágjuk félbe és pirítsuk meg olajon.
- Egy tálban keverjük össze a majonézt, ketchupot és mustárt.
- A hamburgerhúst pirítsuk meg olajon, majd fordítsuk meg, tegyünk rá 1-1 szelet sajtot és süssük készre.
- A krumplit tegyük vissza a forró olajba és süssük át még egy körben, így ropogósabb lesz.
- A bucikat kenjük meg a szósszal, és mehet rá a saláta, paradicsom, lila hagyma, csalamádé és végül a hús.
- Tálaljuk a sült krumplival.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 10 p
Ha egy igazán kiadós, házias és mindenki által szerethető fogásra vágysz, ez a retró hangulatú hamburger tökéletes választás. A szaftos húspogácsa, a puha buci és a Vénusz 100%-os első préselésű finomított napraforgó étolajában sült ropogós sült krumpli együtt garantáltan felidézi a büfék klasszikus ízeit.