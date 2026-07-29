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2026.07.29.

Felejtsd el a kerítést: 5 gyorsan növő növény, ami természetes takarást ad a kertben

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Nem szeretnél magas kerítést, mégis zavartalan kertre vágysz? Mutatunk 5 gyorsan növő növényt, amelyek természetes zöld takarást adhatnak.

A rendezett, zöld kert egyik legnagyobb előnye, hogy nyugodt, intim teret alakíthatsz ki benne. A magas kerítések persze praktikusak lehetnek, de sokan inkább természetes megoldást választanak: sűrű sövényeket, örökzöldeket vagy gyorsan növő dísznövényeket ültetnek, amelyek idővel élő zöld falként választják el a kertet a külvilágtól vagy a szomszéd kíváncsi szemei elől.

A megfelelő növény kiválasztásánál azonban nemcsak a növekedési sebesség számít.

Fontos a kert adottságait, például a fényviszonyokat, a talaj minőségét és a helyi időjárást, is figyelembe venni.

Mutatunk néhány olyan növényt, amely jó választás lehet természetes takaráshoz, kattints a galériánkra!

5 fotó

Tipp: ne csak a gyors növekedést nézd

Egy gyorsan növő növény csábító választás lehet, de hosszú távon akkor jársz jól, ha az adott faj illik a kertedhez. Egyes növények néhány év alatt hatalmas méretűre nőhetnek, ezért ültetés előtt mindig nézd meg a várható végleges magasságot és szélességet, amit természetes kerítésed biztosítani fog.

Érdemes figyelembe venni:

- mennyi hely áll rendelkezésre,
- mennyi napfényt kap a terület,
- mennyi időt tudsz fordítani metszésre és gondozásra.

A sűrű növényfal nemcsak a belátást csökkentheti:

a megfelelően megválasztott cserjék és fák a szél ellen is védelmet adhatnak, árnyékot biztosíthatnak, és több élőlénynek például madaraknak és rovaroknak is menedéket nyújthatnak a kertben.

Összegzés

Ha természetesebb, barátságosabb kertet szeretnél, a növényekkel kialakított zöld takarás remek alternatíva lehet a magas kerítés helyett. A leylandi ciprus, a bambusz, a fagyal, a babérmeggy és a bugás hortenzia mind más előnyöket kínál, ezért érdemes a kert adottságaihoz és a saját igényeidhez választani közülük.

Forrásunk volt.

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