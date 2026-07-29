Felejtsd el a kerítést: 5 gyorsan növő növény, ami természetes takarást ad a kertben

A rendezett, zöld kert egyik legnagyobb előnye, hogy nyugodt, intim teret alakíthatsz ki benne. A magas kerítések persze praktikusak lehetnek, de sokan inkább természetes megoldást választanak: sűrű sövényeket, örökzöldeket vagy gyorsan növő dísznövényeket ültetnek, amelyek idővel élő zöld falként választják el a kertet a külvilágtól vagy a szomszéd kíváncsi szemei elől.
A megfelelő növény kiválasztásánál azonban nemcsak a növekedési sebesség számít.
Fontos a kert adottságait, például a fényviszonyokat, a talaj minőségét és a helyi időjárást, is figyelembe venni.
Mutatunk néhány olyan növényt, amely jó választás lehet természetes takaráshoz, kattints a galériánkra!
Tipp: ne csak a gyors növekedést nézd
Egy gyorsan növő növény csábító választás lehet, de hosszú távon akkor jársz jól, ha az adott faj illik a kertedhez. Egyes növények néhány év alatt hatalmas méretűre nőhetnek, ezért ültetés előtt mindig nézd meg a várható végleges magasságot és szélességet, amit természetes kerítésed biztosítani fog.
Érdemes figyelembe venni:
- mennyi napfényt kap a terület,
- mennyi időt tudsz fordítani metszésre és gondozásra.
A sűrű növényfal nemcsak a belátást csökkentheti:
a megfelelően megválasztott cserjék és fák a szél ellen is védelmet adhatnak, árnyékot biztosíthatnak, és több élőlénynek például madaraknak és rovaroknak is menedéket nyújthatnak a kertben.
Összegzés
Ha természetesebb, barátságosabb kertet szeretnél, a növényekkel kialakított zöld takarás remek alternatíva lehet a magas kerítés helyett. A leylandi ciprus, a bambusz, a fagyal, a babérmeggy és a bugás hortenzia mind más előnyöket kínál, ezért érdemes a kert adottságaihoz és a saját igényeidhez választani közülük.
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