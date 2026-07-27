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húsételek sült csirke

Piri-piri csirke egészben sütve

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Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A csirkéhez

A rizshez

1072
Kalória
59.5g
Fehérje
93.6g
Szénhidrát
48.1g
Zsír
400.9g
Víz
204g
Koleszterin
7g
Élelmi rost
8.3g
Cukor
  • 10% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A csirkéhez

A rizshez

Összesen 1072 kcal
  • 10% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A csirkéhez

A rizshez

Összesen 4289 kcal
  • 10% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A csirkéhez

A rizshez

Összesen 116 kcal
  • 10% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    59.5 g

Zsír

  • Összesen
    48.1 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    204 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1689.8 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    55 mg
  • Kálcium
    73 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    107 mg
  • Foszfor
    556 mg
  • Nátrium
    884 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    93.6 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    400.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    384 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    210 mg
  • D vitamin:
    27 micro
  • K vitamin:
    200 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    24 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    340 micro
  • Kolin:
    176 mg
  • Retinol - A vitamin:
    112 micro
  • α-karotin
    31 micro
  • β-karotin
    2905 micro
  • β-crypt
    696 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    752 micro
Összesen 1072 kcal
  • 10% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    238.1 g

Zsír

  • Összesen
    192.6 g
  • Telített zsírsav
    51 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    86 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    39 g
  • Koleszterin
    816 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6759.1 g
  • Cink
    21 mg
  • Szelén
    219 mg
  • Kálcium
    291 mg
  • Vas
    33 mg
  • Magnézium
    428 mg
  • Foszfor
    2224 mg
  • Nátrium
    3536 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    374.5 g
  • Cukor
    33 mg
  • Élelmi rost
    28 mg

Víz

  • Összesen
    1603.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1538 micro
  • B6 vitamin:
    7 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    16 mg
  • C vitamin:
    840 mg
  • D vitamin:
    109 micro
  • K vitamin:
    801 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    97 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1360 micro
  • Kolin:
    703 mg
  • Retinol - A vitamin:
    446 micro
  • α-karotin
    123 micro
  • β-karotin
    11619 micro
  • β-crypt
    2785 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3006 micro
Összesen 4289 kcal
  • 10% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    6.5 g

Zsír

  • Összesen
    5.2 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    22 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    183.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    8 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    60 mg
  • Nátrium
    96 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    43.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    42 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    23 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    37 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    12 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    316 micro
  • β-crypt
    76 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    82 micro
Összesen 116 kcal

Elkészítés

A csirkéhez

  1. A paprikát és a hagymát tisztítsuk meg, majd vágjuk nagyobb darabokra, és tegyük egy tepsibe. Fűszerezzük sóval, borssal, oregánóval, és locsoljuk meg olívaolajjal, majd tegyük kb. 25 percre a sütőbe, amíg kissé összeesnek.
  2. Amíg sülnek a zöldségek, előkészítjük a csirkét. A csirke gerincét kivágjuk, ezt ne dobjuk ki, fagyasszuk le, később belefőzhetjük egy húslevesbe. A csirkét fordítsuk mellével felfelé, majd rakjuk rá a tenyerünket a mellcsontra, és egy határozott mozdulattal törjük el. Így szépen ki tudjuk teríteni a csirkét. Sózzuk, borsozzuk, locsoljuk meg olívaolajjal, és miután kivettük a zöldségeket a sütőből, tegyük be a húst kb. 40 percre, hogy megpuhuljon.
  3. Folytassuk a szósz befejezésével. A sült zöldségeket pakoljuk át egy robotgépbe. Tegyük hozzá a füstölt paprikát, az oregánót, a borsot, a fehérborecetet, a citromlét, a petrezselymet, a fokhagymát, a TABASCO® Chipotle szószt, és ha kell, sózzuk. Alaposan pürésítsük le az egészet. A szószból tegyünk félre egy kis merőkanálnyival a rizshez.
  4. A csirkét vegyük ki a sütőből, és mindkét oldalát alaposan kenjük be a szósszal, de akár az egészet is aláönthetjük. Ezután tegyük vissza a sütőbe még 10-15 percre, hogy megpiruljon.
  5. Mikor elkészült a csirke, öntsük le alóla a szószt, hogy később mellé tudjuk tálalni.

A rizshez

  1. A rizst kezdjük el lepirítani az olajon, majd adjuk hozzá a félretett piri-piri szószt, és öntsük fel az alaplével. Alacsony fokozaton, fedő alatt főzzük kb. 10 percig, majd zárjuk le alatta a tűzhelyet, és hagyjuk rajta a fedőt még további 10 percig.
  2. Az elkészült rizst szedjük ki egy tálra, és helyezzük rá a sült csirkét. Meglocsolhatjuk a szósszal, és szórhatunk rá friss petrezselymet is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 60 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
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Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának köszönhetően a sütőben készült változat is szuper aromás lesz. Eredetileg a fűszeres páccal főtt rizzsel tálalják, de jól megy hozzá a sült krumpli is és persze bármilyen friss saláta.

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Elkészítés

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