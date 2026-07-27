Piri-piri csirke egészben sütve

Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának köszönhetően a sütőben készült változat is szuper aromás lesz. Eredetileg a fűszeres páccal főtt rizzsel tálalják, de jól megy hozzá a sült krumpli is és persze bármilyen friss saláta.