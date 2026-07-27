Piri-piri csirke egészben sütve
Hozzávalók
A csirkéhez
-
1 db csirke (egész)
-
3 közepes db piros kaliforniai paprika
-
2 közepes db lilahagyma
-
1 ízlés szerint só
-
bors ízlés szerint
-
oregánó ízlés szerint
-
2 ek olívaolaj
-
1 kávéskanál füstölt pirospaprika
-
50 ml fehérborecet
-
1 fél citromból nyert citromlé
-
1 csokor petrezselyem
-
2 gerezd fokhagyma
-
30 ml chiliszósz (TABASCO® Chipotle szósz)
A rizshez
-
2 bögre rizs (200 ml-es bögre)
-
600 ml csirkealaplé
-
só ízlés szerint
-
1 ek olívaolaj
- 10% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 8% Zsír
A csirkéhez
-
400g csirke585 kcal
-
37 kcal
-
45g lilahagyma16 kcal
-
1g só0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
0 kcal
-
13g fehérborecet2 kcal
-
5g citromlé1 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
15g chiliszósz3 kcal
A rizshez
-
100g rizs358 kcal
-
150g csirkealaplé11 kcal
-
0 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
- 10% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 8% Zsír
A csirkéhez
-
1600g csirke2339 kcal
-
147 kcal
-
180g lilahagyma66 kcal
-
2g só0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
0 kcal
-
50g fehérborecet10 kcal
-
20g citromlé4 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
60g chiliszósz13 kcal
A rizshez
-
400g rizs1432 kcal
-
600g csirkealaplé42 kcal
-
0 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
- 10% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 8% Zsír
A csirkéhez
-
43.5g csirke64 kcal
-
4 kcal
-
4.9g lilahagyma2 kcal
-
0.1g só0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g olívaolaj4 kcal
-
0 kcal
-
1.4g fehérborecet0 kcal
-
0.5g citromlé0 kcal
-
1.2g petrezselyem0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
1.6g chiliszósz0 kcal
A rizshez
-
10.9g rizs39 kcal
-
16.3g csirkealaplé1 kcal
-
0 kcal
-
0.2g olívaolaj2 kcal
- 10% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 59.5 g
Zsír
-
Összesen 48.1 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 204 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1689.8 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 55 mg
-
Kálcium 73 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 107 mg
-
Foszfor 556 mg
-
Nátrium 884 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 93.6 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 400.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 384 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 210 mg
-
D vitamin: 27 micro
-
K vitamin: 200 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 24 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 340 micro
-
Kolin: 176 mg
-
Retinol - A vitamin: 112 micro
-
α-karotin 31 micro
-
β-karotin 2905 micro
-
β-crypt 696 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 752 micro
- 10% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 238.1 g
Zsír
-
Összesen 192.6 g
-
Telített zsírsav 51 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 86 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 39 g
-
Koleszterin 816 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6759.1 g
-
Cink 21 mg
-
Szelén 219 mg
-
Kálcium 291 mg
-
Vas 33 mg
-
Magnézium 428 mg
-
Foszfor 2224 mg
-
Nátrium 3536 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 374.5 g
-
Cukor 33 mg
-
Élelmi rost 28 mg
Víz
-
Összesen 1603.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1538 micro
-
B6 vitamin: 7 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 16 mg
-
C vitamin: 840 mg
-
D vitamin: 109 micro
-
K vitamin: 801 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 97 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1360 micro
-
Kolin: 703 mg
-
Retinol - A vitamin: 446 micro
-
α-karotin 123 micro
-
β-karotin 11619 micro
-
β-crypt 2785 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3006 micro
- 10% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 6.5 g
Zsír
-
Összesen 5.2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 22 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 183.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 8 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 60 mg
-
Nátrium 96 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 43.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 42 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 23 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 22 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 37 micro
-
Kolin: 19 mg
-
Retinol - A vitamin: 12 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 316 micro
-
β-crypt 76 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 82 micro
Elkészítés
A csirkéhez
- A paprikát és a hagymát tisztítsuk meg, majd vágjuk nagyobb darabokra, és tegyük egy tepsibe. Fűszerezzük sóval, borssal, oregánóval, és locsoljuk meg olívaolajjal, majd tegyük kb. 25 percre a sütőbe, amíg kissé összeesnek.
- Amíg sülnek a zöldségek, előkészítjük a csirkét. A csirke gerincét kivágjuk, ezt ne dobjuk ki, fagyasszuk le, később belefőzhetjük egy húslevesbe. A csirkét fordítsuk mellével felfelé, majd rakjuk rá a tenyerünket a mellcsontra, és egy határozott mozdulattal törjük el. Így szépen ki tudjuk teríteni a csirkét. Sózzuk, borsozzuk, locsoljuk meg olívaolajjal, és miután kivettük a zöldségeket a sütőből, tegyük be a húst kb. 40 percre, hogy megpuhuljon.
- Folytassuk a szósz befejezésével. A sült zöldségeket pakoljuk át egy robotgépbe. Tegyük hozzá a füstölt paprikát, az oregánót, a borsot, a fehérborecetet, a citromlét, a petrezselymet, a fokhagymát, a TABASCO® Chipotle szószt, és ha kell, sózzuk. Alaposan pürésítsük le az egészet. A szószból tegyünk félre egy kis merőkanálnyival a rizshez.
- A csirkét vegyük ki a sütőből, és mindkét oldalát alaposan kenjük be a szósszal, de akár az egészet is aláönthetjük. Ezután tegyük vissza a sütőbe még 10-15 percre, hogy megpiruljon.
- Mikor elkészült a csirke, öntsük le alóla a szószt, hogy később mellé tudjuk tálalni.
A rizshez
- A rizst kezdjük el lepirítani az olajon, majd adjuk hozzá a félretett piri-piri szószt, és öntsük fel az alaplével. Alacsony fokozaton, fedő alatt főzzük kb. 10 percig, majd zárjuk le alatta a tűzhelyet, és hagyjuk rajta a fedőt még további 10 percig.
- Az elkészült rizst szedjük ki egy tálra, és helyezzük rá a sült csirkét. Meglocsolhatjuk a szósszal, és szórhatunk rá friss petrezselymet is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 60 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának köszönhetően a sütőben készült változat is szuper aromás lesz. Eredetileg a fűszeres páccal főtt rizzsel tálalják, de jól megy hozzá a sült krumpli is és persze bármilyen friss saláta.