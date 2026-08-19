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befőttek kompót

Posírozott barack selymes joghurttal

Fekete Melinda
adag
Idő
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Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A barackhoz

233
Kalória
5.6g
Fehérje
25.5g
Szénhidrát
10.2g
Zsír
127.4g
Víz
-
Koleszterin
993.9mg
Élelmi rost
17.3g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A barackhoz

Összesen 233 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A barackhoz

Összesen 1853 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A barackhoz

Összesen 83 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.6 g

Zsír

  • Összesen
    10.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    62.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    19 mg
  • Nátrium
    6 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    25.5 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    127.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    10 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    99 micro
  • β-crypt
    41 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    56 micro
Összesen 233 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    44.8 g

Zsír

  • Összesen
    81.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    496.8 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    184 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    96 mg
  • Foszfor
    156 mg
  • Nátrium
    51 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    204.4 g
  • Cukor
    139 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    1018.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    78 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    40 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    24 micro
  • Kolin:
    45 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    790 micro
  • β-crypt
    329 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    445 micro
Összesen 1853 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2 g

Zsír

  • Összesen
    3.6 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    22.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    8 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    4 mg
  • Foszfor
    7 mg
  • Nátrium
    2 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9.1 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    45.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    35 micro
  • β-crypt
    15 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    20 micro
Összesen 83 kcal

Elkészítés

A barackhoz

  1. Válasszunk keményebb barackokat, mert a puhábbak könnyen szét tudnak főni. A barackokat mossuk meg, majd vágjuk félbe őket.
  2. Keressünk egy magasabb falú serpenyőt, amelyben kényelmesen elférnek a felezett barackok.
  3. A serpenyőbe öntsük bele a folyadékokat, majd tegyük hozzá a fűszereket és kezdjük el lassan felforralni, majd pakoljuk bele a barackokat is. Alacsony fokozaton, éppen csak gyöngyözve posírozzuk a barackokat, akár fedőt is tehetünk a serpenyőre. Többször nézzünk rá a barackokra, és forgassuk meg őket.
  4. Mikor azt látjuk, hogy a lé besűrűsödött, a barackok héja könnyen lehúzható, a mag pedig könnyen kiemelhető, akkor elkészült.
  5. A barackokat szedjük ki a szirupból és húzzuk le a héjukat, amelyikben mag van abból távolítsuk el.
  6. A joghurthoz adjunk ízkés szerint juharszirupot, vagy más édesítőt, citromhéjat és egy csipet sót.
  7. Kanalazzuk a joghurtot desszertes tálakba és helyezzük rá a barackokat, majd locsoljunk rájuk a szirupból is.
  8. Fagyival és vaníliakrémmel is tökéletes, könnyű desszert.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 40 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A posírozás egy kíméletes hőkezelési technika, amely során az alapanyagot alacsony hőmérsékleten, fűszerekkel ízesített lében puhítjuk. A lassú folyamatnak köszönhetően a barack szépen magába szívja a lében lévő fűszerek aromáit, így igazán különleges lesz az íze. Joghurt mellé, fagyival vagy akár selymes vaníliakrémmel tálalva is tökéletes desszert.

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