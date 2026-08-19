Posírozott barack selymes joghurttal

D-vitamin, ómega-3, magnézium vagy éppen fehérjepor? Egyre többen keresnek olyan étrend-kiegészítőket, amelyek segíthetnek az egészséges öregedésben, az izomtömeg megőrzésében vagy akár a hosszabb életben. A szakértők szerint azonban nem minden „hosszú életet ígérő” úgynevezett longevity-kapszula mögött áll kellően meggyőző tudományos bizonyíték.