Posírozott barack selymes joghurttal
Hozzávalók
A barackhoz
-
4 db őszibarack (keményebbek)
-
3 dl fehérbor
-
3 dl víz
-
6 ek barna cukor
-
1 db vanília
-
4 db kardamom
-
6 db szegfűszeg
-
1 db fahéjrúd
-
1 db csillagánizs
-
1 citromból nyert citromhéj
-
4 db zsálya (levél)
-
1000 g görög joghurt (személyenként kb. egy pohár)
-
4 ek juharszirup (ízlés szerint)
-
2 teáskanál citromhéj
-
1 csipet só
- 4% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 6% Zsír
A barackhoz
-
64g őszibarack24 kcal
-
38g fehérbor31 kcal
-
38g víz0 kcal
-
8g barna cukor29 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
0 kcal
-
125g görög joghurt129 kcal
-
8g juharszirup20 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 6% Zsír
A barackhoz
-
508g őszibarack190 kcal
-
300g fehérbor246 kcal
-
300g víz0 kcal
-
60g barna cukor228 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
-
0 kcal
-
1000g görög joghurt1030 kcal
-
60g juharszirup156 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 6% Zsír
A barackhoz
-
22.7g őszibarack9 kcal
-
13.4g fehérbor11 kcal
-
13.4g víz0 kcal
-
2.7g barna cukor10 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.3g citromhéj0 kcal
-
0 kcal
-
44.8g görög joghurt46 kcal
-
2.7g juharszirup7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.6 g
Zsír
-
Összesen 10.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 62.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 19 mg
-
Nátrium 6 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 25.5 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 127.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 10 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 99 micro
-
β-crypt 41 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 56 micro
- 4% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 44.8 g
Zsír
-
Összesen 81.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 496.8 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 184 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 96 mg
-
Foszfor 156 mg
-
Nátrium 51 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 204.4 g
-
Cukor 139 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 1018.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 78 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 40 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 24 micro
-
Kolin: 45 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 790 micro
-
β-crypt 329 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 445 micro
- 4% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2 g
Zsír
-
Összesen 3.6 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 22.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 8 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 4 mg
-
Foszfor 7 mg
-
Nátrium 2 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 9.1 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 45.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 35 micro
-
β-crypt 15 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 20 micro
Elkészítés
A barackhoz
- Válasszunk keményebb barackokat, mert a puhábbak könnyen szét tudnak főni. A barackokat mossuk meg, majd vágjuk félbe őket.
- Keressünk egy magasabb falú serpenyőt, amelyben kényelmesen elférnek a felezett barackok.
- A serpenyőbe öntsük bele a folyadékokat, majd tegyük hozzá a fűszereket és kezdjük el lassan felforralni, majd pakoljuk bele a barackokat is. Alacsony fokozaton, éppen csak gyöngyözve posírozzuk a barackokat, akár fedőt is tehetünk a serpenyőre. Többször nézzünk rá a barackokra, és forgassuk meg őket.
- Mikor azt látjuk, hogy a lé besűrűsödött, a barackok héja könnyen lehúzható, a mag pedig könnyen kiemelhető, akkor elkészült.
- A barackokat szedjük ki a szirupból és húzzuk le a héjukat, amelyikben mag van abból távolítsuk el.
- A joghurthoz adjunk ízkés szerint juharszirupot, vagy más édesítőt, citromhéjat és egy csipet sót.
- Kanalazzuk a joghurtot desszertes tálakba és helyezzük rá a barackokat, majd locsoljunk rájuk a szirupból is.
- Fagyival és vaníliakrémmel is tökéletes, könnyű desszert.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 40 p
A posírozás egy kíméletes hőkezelési technika, amely során az alapanyagot alacsony hőmérsékleten, fűszerekkel ízesített lében puhítjuk. A lassú folyamatnak köszönhetően a barack szépen magába szívja a lében lévő fűszerek aromáit, így igazán különleges lesz az íze. Joghurt mellé, fagyival vagy akár selymes vaníliakrémmel tálalva is tökéletes desszert.