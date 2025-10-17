Dukkah, a legtutibb egyiptomi fűszerkeverék
Hozzávalók
-
80 g törökmogyoró
-
40 g pisztácia
-
40 g szezámmag
-
1 teáskanál édesköménymag
-
1 teáskanál koriandermag
-
1 teáskanál köménymag (római és fűszerkömény vegyesen)
-
1 kk bors
-
1 tk kakukkfű (friss)
-
1 ek menta (friss)
-
1 ek só
- 15% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 54% Zsír
- 15% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 54% Zsír
- 15% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 54% Zsír
- 15% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 54% Zsír
- 8% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.2 g
Zsír
-
Összesen 7.3 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 491.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 47 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 26 mg
-
Foszfor 58 mg
-
Nátrium 356 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 0.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 10 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 39 micro
Fehérje
-
Összesen 26.7 g
Zsír
-
Összesen 87.2 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 56 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 19 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5900.1 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 21 mg
-
Kálcium 568 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 317 mg
-
Foszfor 691 mg
-
Nátrium 4271 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 12 mg
Szénhidrát
-
Összesen 35.5 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 9.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 14 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 15 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 125 micro
-
Kolin: 39 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 116 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 469 micro
Fehérje
-
Összesen 15.3 g
Zsír
-
Összesen 49.8 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 32 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3371.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 12 mg
-
Kálcium 325 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 181 mg
-
Foszfor 395 mg
-
Nátrium 2441 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.3 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 5.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 8 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 9 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 71 micro
-
Kolin: 22 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 66 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 268 micro
Elkészítés
- A törökmogyorót és a pisztáciát üres serpenyőben alaposan lepirítjuk. Ha időnk engedi, érdemes kicsit ledörzsölni róla a vékony, hártyás maghéjat - ezt a legkönyebb úgy, hogy egy tiszta konyharuhát félbehajtunk és a két réteg között átdörzsöljük.
- Amikor a nagyobb magokkal megvagyunk, az ismét üres serpenyőben lepirítjuk a szezámmagot is a szemes fűszerekkel (édeskömény, koriandermag, római és fűszerkömény, bors).
- A lepirított magokat és fűszereket késes aprítóba tesszük. Hozzáadjuk a kakukkfüvet és a mentát, sózzuk, majd alaposan ledaráljuk, amíg morzsás lesz.
- Ezzel kész is a dukkah, amit gyakorlatilag bárhogyan fogyaszthatunk: szójuk kedvenc sült zöldségeinkre vagy grillhúsokra, saláták vagy mártogatósok tetejére, tésztákra, szendvicsekre. De egyszerűen kenyérrel, olívaolajba mártogatva is falatozhatjuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
A dukkah egy fantasztikus egyiptomi fűszerkeverék, aminek alapját a fantasztikus fűszerek mellett a pirított magvak adják. Nálunk most törökmogyoró, pisztácia és szezámmag adja ezt az alapot, amihez aztán szárított szemes és friss zöldfűszereket is kevertünk. Kenyérrel tunkolva, salátákra szórva, tésztaszószba keverve - gyakorlatilag bárhogyan fogyaszthatjuk, de vigyázat, mert addiktív!