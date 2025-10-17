r
Dukkah, a legtutibb egyiptomi fűszerkeverék

Rosanics Petra
Dukkah, a legtutibb egyiptomi fűszerkeverék
Elkészítés

  1. A törökmogyorót és a pisztáciát üres serpenyőben alaposan lepirítjuk. Ha időnk engedi, érdemes kicsit ledörzsölni róla a vékony, hártyás maghéjat - ezt a legkönyebb úgy, hogy egy tiszta konyharuhát félbehajtunk és a két réteg között átdörzsöljük.
  2. Amikor a nagyobb magokkal megvagyunk, az ismét üres serpenyőben lepirítjuk a szezámmagot is a szemes fűszerekkel (édeskömény, koriandermag, római és fűszerkömény, bors).
  3. A lepirított magokat és fűszereket késes aprítóba tesszük. Hozzáadjuk a kakukkfüvet és a mentát, sózzuk, majd alaposan ledaráljuk, amíg morzsás lesz.
  4. Ezzel kész is a dukkah, amit gyakorlatilag bárhogyan fogyaszthatunk: szójuk kedvenc sült zöldségeinkre vagy grillhúsokra, saláták vagy mártogatósok tetejére, tésztákra, szendvicsekre. De egyszerűen kenyérrel, olívaolajba mártogatva is falatozhatjuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A dukkah egy fantasztikus egyiptomi fűszerkeverék, aminek alapját a fantasztikus fűszerek mellett a pirított magvak adják. Nálunk most törökmogyoró, pisztácia és szezámmag adja ezt az alapot, amihez aztán szárított szemes és friss zöldfűszereket is kevertünk. Kenyérrel tunkolva, salátákra szórva, tésztaszószba keverve - gyakorlatilag bárhogyan fogyaszthatjuk, de vigyázat, mert addiktív!

