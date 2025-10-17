Dukkah, a legtutibb egyiptomi fűszerkeverék

Az étkezések során a zöldségek általában csak satnya mellékszerepet kapnak, miközben pont ugyanolyan vagy még izgalmasabb köret készülhet belőlük, mint krumpliból vagy rizsből. Ez a válogatás megmutatja, hogy a zöldségekből első osztályú köretek készülhetnek, melyek még az egészségünket is támogatják.