saláta uborkasaláta

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

tzatziki

olajbogyókrém

tálalás

117
Kalória
3g
Fehérje
6.6g
Szénhidrát
9.4g
Zsír
111.8g
Víz
7.4g
Koleszterin
863mg
Élelmi rost
1.7g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 7% Zsír

tzatziki

olajbogyókrém

tálalás

Összesen 117 kcal
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 7% Zsír

tzatziki

olajbogyókrém

tálalás

Összesen 1387 kcal
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 7% Zsír

tzatziki

olajbogyókrém

tálalás

Összesen 73 kcal
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3 g

Zsír

  • Összesen
    9.4 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    7 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    339.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    72 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    54 mg
  • Nátrium
    195 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.6 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    111.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    10 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    70 micro
  • β-crypt
    26 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    90 micro
Fehérje

  • Összesen
    36.4 g

Zsír

  • Összesen
    112.3 g
  • Telített zsírsav
    24 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    52 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    89 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4077.2 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    21 mg
  • Kálcium
    863 mg
  • Vas
    15 mg
  • Magnézium
    188 mg
  • Foszfor
    646 mg
  • Nátrium
    2336 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    78.7 g
  • Cukor
    21 mg
  • Élelmi rost
    10 mg

Víz

  • Összesen
    1341.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    226 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    63 mg
  • D vitamin:
    16 micro
  • K vitamin:
    224 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    127 micro
  • Kolin:
    106 mg
  • Retinol - A vitamin:
    125 micro
  • α-karotin
    128 micro
  • β-karotin
    843 micro
  • β-crypt
    312 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1085 micro
Fehérje

  • Összesen
    1.9 g

Zsír

  • Összesen
    5.9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    5 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    213.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    45 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    34 mg
  • Nátrium
    122 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    70.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    12 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    7 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    7 micro
  • α-karotin
    7 micro
  • β-karotin
    44 micro
  • β-crypt
    16 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    57 micro
Elkészítés

tzatziki

  Az uborkákat lereszeljük, majd alaposan besózzuk és hagyjuk állni legalább 15 percet. Ezalatt a só elvonja a nedvességet a zöldségből, amit ezután könnyedén kinyomkodunk. Érdemes az uborkát egy nagy tálba tett szűrőbe reszelni, így a folyadék nagy része már eleve távozik az uborkából.
  Egy nagy tálban összekeverjük a krémet: ehhez görög joghurtra, olívaolajra, zúzott fokhagymára, ízlés szerinti (sok!) zöldfűszerre, valamint egy fél citrom héjára és levére lesz szükségünk. Érdemes az ízek fokozása érdekében a felfogott uborkaléből is hozzácsorgatni egy keveset. Borsozzuk, picit sózzuk, majd az egészet egyneműre keverjük.
  Hozzáadjuk a kinyomkodott reszelt uborkát, és ezzel is összeforgatjuk a joghurtot. A tzatziki ezzel készen is van.

olajbogyókrém

  A krém hozzávalóit egy mozsárba tesszük, majd alaposan összezúzzuk. Mozsár helyet használhatunk botmixert is, de fontos, hogy ne pürésítsük túl krémesre, akkor jó, ha kicsit darabos.

tálalás

  A tzatzikit olívaolajjal meglocsolva tálaljuk, majd rákanalazzuk az olajbogyókrémet. A tetejére fetát morzsolunk, majd mentalevelekkel és borssal díszítjük.

  Előkészítés ideje: 20 p
  Főzés módja: hidegkonyha
A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet is készítettünk mellé, ami remekül kiegészíti a fűszeres joghurt krémességét és savanykásságát. Forró, ropogós pitaszeletekkel mártogatva az igazi!

Hozzávalók
Elkészítés

