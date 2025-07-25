Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet is készítettünk mellé, ami remekül kiegészíti a fűszeres joghurt krémességét és savanykásságát. Forró, ropogós pitaszeletekkel mártogatva az igazi!