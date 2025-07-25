Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmelNosalty
Hozzávalók
tzatziki
-
3 db kígyóuborka
-
3 csipet só
-
300 g görög joghurt
-
3 ek olívaolaj (Bertolli extra szűz)
-
0.5 db citrom
-
3 gerezd fokhagyma
-
zöldfűszer ízlés szerint (kapor, menta, petrezselyem)
-
bors ízlés szerint
olajbogyókrém
-
150 g olajbogyó
-
chili ízlés szerint
-
2 ek olívaolaj (Bertolli extra szűz)
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
tálalás
tzatziki
-
100g kígyóuborka15 kcal
-
0 kcal
-
25g görög joghurt26 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
7g citrom1 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
olajbogyókrém
tálalás
tzatziki
-
1200g kígyóuborka175 kcal
-
0 kcal
-
300g görög joghurt309 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
-
85g citrom13 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
olajbogyókrém
tálalás
tzatziki
-
62.9g kígyóuborka9 kcal
-
0 kcal
-
15.7g görög joghurt16 kcal
-
1.3g olívaolaj11 kcal
-
4.5g citrom1 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
olajbogyókrém
tálalás
Elkészítés
tzatziki
- Az uborkákat lereszeljük, majd alaposan besózzuk és hagyjuk állni legalább 15 percet. Ezalatt a só elvonja a nedvességet a zöldségből, amit ezután könnyedén kinyomkodunk. Érdemes az uborkát egy nagy tálba tett szűrőbe reszelni, így a folyadék nagy része már eleve távozik az uborkából.
- Egy nagy tálban összekeverjük a krémet: ehhez görög joghurtra, olívaolajra, zúzott fokhagymára, ízlés szerinti (sok!) zöldfűszerre, valamint egy fél citrom héjára és levére lesz szükségünk. Érdemes az ízek fokozása érdekében a felfogott uborkaléből is hozzácsorgatni egy keveset. Borsozzuk, picit sózzuk, majd az egészet egyneműre keverjük.
- Hozzáadjuk a kinyomkodott reszelt uborkát, és ezzel is összeforgatjuk a joghurtot. A tzatziki ezzel készen is van.
olajbogyókrém
- A krém hozzávalóit egy mozsárba tesszük, majd alaposan összezúzzuk. Mozsár helyet használhatunk botmixert is, de fontos, hogy ne pürésítsük túl krémesre, akkor jó, ha kicsit darabos.
tálalás
- A tzatzikit olívaolajjal meglocsolva tálaljuk, majd rákanalazzuk az olajbogyókrémet. A tetejére fetát morzsolunk, majd mentalevelekkel és borssal díszítjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés módja: hidegkonyha
A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet is készítettünk mellé, ami remekül kiegészíti a fűszeres joghurt krémességét és savanykásságát. Forró, ropogós pitaszeletekkel mártogatva az igazi!