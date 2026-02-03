Ha csak találgatsz, melyik narancs lehet finom, és nem szeretnél savanyú és száraz, lé nélküli gyümölcsbe belefutni, mely gyakorlatilag élvezhetetlen, segítünk!

A narancsvásárlás mindig lutri kicsit, hiszen biztosak sosem lehetünk benne, milyet választunk a zöldségesnél vagy a boltban - vagy édes lesz, lédús és tökéletes, vagy savanyú, de lédús, legrosszabb esetben pedig savanyú és száraz narancsra bukkanunk..

5 tipp, hogy kétség kívül édes és lédús narancsot válassz a boltban

Van bevált tippetek, milyen kritériumok alapján érdemes finom narancsot választani? Tapintásra, súlyra, szaglásra mentek? Vagy a héj vastagságára, külsejére?

Lássuk azokat a pontokat, melyeket végigkövetve sikerülhet kiválasztani az édes, lédús narancsot:

Súly: ha nehéz, akkor vélhetően jó sok lé van benne , szóval érdemes kézbe venni a hasonló méretűeket, és a nehezebbet megvenni.

ha nehéz, akkor vélhetően jó , szóval érdemes kézbe venni a hasonló méretűeket, és a nehezebbet megvenni. Nyomópróba és állag : az érett narancs kemény és rugalmas, de ha kőkemény, túl puha, vagy szivacsos, ne vedd meg!

: az érett narancs kemény és rugalmas, de ha kőkemény, túl puha, vagy szivacsos, ne vedd meg! A héj színe: sem a túl sötét narancssárga, sem a citromsárga nem ideális, hiszen előbbi lehet, hogy túl érett/erjedt, utóbbi pedig lehet, hogy túl savanyú.

sem a túl sötét narancssárga, sem a citromsárga nem ideális, hiszen előbbi lehet, hogy túl érett/erjedt, utóbbi pedig lehet, hogy túl savanyú. Göcsörtös vagy sima héjú? A nagyon egyenetlen, göcsörtös külsejű narancs általában túlzottan vastag héjú, és nem túl lédús, sőt, nem is túl húsos.

A nagyon egyenetlen, göcsörtös külsejű narancs általában túlzottan vastag héjú, és nem túl lédús, sőt, nem is túl húsos. Illatminta: szagold meg a narancsot, legyen friss, citrusos, semmiképp se erjedt vagy szagtalan!

