Életmód

2026.02.03.

5 tipp, hogy kétség kívül édes és lédús narancsot válassz a boltban

Nosalty profilképe Nosalty

Ha csak találgatsz, melyik narancs lehet finom, és nem szeretnél savanyú és száraz, lé nélküli gyümölcsbe belefutni, mely gyakorlatilag élvezhetetlen, segítünk!

A narancsvásárlás mindig lutri kicsit, hiszen biztosak sosem lehetünk benne, milyet választunk a zöldségesnél vagy a boltban - vagy édes lesz, lédús és tökéletes, vagy savanyú, de lédús, legrosszabb esetben pedig savanyú és száraz narancsra bukkanunk..

narancsok a boltban
5 tipp, hogy kétség kívül édes és lédús narancsot válassz a boltban

Van bevált tippetek, milyen kritériumok alapján érdemes finom narancsot választani? Tapintásra, súlyra, szaglásra mentek? Vagy a héj vastagságára, külsejére?

Receptajánló:

Lássuk azokat a pontokat, melyeket végigkövetve sikerülhet kiválasztani az édes, lédús narancsot:

  • Súly: ha nehéz, akkor vélhetően jó sok lé van benne, szóval érdemes kézbe venni a hasonló méretűeket, és a nehezebbet megvenni.
  • Nyomópróba és állag: az érett narancs kemény és rugalmas, de ha kőkemény, túl puha, vagy szivacsos, ne vedd meg!
  • A héj színe: sem a túl sötét narancssárga, sem a citromsárga nem ideális, hiszen előbbi lehet, hogy túl érett/erjedt, utóbbi pedig lehet, hogy túl savanyú.
  • Göcsörtös vagy sima héjú? A nagyon egyenetlen, göcsörtös külsejű narancs általában túlzottan vastag héjú, és nem túl lédús, sőt, nem is túl húsos.
  • Illatminta: szagold meg a narancsot, legyen friss, citrusos, semmiképp se erjedt vagy szagtalan!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

uborkasaláta

Perzsa joghurtos uborkasaláta

Ha szeretitek Nyugat-Ázsia izgalmas ízvilágát, akkor próbáljátok ki ezt a villámgyors és ínycsiklandó perzsa joghurtos uborkasalátát, ami évszázadok óta az étkezések gyakori és ...

zöldséges egytálétel

Brokkolis-tojásos pizza

Imádom a zöldségeket és a pizzát. A neten láttam ehhez hasonló recepteket, én egy kicsit módosítottam rajta. Isteni finom, egészséges, és nagyon tápláló. Garantáltan órákig nem ...

croissant

Croissant Attila konyhájából

Rég keresem a friss ropogós croissant receptet, de valahol, mindig elbuktam. Finom vajas kiflik lettek belőle. Nem volt légies, könnyed.... De megkaptam az igazit. Ki van próbálva, ízlik az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept