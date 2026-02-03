5 tipp, hogy kétség kívül édes és lédús narancsot válassz a boltban

A narancsvásárlás mindig lutri kicsit, hiszen biztosak sosem lehetünk benne, milyet választunk a zöldségesnél vagy a boltban - vagy édes lesz, lédús és tökéletes, vagy savanyú, de lédús, legrosszabb esetben pedig savanyú és száraz narancsra bukkanunk..
Van bevált tippetek, milyen kritériumok alapján érdemes finom narancsot választani? Tapintásra, súlyra, szaglásra mentek? Vagy a héj vastagságára, külsejére?
Lássuk azokat a pontokat, melyeket végigkövetve sikerülhet kiválasztani az édes, lédús narancsot:
- Súly: ha nehéz, akkor vélhetően jó sok lé van benne, szóval érdemes kézbe venni a hasonló méretűeket, és a nehezebbet megvenni.
- Nyomópróba és állag: az érett narancs kemény és rugalmas, de ha kőkemény, túl puha, vagy szivacsos, ne vedd meg!
- A héj színe: sem a túl sötét narancssárga, sem a citromsárga nem ideális, hiszen előbbi lehet, hogy túl érett/erjedt, utóbbi pedig lehet, hogy túl savanyú.
- Göcsörtös vagy sima héjú? A nagyon egyenetlen, göcsörtös külsejű narancs általában túlzottan vastag héjú, és nem túl lédús, sőt, nem is túl húsos.
- Illatminta: szagold meg a narancsot, legyen friss, citrusos, semmiképp se erjedt vagy szagtalan!