Életmód

2026.02.03.

Ezt az 5 étkezési szokást fogadd meg a lassabb öregedésért

Nosalty profilképe Nosalty

Az egészséges öregedés nem egyik napról a másikra történik: apró szokások összessége, és érdemes időben elkezdeni foglalkozni vele. Ezt rögtön az ébredés utáni tevékenységekkel is megalapozhatjuk. Lássuk, mi az az 5 szokás ébredés után, ami lassíthatja az öregedést.

Egészségünk megalapozása nem idős korban kezdődik, ez egy olyan folyamat, amit jobb minél előbb elkezdeni, akár már az ébredési utáni első tevékenységeinkkel. Ami a nap első óráiban teszel, eszel hatással van a csontjaidra, az izmaidra, sőt, az agyadra is. Mutatunk 5 olyan ébredés utáni tevékenységet, ami lassítja az öregedést!

Kattints a képre, és nézd meg, mik ezek az ébredés utáni szokások!

5 fotó

Az egészséges öregedéshez a rendszeres testmozgás, a szeretteinkkel való kapcsolattartás és a közös programok, valamint a stressz tudatos kezelése is hozzátartozik. Az irányított légzés, a meditáció, naplóírás és csendes elmélkedés is stresszcsökkentő hatással bír. A mérsékelt mozgás nemcsak a testi, de a szellemi hanyatlás megelőzéséhez is hozzájárul.

Boldog idős pár
Ezt az 5 dolgot tedd meg ébredés után a lassabb öregedésért

A mozgás lehet egy könnyed séta a friss levegőn, de idősebb korban is javasolt mozgásforma az úszás, ami kíméli az ízületeket.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

uborkasaláta

Perzsa joghurtos uborkasaláta

Ha szeretitek Nyugat-Ázsia izgalmas ízvilágát, akkor próbáljátok ki ezt a villámgyors és ínycsiklandó perzsa joghurtos uborkasalátát, ami évszázadok óta az étkezések gyakori és ...

zöldséges egytálétel

Brokkolis-tojásos pizza

Imádom a zöldségeket és a pizzát. A neten láttam ehhez hasonló recepteket, én egy kicsit módosítottam rajta. Isteni finom, egészséges, és nagyon tápláló. Garantáltan órákig nem ...

croissant

Croissant Attila konyhájából

Rég keresem a friss ropogós croissant receptet, de valahol, mindig elbuktam. Finom vajas kiflik lettek belőle. Nem volt légies, könnyed.... De megkaptam az igazit. Ki van próbálva, ízlik az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept