Ezért nem szabad rozsdamentes felületet szárazon törölni – Mindig ügyelj rá a konyhádban, ha jót akarsz magadnak

A rozsdamentes acél sokak szemében „örökéletű” anyag: fényes, modern, ellenálló. Mégis egy apró, mindennapi hiba hosszú távon látható károkat okozhat a felületén.

A rozsdamentes acél nem rozsdamentes a szó szoros értelmében. A krómot tartalmazó ötvözet felszínén egy vékony, láthatatlan oxidréteg alakul ki, amely megvédi az anyagot a korróziótól. Ez az úgynevezett passzív réteg felel azért, hogy a konyhai gépek, mosogatók vagy hűtők hosszú ideig megőrizzék esztétikus megjelenésüket.

A rozsdamentes felületet tilos szárazon törölni a felületek sérülése miatt

Amikor azonban száraz ruhával töröljük át a felületet, gyakran nem távolítjuk el a rátapadt szennyeződéseket, csak elkenjük őket.

A por, a zsír és a mikroszkopikus szennyeződések finom karcokat okozhatnak, amelyek megbontják a védőréteget.

Ezek a hajszálkarcok szabad szemmel sokszor nem láthatók, mégis ideális környezetet teremtenek a későbbi elszíneződésekhez.

A száraz törlés rejtett veszélyei

A száraz tisztítás egyik legnagyobb problémája a súrlódás. Ha a felületen porszemcsék vannak, a ruhával való átdörzsölés olyan, mintha finom csiszolópapírt használnánk. Idővel a felület mattabbá válik, elveszíti eredeti fényét.

Tudtad? Emellett a száraz törlés statikus elektromosságot is generálhat, ami még több port vonz a felületre. Így rövid időn belül újra koszosnak tűnik, és ismételt tisztítást igényel, ezzel tovább növelve a mikrosérülések számát.

A konyhában különösen problémás lehet a helyzet. A levegőben található pára, só és zsírrészecskék megtapadnak a fémfelületen. Ha ezeket nem távolítjuk el megfelelően, hosszabb távon pontszerű rozsdafoltok jelenhetnek meg, különösen a mosogatók, főzőlapok vagy hűtőajtók esetében.

Miért jobb a nedves tisztítás?

A nedves ruhával történő áttörlés segít feloldani és eltávolítani a szennyeződéseket ahelyett, hogy csak elkenné azokat. A víz csökkenti a súrlódást, így kisebb eséllyel keletkeznek mikrokarcok.

Fontos azonban, hogy a tisztítás után azonnal száraz, puha kendővel töröljük át a felületet. A vízcseppek – különösen kemény víz esetén – ásványi lerakódásokat hagyhatnak maguk után, amelyek foltosodást okoznak.

A gyors szárítás segít megőrizni a felület egyenletes, fényes megjelenését.

Így tisztítsd helyesen a rozsdamentes acélt

Mindig puha, mikroszálas kendőt használj

Enyhén nedves ruhával töröld át a felületet.

Szükség esetén használj enyhe, semleges tisztítószert.

Azonnal töröld szárazra egy tiszta kendővel.

A rozsdamentes acél tartós és elegáns választás, de csak akkor marad hosszú távon szép, ha megfelelően bánunk vele. A száraz törlés gyors megoldásnak tűnhet, de valójában felgyorsíthatja az elhasználódást. Egy egyszerű, nedves tisztítási rutin viszont évekkel meghosszabbíthatja a felület esztétikai élettartamát!

