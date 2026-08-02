Nosalty-kvíz: Ez a fesztiválkaja vagy a személyiséged szerint

Korábban már volt szó arról, hogy a csillagjegyekhez melyik fesztiválkaja illik a legjobban. Most azonban kiderítheted, hogy személyiséged alapján, milyen fesztiválkaja lennél!
Mit árul el rólad a kedvenc fesztiválkajád?
Az ételválasztás sokszor ösztönös döntés. Vannak, akik a biztos kedvencekre esküsznek, mások minden évben valami újat próbálnak ki. Egyesek számára az evés is program, míg mások csak gyorsan bekapnak valamit két koncert között. Éppen ezért született meg a kvízünk, amely nem azt kérdezi, mit ennél, hanem azt, milyen ember vagy, amikor ételről van szó.
Lehet, hogy…
- mindig a legkülönlegesebb standot keresed,
- inkább a klasszikusokra szavazol,
- nem tudsz ellenállni az édességeknek,
- tudatosan választasz,
- vagy egyszerűen azt eszed, ami épp a leggyorsabban a kezedbe kerül.
A fesztiválszezon egyik legjobban várt eseménye kétségkívül a Sziget Fesztivál, ahol a világsztárok koncertjei mellett a gasztronómia is legalább akkora élményt jelent.
A Hajógyári-szigeten évről évre több száz étel és ital közül válogathatnak a látogatók: a klasszikus fesztiválkedvencektől, mint a lángos vagy a hot dog, egészen a nemzetközi street food különlegességekig, a vegán fogásokig és a látványos desszertekig. Itt szinte lehetetlen úgy végigsétálni a food truckok között, hogy ne csábítson el valami új íz vagy illat.
Receptajánló:
Most pedig itt az idő, hogy kiderítsd, melyik fesztiválkaja vagy a személyiséged szerint!