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2026.08.02.

Nosalty-kvíz: Ez a fesztiválkaja vagy a személyiséged szerint

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A fesztiválokon nemcsak a kedvenc előadóink vagy a társaság árul el rólunk sokat, hanem az is, hogy melyik food truck előtt kötünk ki újra és újra. Van, aki gondolkodás nélkül lecsap egy jó burgerre, más a különleges street foodokat kutatja, és olyan is akad, aki szerint egy fesztivál nem fesztivál kürtőskalács nélkül.

Korábban már volt szó arról, hogy a csillagjegyekhez melyik fesztiválkaja illik a legjobban. Most azonban kiderítheted, hogy személyiséged alapján, milyen fesztiválkaja lennél!

Fesztiválon étkező nő
Nosalty-kvíz: Ez a fesztiválkaja vagy a személyiséged szerint

Mit árul el rólad a kedvenc fesztiválkajád?

Az ételválasztás sokszor ösztönös döntés. Vannak, akik a biztos kedvencekre esküsznek, mások minden évben valami újat próbálnak ki. Egyesek számára az evés is program, míg mások csak gyorsan bekapnak valamit két koncert között. Éppen ezért született meg a kvízünk, amely nem azt kérdezi, mit ennél, hanem azt, milyen ember vagy, amikor ételről van szó.

Lehet, hogy…

  • mindig a legkülönlegesebb standot keresed,
  • inkább a klasszikusokra szavazol,
  • nem tudsz ellenállni az édességeknek,
  • tudatosan választasz,
  • vagy egyszerűen azt eszed, ami épp a leggyorsabban a kezedbe kerül.

A fesztiválszezon egyik legjobban várt eseménye kétségkívül a Sziget Fesztivál, ahol a világsztárok koncertjei mellett a gasztronómia is legalább akkora élményt jelent.

A Hajógyári-szigeten évről évre több száz étel és ital közül válogathatnak a látogatók: a klasszikus fesztiválkedvencektől, mint a lángos vagy a hot dog, egészen a nemzetközi street food különlegességekig, a vegán fogásokig és a látványos desszertekig. Itt szinte lehetetlen úgy végigsétálni a food truckok között, hogy ne csábítson el valami új íz vagy illat.

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Most pedig itt az idő, hogy kiderítsd, melyik fesztiválkaja vagy a személyiséged szerint!

Kattints, és töltsd ki kvízünket!

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Fesztiválon étkező nő
Grillezz!

Nosalty-kvíz: Ez a fesztiválkaja vagy a személyiséged szerint

A fesztiválokon nemcsak a kedvenc előadóink vagy a társaság árul el rólunk sokat, hanem az is, hogy melyik food truck előtt kötünk ki újra és újra. Van, aki gondolkodás nélkül lecsap egy jó burgerre, más a különleges street foodokat kutatja, és olyan is akad, aki szerint egy fesztivál nem fesztivál kürtőskalács nélkül.

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