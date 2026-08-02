Az elmúlt években sokan rájöttek, hogy már néhány apró szokás megváltoztatásával is érezhetően csökkenthető a villanyszámla. Ráadásul az energiatakarékosság nemcsak a pénztárcádnak kedvez, hanem a környezetet is kíméli. Összegyűjtöttünk öt olyan praktikát mai Otthon Tippünkben, amelyekhez nem kell felújítás vagy nagy beruházás, mégis hosszú távon sokat számíthatnak.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel, még inkább kötelességünk figyelni az áramfogyasztásra, és persze a vízfogyasztásunkra is, amivel kapcsolatban szintén összegyűjtöttünk hasznos tippeket, hogyan tudsz spórolni.

5 egyszerű tipp, amivel látványosan csökkentheted az otthoni áramfogyasztást

Az energiatakarékosság ma már nem csupán környezetvédelmi kérdés, hanem egyre inkább a tudatos háztartásvezetés része is. Bár Magyarországon a lakossági áramárak továbbra is szabályozottak bizonyos fogyasztási határig, a magasabb fogyasztás már jelentősen megdobhatja a villanyszámlát.

Emellett az elmúlt időszak extrém hőhullámai és az energiaellátást érintő kihívások is rávilágítottak arra, milyen fontos a felelős energiafelhasználás.

Szerencsére nem kell drága beruházásokban gondolkodni: néhány egyszerű, mindennapi szokás megváltoztatásával is csökkenthető az otthon energiaigénye, ami hosszú távon a pénztárcának és a környezetnek is kedvez.

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