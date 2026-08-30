A sertéscomb igazi jolly joker a konyhában: készülhet belőle szaftos pörkölt, egytálétel, leves vagy akár különlegesebb, gyümölcsszószos fogás is. Mutatunk 7 receptet, ha éppen sertéscombból főznél valami igazán finomat.

A sertéscomb sokoldalú alapanyag, amiből a hétköznapi ebédtől a tartalmas, hétvégi fogásokig szinte bármit elkészíthetsz. Jól fűszerezve, megfelelően elkészítve szaftos és ízletes hús kerülhet a tányérra, ráadásul a klasszikus magyaros ételektől a különlegesebb párosításokig rengeteg receptben megállja a helyét.

7 nyálcsorgatós étel SERTÉSCOMBBÓL

Ha a hagyományos ízeket szereted, egy jó sertéspörkölt vagy a tejfölös, szaftos bakonyi sertéstokány biztos befutó. A sütőben sült rizses hús szintén remek választás, ha egyetlen tepsiben készítenéd el a tartalmas ebédet.

A sertéscomb persze nem csak a paprikás-szaftos ételekben működik jól. A zsiványpecsenye petrezselymes burgonyával igazi klasszikus, míg a sertéssült pirított darával és meggymártással az édes-savanykás ízek kedvelőinek lehet izgalmas választás. Ha inkább kanalaznál valami tartalmasat, a palócleves vagy a tarhonyás hús is jó ötlet.

Mutatjuk mind a hét receptet, amelyek között garantáltan találsz olyat, amit legszívesebben már holnap ebédre elkészítenél.