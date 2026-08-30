7 nyálcsorgatós étel SERTÉSCOMBBÓL

A sertéscomb sokoldalú alapanyag, amiből a hétköznapi ebédtől a tartalmas, hétvégi fogásokig szinte bármit elkészíthetsz. Jól fűszerezve, megfelelően elkészítve szaftos és ízletes hús kerülhet a tányérra, ráadásul a klasszikus magyaros ételektől a különlegesebb párosításokig rengeteg receptben megállja a helyét.
Ha a hagyományos ízeket szereted, egy jó sertéspörkölt vagy a tejfölös, szaftos bakonyi sertéstokány biztos befutó. A sütőben sült rizses hús szintén remek választás, ha egyetlen tepsiben készítenéd el a tartalmas ebédet.
A sertéscomb persze nem csak a paprikás-szaftos ételekben működik jól. A zsiványpecsenye petrezselymes burgonyával igazi klasszikus, míg a sertéssült pirított darával és meggymártással az édes-savanykás ízek kedvelőinek lehet izgalmas választás. Ha inkább kanalaznál valami tartalmasat, a palócleves vagy a tarhonyás hús is jó ötlet.
Mutatjuk mind a hét receptet, amelyek között garantáltan találsz olyat, amit legszívesebben már holnap ebédre elkészítenél.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes300Kalória27gFehérje10.3gSzénhidrát13.6gZsírNokedlivel, főtt burgonyával vagy friss kenyérrel is tökéletes, a savanyúságot pedig ne hagyd le mellőle!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű709Kalória46.2gFehérje11.9gSzénhidrát52.5gZsírA gombás, tejfölös bakonyi tokány az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy a sertéscomb mennyire jól működik selymes, krémes mártásban. Egy adag nokedlivel igazán kiadós ebéd lehet belőle.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű683Kalória41.2gFehérje44.4gSzénhidrát36.4gZsírHa olyan fogást keresel, amivel nem kell órákig a tűzhely mellett állni, ezt a sütőben sült rizses húst érdemes kipróbálni. A hús és a köret együtt sül, így egyszerű, laktató és igazi családi kedvenc lehet.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes988Kalória42.8gFehérje45.5gSzénhidrát68.7gZsírA zsiványpecsenye tartalmas, magyaros fogás, amelyhez a petrezselymes burgonya remekül illik. Ha egy kiadós, húsos ebédre vágysz, ez a fogás biztosan nem hagy majd éhesen.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes370Kalória23.6gFehérje23.5gSzénhidrát20.4gZsírEgy jó palócleves önmagában is felér egy komplett ebéddel. Tartalmas, sűrű és gazdag fogás, amelyben a sertéshús mellett a zöldségek és a fűszeres, tejfölös karakter is főszerepet kap.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű820Kalória41.2gFehérje62.4gSzénhidrát44.5gZsírA tarhonyás hús igazi hétköznapi klasszikus, ami egyszerű hozzávalókból is kiadós ebédet varázsol az asztalra. A szaftos sertéshús és a pirított tarhonya párosa savanyúsággal kínálva különösen jól működik.
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes1245Kalória60.2gFehérje126.7gSzénhidrát52.3gZsírA sertéssült mellé kínált meggymártás izgalmas kontrasztot ad a húsnak: az édes-savanykás gyümölcs szépen ellensúlyozza a tartalmas fogást. A pirított dara pedig olyan köret, amely igazán tökéletessé teszi ezt a különlegesebb ebédet.