Gasztro

2026.08.30.

7 nyálcsorgatós étel SERTÉSCOMBBÓL

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A sertéscomb igazi jolly joker a konyhában: készülhet belőle szaftos pörkölt, egytálétel, leves vagy akár különlegesebb, gyümölcsszószos fogás is. Mutatunk 7 receptet, ha éppen sertéscombból főznél valami igazán finomat.

A sertéscomb sokoldalú alapanyag, amiből a hétköznapi ebédtől a tartalmas, hétvégi fogásokig szinte bármit elkészíthetsz. Jól fűszerezve, megfelelően elkészítve szaftos és ízletes hús kerülhet a tányérra, ráadásul a klasszikus magyaros ételektől a különlegesebb párosításokig rengeteg receptben megállja a helyét.

Sertéspörkölt nokedlivel
7 nyálcsorgatós étel SERTÉSCOMBBÓL

Ha a hagyományos ízeket szereted, egy jó sertéspörkölt vagy a tejfölös, szaftos bakonyi sertéstokány biztos befutó. A sütőben sült rizses hús szintén remek választás, ha egyetlen tepsiben készítenéd el a tartalmas ebédet.

A sertéscomb persze nem csak a paprikás-szaftos ételekben működik jól. A zsiványpecsenye petrezselymes burgonyával igazi klasszikus, míg a sertéssült pirított darával és meggymártással az édes-savanykás ízek kedvelőinek lehet izgalmas választás. Ha inkább kanalaznál valami tartalmasat, a palócleves vagy a tarhonyás hús is jó ötlet.

Mutatjuk mind a hét receptet, amelyek között garantáltan találsz olyat, amit legszívesebben már holnap ebédre elkészítenél.

  1. Szaftos sertéspörkölt nokedlivel tálalva, zöld népi motívumokkal díszített tányérban

    Sertéspörkölt szaftosan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    300
    Kalória
    27g
    Fehérje
    10.3g
    Szénhidrát
    13.6g
    Zsír
    Még több sertéspörkölt
    Nokedlivel, főtt burgonyával vagy friss kenyérrel is tökéletes, a savanyúságot pedig ne hagyd le mellőle!
  2. A bakonyi sertéstokány igazi magyar kedvenc: omlós hús, gomba, fűszerpaprika és krémes tejföl egyetlen szaftos raguban.

    Bakonyi sertéstokány - szaftos, tejfölös klasszikus

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    709
    Kalória
    46.2g
    Fehérje
    11.9g
    Szénhidrát
    52.5g
    Zsír
    Még több bakonyi módra
    A gombás, tejfölös bakonyi tokány az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy a sertéscomb mennyire jól működik selymes, krémes mártásban. Egy adag nokedlivel igazán kiadós ebéd lehet belőle.
  3. Sütőben sült rizses hús

    Sütőben sült rizses hús

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    683
    Kalória
    41.2g
    Fehérje
    44.4g
    Szénhidrát
    36.4g
    Zsír
    Még több rizses hús
    Ha olyan fogást keresel, amivel nem kell órákig a tűzhely mellett állni, ezt a sütőben sült rizses húst érdemes kipróbálni. A hús és a köret együtt sül, így egyszerű, laktató és igazi családi kedvenc lehet.
  4. Zsiványpecsenye petrezselymes burgonyával

    Zsiványpecsenye petrezselymes burgonyával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    988
    Kalória
    42.8g
    Fehérje
    45.5g
    Szénhidrát
    68.7g
    Zsír
    Még több ragu
    A zsiványpecsenye tartalmas, magyaros fogás, amelyhez a petrezselymes burgonya remekül illik. Ha egy kiadós, húsos ebédre vágysz, ez a fogás biztosan nem hagy majd éhesen.
  5. Mélytányérban, gazdag és sűrű palócleves. A narancsvörös színű levesben húsdarabok, zöldbabok, burgonyakockák és sárgarépa-karikák vannak. A tetején egy kanál tejföl és friss kapor díszíti. A tál mellett evőeszköz és friss kaporágak láthatók.

    Gazdag és sűrű palócleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    370
    Kalória
    23.6g
    Fehérje
    23.5g
    Szénhidrát
    20.4g
    Zsír
    Még több palócleves
    Egy jó palócleves önmagában is felér egy komplett ebéddel. Tartalmas, sűrű és gazdag fogás, amelyben a sertéshús mellett a zöldségek és a fűszeres, tejfölös karakter is főszerepet kap.
  7. Retro zománcozott tálban, szaftos tarhonyáshús, friss petrezselyemmel és erőspaprikával, a háttérben házi savanyúsággal

    Tarhonyás hús háziasan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    820
    Kalória
    41.2g
    Fehérje
    62.4g
    Szénhidrát
    44.5g
    Zsír
    Még több tarhonyás egytálétel
    A tarhonyás hús igazi hétköznapi klasszikus, ami egyszerű hozzávalókból is kiadós ebédet varázsol az asztalra. A szaftos sertéshús és a pirított tarhonya párosa savanyúsággal kínálva különösen jól működik.
  8. Sertéssült pirított darával és meggymártással

    Sertéssült pirított darával és meggymártással

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    1245
    Kalória
    60.2g
    Fehérje
    126.7g
    Szénhidrát
    52.3g
    Zsír
    Még több sertéssült
    A sertéssült mellé kínált meggymártás izgalmas kontrasztot ad a húsnak: az édes-savanykás gyümölcs szépen ellensúlyozza a tartalmas fogást. A pirított dara pedig olyan köret, amely igazán tökéletessé teszi ezt a különlegesebb ebédet.

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