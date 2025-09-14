r
Nosalty Logó
tészta sült tészta

Yaki udon

Yaki udon
Hering András
Házi yaki udon recept - japán pirított udon tészta friss zöldségekkel
adag
Idő
p
Költség
költséges
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

1854
Kalória
72.2g
Fehérje
352.9g
Szénhidrát
12.6g
Zsír
334.3g
Víz
54.8g
Koleszterin
24.8g
Élelmi rost
8g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 1854 kcal
  • 9% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 3709 kcal
  • 9% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 219 kcal
  • 9% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 43% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    72.2 g

Zsír

  • Összesen
    12.6 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    55 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    10219.9 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    56 mg
  • Kálcium
    233 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    205 mg
  • Foszfor
    607 mg
  • Nátrium
    9104 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    352.9 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    25 mg

Víz

  • Összesen
    334.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    194 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    59 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    148 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    189 micro
  • Kolin:
    89 mg
  • Retinol - A vitamin:
    7 micro
  • α-karotin
    665 micro
  • β-karotin
    1910 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    218 micro
Összesen 1854 kcal
  • 9% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 43% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    144.5 g

Zsír

  • Összesen
    25.1 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    110 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    20439.8 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    112 mg
  • Kálcium
    467 mg
  • Vas
    16 mg
  • Magnézium
    411 mg
  • Foszfor
    1213 mg
  • Nátrium
    18207 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    705.7 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    50 mg

Víz

  • Összesen
    668.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    387 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    118 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    296 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    25 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    377 micro
  • Kolin:
    178 mg
  • Retinol - A vitamin:
    14 micro
  • α-karotin
    1330 micro
  • β-karotin
    3820 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    437 micro
Összesen 3709 kcal
  • 9% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 43% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    8.6 g

Zsír

  • Összesen
    1.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    6 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1210.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    28 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    72 mg
  • Nátrium
    1078 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    41.8 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    39.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    18 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    11 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1 micro
  • α-karotin
    79 micro
  • β-karotin
    226 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    26 micro
Összesen 219 kcal

Elkészítés

  1. A fagyasztott vagy friss udont forró vízben kb. 1 percig lazítsuk fel, majd szűrjük le. (Szárítottat a csomagolás szerint főzzük, de a japán utcai konyhák mindig friss/fagyasztott verziót használnak.)
  2. Wok vagy nagy serpenyő felforrósítása: olajon először a húst pirítsuk le, amíg enyhén karamellizálódik.
  3. Zöldségek hozzáadása: először a hagyma és fokhagyma, majd a répa és a káposzta kerüljön hozzá. Pirítsuk nagy lángon, hogy maradjon egy kis roppanósság.
  4. Öntsük rá a szójaszószt, osztrigaszószt, mirint és szakét, keverd össze alaposan.
  5. Dobjuk hozzá az udont, majd locsoljuk meg a szezámolajjal, és nagy lángon keverjük, amíg a tészta szépen bevonódik a szószban.
  6. Találáshoz szórjuk meg újhagymával, pirított szezámmaggal, ao-norival és bonito-pehellyel – így lesz igazán “utcai kajás” élmény.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Van az úgy, hogy megunnánk a szokásos tésztáinkat: a spagettit, a bolognait, vagy éppen a túrós csuszát. Ilyenkor jön jól egy kis konyhai kalandozás! A japánok egyik kedvenc „gyors vacsorája” a yaki udon, vagyis pirított udon tészta, amit pár hozzávalóból, wokban összedobva készítenek.

Yaki udon recept – japán pirított udon tészta zöldségekkel és csirkével
Autentikus japán yaki udon zöldségekkel és csirkével, frissen a serpenyőből.
Hering András

A japán konyhát sokan a szusival és a ramen levesekkel azonosítják, pedig rengeteg más izgalmas fogás lapul benne, amelyeket érdemes kipróbálni. Ezek közül az egyik legegyszerűbb és legkedveltebb a yaki udon (焼きうどん), vagyis a pirított udon tészta. Ez az étel Japánban igazi mindennapi kedvenc: elkészítése gyors, laktató, és tele van ízekkel. De hogyan készül autentikusan, és hogyan állíthatjuk elő itthon, magyar alapanyagokból?

Yaki udon – japán pirított tészta egyszerűen, otthon

A yaki udon egy wokban vagy serpenyőben pirított udon tészta, amit zöldségekkel, vékonyra szeletelt hússal (legtöbbször sertéssel), valamint szójaszósz-alapú szósszal készítenek. A japán utcai étkezőkben (yatai) és bisztrókban (izakaya) is népszerű fogás, mert egyszerre gyors és kiadós.

A legenda szerint a második világháború után született: amikor soba tésztát (hajdinatészta) nem lehetett kapni, egy udoni étterem tulajdonosa udonnal helyettesítette – és megszületett a mai klasszikus.

Udon: vastag, rugalmas és laktató

Az udon egy vastag, fehér búzalisztből készült tészta, amelyet Japánban évszázadok óta fogyasztanak. A tészta különlegessége a rugalmas, mégis puha állagú – a japánok erre mondják, hogy mochi-mochi. Éppen ez teszi ideális alapanyaggá levesekhez, pirított fogásokhoz vagy akár hideg nyári tésztás ételekhez.

Japánban minden régiónak megvan a saját udon-változata: a legismertebb a szanuki udon, amely Shikoku szigetéről származik, és kicsit vastagabb, ruganyosabb a többinél.

Hogyan készül hagyományosan?

Az udon készítéséhez mindössze három hozzávaló kell: búzaliszt, só és víz. A sót először feloldják vízben, majd ezzel gyúrják össze a lisztet. A kapott tészta meglehetősen kemény, ezért a hagyomány szerint lábbal is dagasztják - természetesen tiszta lábbal, textilzsákban. Ez a technika segít abban, hogy a gluténháló egyenletesen fejlődjön ki, és a tészta jó állagú legyen.

Ezután a tésztát pihentetik, majd kinyújtják, többször meghajtogatják, és éles késsel 3–4 mm vastag csíkokra vágják. Forró vízben 10–12 perc alatt megfő, majd hideg vízzel leöblítik, hogy megőrizze rugalmasságát.

Szerencsére ma már nem kell Japánig utazni ahhoz, hogy udont együnk. Budapesten több ázsiai boltban kapható friss, fagyasztott vagy vákuumcsomagolt udon, de a nagyobb hipermarketek polcain is gyakran megtalálható a szárított változat.

Japán yaki udon – pirított udon tészta húsos-zöldséges egytálétel.
Illatos yaki udon szójaszószos szósszal, roppanós zöldségekkel és omlós hússal.
Hering András

Jöjjön a házi, villámgyors yaki udon, amit Japánban sokan összedobnak hétköznap estére 15 perc alatt!

Az udon tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnének kicsit eltávolodni a megszokott olasz tészták világától, és új textúrákat, ízeket felfedezni. Gyorsan elkészíthető, változatosan kombinálható, és igazi kapudrog a japán konyhához – legyen szó egy füstös, umamiban gazdag yaki udonról, vagy egy forró, melengető udon levesről.

A legjobb az egészben, hogy nincs benne semmi bonyolult: pár zöldség, egy kevés hús (vagy tofu), udon tészta, szójaszósz és osztrigaszósz. A végeredmény mégis olyan, mintha egy tokiói utcai étkezdében ennénk, tele roppanós zöldséggel, füstös aromával és mély umamival.

Az autentikus alapanyagok

  • Udon tészta: vastag, rugalmas búzatészta, ami a fogás alapja. Japánban frissen, fagyasztva vagy vákuumcsomagolt formában kapható.
  • Hús: a leggyakoribb a sertéshús, de gyakran használják marhát, csirkét vagy tofut is. A lényeg, hogy nagyon vékonyra szeleteljük, így gyorsan átpirul.
  • Zöldségek: hagyma, répa, káposzta a klasszikus trió, de shiitake gomba, pak choi vagy cukorborsó is kerülhet bele.
  • Szósz: az ízek lelke a szójaszósz, osztrigaszósz, mirin (édes rizsbor) és szaké kombinációja. Ezek adják a jellegzetes umamit és enyhe édességet.
  • Olajok: a pirításhoz semleges olaj, a végén pedig szezámolaj kell, ami illatosan koronázza meg az ételt.
  • Tálalás: újhagyma, szezámmag, ao-nori (szárított tengeri hínárpehely), bonito-pehely (katsuobushi).
Egyszerű yaki udon otthon – japán pirított tészta recept zöldségekkel.
Ha gyors, laktató és különleges vacsorára vágysz, a yaki udon mindig jó választás!
Hering András

Helyettesítési tippek Magyarországon

Szerencsére ma már sok ázsiai boltban beszerezhetők a szükséges alapanyagok, de ha nincs a közelben ilyen, akkor is bőven van megoldás:

  • Udon tészta helyett: szélesebb, rugalmasabb tésztafajták is jók, pl. kínai búzatészta, rizstészta, vagy akár vastagabb olasz spagetti. A textúra más lesz, de az élmény hasonló.
  • Sertéshús helyett: csirkemell, csirkecombfilé vagy marhahús. Vegetáriánus verzióhoz tofu vagy szejtán is jól működik.
  • Káposzta helyett: fejes káposzta, kínai kel vagy pak choi. Ha nincs, mehet egy marék spenót a végén.
  • Shiitake helyett: barna csiperke vagy laskagomba, hogy megmaradjon a földes, mély íz.
  • Osztrigaszósz helyett: keverj szójaszószt egy kevés Worcestershire-szósszal és csipet cukorral, meglepően jól hozza az ízeket.
  • Mirin helyett: fehérbor egy kevés cukorral, vagy egyszerűen rizsecet + cukor.
  • Saké helyett: száraz fehérbor, vagy ha kihagyod, sem sérül a végeredmény.
  • Ao-nori és bonito-pehely helyett: frissen vágott petrezselyem vagy snidling is jól mutat a tetején.

A yaki udonban a legjobb, hogy végtelenül rugalmas recept: azt teszed bele, ami épp van otthon, mégis minden alkalommal egy kicsit más élményt kapsz. Lehet húsos, vegetáriánus, sőt akár vegán is. 20 perc alatt kész, így ideális hétköznapi vacsora, közben pedig olyan ízeket kapsz, mintha egy oszakai vagy tokiói utcai étterembe csöppentél volna.

Házi yaki udon recept – japán pirított udon tészta friss zöldségekkel.
Színes zöldségekkel és szójaszószos mártással készült yaki udon, egyenesen a serpenyőből.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

Hasonló receptek

Összes sült tészta
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Házi tagliatelle toszkán raguval
bolognai

Házi tagliatelle toszkán raguval

A toszkán ragu egy gazdag, ízekben mély húsos szósz, amiben az olasz kolbász szuper plusz ízvilágot teremt. Frissen gyúrt tagliatelle tésztával párosítva igazán kiemelkedő fogás lesz ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept