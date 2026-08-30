Felismered a nagyi kedvenc sütijeit akkor is, ha összekeverjük a képrészleteket? Teszteld, mennyire ismered a retró süteményeket, és próbáld meg kitalálni, melyik finomság bújik meg a képeken!

A retró süteményeknek van valami utánozhatatlan bája: elég egy krémes szelet, egy jól ismert díszítés vagy egy régi családi recept, és máris előjönnek a gyerekkori emlékek. De vajon akkor is felismernéd a kedvenceidet, ha nem látnád őket egyben?

Nosalty-kvíz: Felismered a retró sütiket összekevert képrészletekből?

Most egy kis csavarral teszteljük a sütiismeretedet. A kvízben ismert retró édességek fotóit darabokra szedtük, majd alaposan összekevertük a képrészleteket. Neked pedig nincs más dolgod, mint a részletek alapján kitalálni, melyik sütemény látható az adott képen.

Lesznek közöttük olyan klasszikusok, amelyeket valószínűleg már a nagymamád konyhájából is ismersz, de akadnak majd olyanok is, amelyeknél alaposan meg kell nézned a részleteket. A krém, a tészta, a gyümölcsök vagy éppen a jellegzetes díszítés mind segíthetnek a megfejtésben.

Készen állsz? Nézd meg a képeket, rakd össze fejben a sütiket, és derítsd ki, hányat ismersz fel!