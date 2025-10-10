r
Egyszerű sütőtökkrémes tészta McMenemy Márktól

Vénusz
Sütőtökkrémes tészta parmezánnal megszórva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

sütőtök

tésztaszósz és tálalás

332
Kalória
8.1g
Fehérje
28.8g
Szénhidrát
22.6g
Zsír
182.2g
Víz
6.8g
Koleszterin
4.5g
Élelmi rost
5.2g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 10% Zsír

sütőtök

tésztaszósz és tálalás

sütőtök

tésztaszósz és tálalás

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • β-crypt
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    32.3 g

Zsír

  • Összesen
    90.5 g
  • Telített zsírsav
    27 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    33 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    26 g
  • Koleszterin
    27 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2594.9 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    32 mg
  • Kálcium
    896 mg
  • Vas
    11 mg
  • Magnézium
    350 mg
  • Foszfor
    762 mg
  • Nátrium
    535 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    115.1 g
  • Cukor
    21 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    728.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3705 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    17 mg
  • C vitamin:
    176 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    420 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    320 micro
  • Kolin:
    46 mg
  • Retinol - A vitamin:
    234 micro
  • α-karotin
    5259 micro
  • β-karotin
    28058 micro
  • β-crypt
    21867 micro
  • Likopin
    4602 micro
  • Lut-zea
    1263 micro
Összesen 119 kcal

Elkészítés

sütőtök

  1. A sütőtököt félbevágjuk (elég egy fél), kikaparjuk a magházát, majd kétujjnyi szeletekre vágjuk. A szeleteket egy sütőpapíros tepsire fektetjük a negyedbevágott hagyma és a tisztított fokhagymagerezdek társaságában.
  2. A zöldségeket fűszerezzük sóval, borssal, gyömbérporral és chilivel, majd meglocsoljuk Vénusz Plusz zöldfűszeres fűszerolajjal, hogy szépen piruljon.
  3. 200 fokos sütőbe tesszük a zöldségeket, ahol kb. 30 perc alatt puhára sütjük.

tésztaszósz és tálalás

  1. Amíg sül a sütőtök, sós vízben megfőzzük a tésztát, majd leszűrjük és félretesszük.
  2. A megsült tökszeletek húsát egy tálba kanalazzuk és utánaküldjük a megsült hagymákat is. Hozzáadunk kevés sűrített paradicsomot és kókusztejet, majd pár kanál Vénusz Klasszik kenőmargarint, hogy még krémesebb legyen a szószunk.
  3. A krémet ezután egy botmixer segítségével pürésítjük, ha pedig szükséges, még kóstolás után megsózzuk vagy fűszerezzük.
  4. A kifőtt tésztát összeforgatjuk a frissen elkészül sütőtökkrémmel, majd azon melegében tálaljuk is. Díszítésként szórjuk meg aprított dióval és petrezselyemmel, amik nagyon jól passzolnak a sütőtök őszies ízéhez. A fogás így magában teljesen vegán, de ízlés szerint kevés parmezánnal is feldobhatjuk a tésztát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
A sütőtök az ősz szupersztárja: olcsó, kiadós, laktató és számtalan formában elkészíthetjük. Ezúttal egy csodálatos selymes sütőtökkrémet készítettünk belőle, amit aztán tésztához kevertünk hozzá, aminek a tetejét dióval és petrezselyemmel is felfrissítettük.

Idén ősszel is igen változatos az időjárás, az egyre növekvő számú szomorkás-felhős napokon pedig nem árt odafigyelni rá, hogy tápláló és laktató fogásokat készítsünk. A sütőtök pedig szuper alapanyag, ha olcsó és kiadós fogásokról van szó, ráadásul rendkívül sokoldalú zöldség. Márk ezúttal egy krémes sütőtökös tésztát készített belőle.

