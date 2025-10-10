Egyszerű sütőtökkrémes tészta McMenemy Márktól
Hozzávalók
sütőtök
-
75 dkg sütőtök (fél sütőtök)
-
1 db fehér hagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
3 ek repceolaj (Vénusz Plusz zöldfűszeres fűszerolaj)
tésztaszósz és tálalás
-
25 g tészta (tripoline, spagetti vagy tagliatelle)
-
1 ek sűrített paradicsom
-
75 ml kókusztej
-
2 ek tejmentes margarin (Vénusz klasszik)
-
1 marék dió
-
0.5 csokor petrezselyem
-
40 g parmezán sajt
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
sütőtök
-
188g sütőtök71 kcal
-
23g fehér hagyma8 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
8g repceolaj66 kcal
tésztaszósz és tálalás
-
6g tészta23 kcal
-
3 kcal
-
19g kókusztej37 kcal
-
36 kcal
-
7g dió43 kcal
-
6g petrezselyem2 kcal
-
10g parmezán sajt39 kcal
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
sütőtök
-
750g sütőtök284 kcal
-
90g fehér hagyma33 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
30g repceolaj265 kcal
tésztaszósz és tálalás
-
25g tészta93 kcal
-
13 kcal
-
75g kókusztej148 kcal
-
143 kcal
-
26g dió170 kcal
-
23g petrezselyem8 kcal
-
40g parmezán sajt157 kcal
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
sütőtök
-
67.8g sütőtök26 kcal
-
8.1g fehér hagyma3 kcal
-
1.1g fokhagyma1 kcal
-
2.7g repceolaj24 kcal
tésztaszósz és tálalás
-
2.3g tészta8 kcal
-
1.4g sűrített paradicsom1 kcal
-
6.8g kókusztej13 kcal
-
1.8g tejmentes margarin13 kcal
-
2.3g dió15 kcal
-
2g petrezselyem1 kcal
-
3.6g parmezán sajt14 kcal
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
β-crypt
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.1 g
Zsír
-
Összesen 22.6 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 7 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 648.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 224 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 88 mg
-
Foszfor 191 mg
-
Nátrium 134 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 28.8 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 182.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 926 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 44 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 105 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 80 micro
-
Kolin: 11 mg
-
Retinol - A vitamin: 59 micro
-
α-karotin 1315 micro
-
β-karotin 7014 micro
-
β-crypt 5467 micro
-
Likopin 1151 micro
-
Lut-zea 316 micro
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
β-crypt
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 32.3 g
Zsír
-
Összesen 90.5 g
-
Telített zsírsav 27 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 33 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 26 g
-
Koleszterin 27 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2594.9 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 896 mg
-
Vas 11 mg
-
Magnézium 350 mg
-
Foszfor 762 mg
-
Nátrium 535 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 115.1 g
-
Cukor 21 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 728.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3705 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 17 mg
-
C vitamin: 176 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 420 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 320 micro
-
Kolin: 46 mg
-
Retinol - A vitamin: 234 micro
-
α-karotin 5259 micro
-
β-karotin 28058 micro
-
β-crypt 21867 micro
-
Likopin 4602 micro
-
Lut-zea 1263 micro
- 3% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
β-crypt
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.9 g
Zsír
-
Összesen 8.2 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 2 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 234.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 81 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 32 mg
-
Foszfor 69 mg
-
Nátrium 48 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.4 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 65.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 335 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 16 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 38 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 29 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 21 micro
-
α-karotin 475 micro
-
β-karotin 2536 micro
-
β-crypt 1976 micro
-
Likopin 416 micro
-
Lut-zea 114 micro
Elkészítés
sütőtök
- A sütőtököt félbevágjuk (elég egy fél), kikaparjuk a magházát, majd kétujjnyi szeletekre vágjuk. A szeleteket egy sütőpapíros tepsire fektetjük a negyedbevágott hagyma és a tisztított fokhagymagerezdek társaságában.
- A zöldségeket fűszerezzük sóval, borssal, gyömbérporral és chilivel, majd meglocsoljuk Vénusz Plusz zöldfűszeres fűszerolajjal, hogy szépen piruljon.
- 200 fokos sütőbe tesszük a zöldségeket, ahol kb. 30 perc alatt puhára sütjük.
tésztaszósz és tálalás
- Amíg sül a sütőtök, sós vízben megfőzzük a tésztát, majd leszűrjük és félretesszük.
- A megsült tökszeletek húsát egy tálba kanalazzuk és utánaküldjük a megsült hagymákat is. Hozzáadunk kevés sűrített paradicsomot és kókusztejet, majd pár kanál Vénusz Klasszik kenőmargarint, hogy még krémesebb legyen a szószunk.
- A krémet ezután egy botmixer segítségével pürésítjük, ha pedig szükséges, még kóstolás után megsózzuk vagy fűszerezzük.
- A kifőtt tésztát összeforgatjuk a frissen elkészül sütőtökkrémmel, majd azon melegében tálaljuk is. Díszítésként szórjuk meg aprított dióval és petrezselyemmel, amik nagyon jól passzolnak a sütőtök őszies ízéhez. A fogás így magában teljesen vegán, de ízlés szerint kevés parmezánnal is feldobhatjuk a tésztát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A sütőtök az ősz szupersztárja: olcsó, kiadós, laktató és számtalan formában elkészíthetjük. Ezúttal egy csodálatos selymes sütőtökkrémet készítettünk belőle, amit aztán tésztához kevertünk hozzá, aminek a tetejét dióval és petrezselyemmel is felfrissítettük.