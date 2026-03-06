Húsvéti bableves gazdagon
Hozzávalók
-
20 dkg gyöngybab (előtte egy éjszakára beáztatva)
-
1.5 l sonkalé
-
0.5 l víz
-
2 db babérlevél
-
2 ek olívaolaj
-
1 db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 ek füstölt pirospaprika
-
2 db sárgarépa
-
2 db fehérrépa
-
0.5 db karalábé
-
0.3 db zeller
-
20 dkg főtt sonka
-
5 dkg tarhonya (bolti csipetke száraztészta)
- 74% Víz
Fehérje
-
Összesen 15 g
Zsír
-
Összesen 5.9 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 422.7 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 114 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 85 mg
-
Foszfor 165 mg
-
Nátrium 41 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 36.9 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 163.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 198 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 17 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 176 micro
-
Kolin: 29 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 825 micro
-
β-karotin 1970 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 63 micro
Fehérje
-
Összesen 90 g
Zsír
-
Összesen 35.6 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2536.2 g
-
Cink 10 mg
-
Szelén 62 mg
-
Kálcium 682 mg
-
Vas 25 mg
-
Magnézium 511 mg
-
Foszfor 992 mg
-
Nátrium 247 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 221.1 g
-
Cukor 26 mg
-
Élelmi rost 49 mg
Víz
-
Összesen 980.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1191 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 102 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 98 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1058 micro
-
Kolin: 175 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 4951 micro
-
β-karotin 11818 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 378 micro
Fehérje
-
Összesen 2.9 g
Zsír
-
Összesen 1.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 82.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 22 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 32 mg
-
Nátrium 8 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 31.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 39 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 34 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 160 micro
-
β-karotin 383 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 12 micro
Elkészítés
- A húsvéti sonka főzéséből elrakott sonkalét szükség szerint (ha túl sós vagy túl kevés lenne) felhúzzuk vízzel. Hozzádobunk két babérlevelet, majd hozzáadjuk az előzőleg éjszakára beáztatott gyöngybabot. Lefedve félpuhára főzzük - ez bizony 1-2 óra is lehet, szóval türelem!
- Közben a többi zöldséget tetszés és ízlés szerint pucoljuk-aprítjuk. Egy kisebb lábosban olajat hevítünk, amin üvegesre pároljuk a vörös- és fokhagymát.
- Hozzáadjuk a füstölt fűszerpaprikát, alaposan elkeverjük, szükség esetén egy kevés vizet is öntünk alá, nehogy odaégjen. Végül jöhetnek bele a zöldségek (sárga- és fehérrépa, valamint maradék karalábé és zeller volt nálam), alaposan elkeverjük, és pár perc alatt megdinszteljük, majd félretesszük.
- Amikor a bab félkész, hozzáadjuk a megdinsztelt zöldségeket, és puhulásig főzzük.
- Végül jöhet bele a kockázott húsvéti sonka és a(z esetemben bolti) csipetke. 20-30 percet így főzzük alacsony lángon, míg a tészta puhára fő.
- Tejföllel, növényi tejföllel vagy anélkül, ízlés szerint petrezselyemmel megszórva, vagy frissen őrölt borssal meghintve tálaljuk. Biztos erkölcstelen dolog, de egy szép karéj kalács nagyon jól csúszik mellé!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 150 p
A húsvéti sonka főzőlevét igazán vétek lenne kidobni, amikor olyan nagyszerű leveseket lehet készíteni belőle, mint amilyen ez a húsvéti bableves is, ami nem csak maradékmentésnek jó, de laktató és pénztárcabarát is.
Ráadásul igazi nagybetűs maradékmentő recept ez, hiszen mindenféle zöldség jól áll neki, szóval kamra/hűtőürítésnek is klassz, végeredményként pedig egy hatalmas tál, gazdag levest varázsolhatunk az asztalra. A sokféle zöldség és a bab azonban mit sem érne a leves sztárja, a húsvéti sonka nélkül.
Hús, bab és gyökérzöldség - a ragus levesek mesterhármasa
Mivel húsvéti maradékmentésről van szó, ezért természetesen ebben az esetben sonka kerül a levesbe fő fehérjeforrásként. Nem árt, ha legalább 15-20 deka sonka marad a levesbe, de már egy egészen kis adag is remek zamatot kölcsönöz a zöldségeknek. Sonka hiányában egyébként bármilyen más füstölt húsból is készíthetünk zöldséges bablevest, kolbásszal kimondottan finom végeredményt tudunk elérni.
Babból idő szűkében használhatunk konzerveset is, de az igazán ízes leveshez érdemes szárazbabbal dolgozni. A előző éjszaka áztassuk be szódabikarbónás vízbe, így könnyebben megfő és nem fog puffasztani sem. A levesfőzés napján indítsunk a babot puhára főzésével, amivel párhuzamosan egy másik tálban előkészítjük a zöldségeket, így időt spórolva. Zöldségből gyakorlatilag bármi kerülhet bele: hagyma, sárgarépa, paszternák, zeller, burgonya, karalábé - mind mehet a levesbe. Szó szerint is, a megdinsztelt zöldségeket ugyanis aztán hozzáadjuk a közben puhára főtt babhoz.
Na ezért nem öntjük ki a sonka főzőlevét
A füstölt húsok főzéséhez használt levet régi hagyomány különféle levesekhez felhasználni: sokszor főztek ilyen fogásokat aratáskor, így pótolva az egész nap a földeken dolgozó munkások sóvesztéségét. Emiatt egyes tájegységeken kaszás levesnek is nevezik az ilyen leveseket, míg másol ezt a kifejezést szigorúan a savanyú káposztából és annak levéből készült levesfélére használják. Ha imádjátok a káposztát, és inkább azzal kombinálnátok a sonkát, akkor ezt a kaszáslevest próbáljátok ki mindenképpen!
A sonka és a főzőlé együtt olyan jó ízt ad a levesnek, hogy ezen túl igazából nem is kell fűszerezni, mindössze csak egy kevés fűszerpaprikát csempésszünk bele, és esetleg 1-2 babérlevelet a bab kedvéért. Sózni sem kell feltétlenül, előbb kóstoljuk meg, a sonkalétől mennyire sós a leves, és csak szükség esetén korrigáljunk.
Tészta vagy nem tészta
Ha még több maradékotok van húsvétról, próbáljátok ki ezeket is: