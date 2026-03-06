Húsvéti bableves gazdagon

Ráadásul igazi nagybetűs maradékmentő recept ez, hiszen mindenféle zöldség jól áll neki, szóval kamra/hűtőürítésnek is klassz, végeredményként pedig egy hatalmas tál, gazdag levest varázsolhatunk az asztalra. A sokféle zöldség és a bab azonban mit sem érne a leves sztárja, a húsvéti sonka nélkül.

Egy nagy tál melengető sonkás leves garantáltan megtelíti a bendőt

Hús, bab és gyökérzöldség - a ragus levesek mesterhármasa

Mivel húsvéti maradékmentésről van szó, ezért természetesen ebben az esetben sonka kerül a levesbe fő fehérjeforrásként. Nem árt, ha legalább 15-20 deka sonka marad a levesbe, de már egy egészen kis adag is remek zamatot kölcsönöz a zöldségeknek. Sonka hiányában egyébként bármilyen más füstölt húsból is készíthetünk zöldséges bablevest, kolbásszal kimondottan finom végeredményt tudunk elérni.

Babból idő szűkében használhatunk konzerveset is, de az igazán ízes leveshez érdemes szárazbabbal dolgozni. A előző éjszaka áztassuk be szódabikarbónás vízbe, így könnyebben megfő és nem fog puffasztani sem. A levesfőzés napján indítsunk a babot puhára főzésével, amivel párhuzamosan egy másik tálban előkészítjük a zöldségeket, így időt spórolva. Zöldségből gyakorlatilag bármi kerülhet bele: hagyma, sárgarépa, paszternák, zeller, burgonya, karalábé - mind mehet a levesbe. Szó szerint is, a megdinsztelt zöldségeket ugyanis aztán hozzáadjuk a közben puhára főtt babhoz.

Nem csak húsvétkor készíthetjük el ezt a finom levest - bármilyen füstölt hússal remekül működik a recept

Na ezért nem öntjük ki a sonka főzőlevét

A füstölt húsok főzéséhez használt levet régi hagyomány különféle levesekhez felhasználni: sokszor főztek ilyen fogásokat aratáskor, így pótolva az egész nap a földeken dolgozó munkások sóvesztéségét. Emiatt egyes tájegységeken kaszás levesnek is nevezik az ilyen leveseket, míg másol ezt a kifejezést szigorúan a savanyú káposztából és annak levéből készült levesfélére használják. Ha imádjátok a káposztát, és inkább azzal kombinálnátok a sonkát, akkor ezt a kaszáslevest próbáljátok ki mindenképpen!

A sonka és a főzőlé együtt olyan jó ízt ad a levesnek, hogy ezen túl igazából nem is kell fűszerezni, mindössze csak egy kevés fűszerpaprikát csempésszünk bele, és esetleg 1-2 babérlevelet a bab kedvéért. Sózni sem kell feltétlenül, előbb kóstoljuk meg, a sonkalétől mennyire sós a leves, és csak szükség esetén korrigáljunk.

Tészta vagy nem tészta Ha még tartalmasabbra szeretnénk a levesünket, adhatunk hozzá kevés apró száraztésztát is, erre a célra a csipetke és a tarhonya a legmegfelelőbb, mert ezek kellően rusztikusak, így passzolnak ebbe a népies levesbe. Ha pedig még kísérletezőbb kedvűek vagytok, akkor akár kevés nokedlitésztát is szaggathattok bele levesbetétnek.

