r
Nosalty Logó
levesek bableves

Húsvéti bableves gazdagon

Húsvéti bableves gazdagon
Rosanics Petra
Sonkás bableves egy kanál tejföllel dekorálva, zöld tálban, fehér ruhaszalvétán, mellette só- és borsszóró, kanál és tejföl
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

256
Kalória
15g
Fehérje
36.9g
Szénhidrát
5.9g
Zsír
163.4g
Víz
-
Koleszterin
8.2g
Élelmi rost
4.4g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 256 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 1534 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 51 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    15 g

Zsír

  • Összesen
    5.9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    422.7 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    114 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    85 mg
  • Foszfor
    165 mg
  • Nátrium
    41 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    36.9 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    163.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    198 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    176 micro
  • Kolin:
    29 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    825 micro
  • β-karotin
    1970 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    63 micro
Összesen 256 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    90 g

Zsír

  • Összesen
    35.6 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2536.2 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    62 mg
  • Kálcium
    682 mg
  • Vas
    25 mg
  • Magnézium
    511 mg
  • Foszfor
    992 mg
  • Nátrium
    247 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    221.1 g
  • Cukor
    26 mg
  • Élelmi rost
    49 mg

Víz

  • Összesen
    980.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1191 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    102 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    98 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1058 micro
  • Kolin:
    175 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    4951 micro
  • β-karotin
    11818 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    378 micro
Összesen 1534 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.9 g

Zsír

  • Összesen
    1.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    82.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    22 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    32 mg
  • Nátrium
    8 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    31.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    39 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    34 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    160 micro
  • β-karotin
    383 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    12 micro
Összesen 51 kcal

Elkészítés

  1. A húsvéti sonka főzéséből elrakott sonkalét szükség szerint (ha túl sós vagy túl kevés lenne) felhúzzuk vízzel. Hozzádobunk két babérlevelet, majd hozzáadjuk az előzőleg éjszakára beáztatott gyöngybabot. Lefedve félpuhára főzzük - ez bizony 1-2 óra is lehet, szóval türelem!
  2. Közben a többi zöldséget tetszés és ízlés szerint pucoljuk-aprítjuk. Egy kisebb lábosban olajat hevítünk, amin üvegesre pároljuk a vörös- és fokhagymát.
  3. Hozzáadjuk a füstölt fűszerpaprikát, alaposan elkeverjük, szükség esetén egy kevés vizet is öntünk alá, nehogy odaégjen. Végül jöhetnek bele a zöldségek (sárga- és fehérrépa, valamint maradék karalábé és zeller volt nálam), alaposan elkeverjük, és pár perc alatt megdinszteljük, majd félretesszük.
  4. Amikor a bab félkész, hozzáadjuk a megdinsztelt zöldségeket, és puhulásig főzzük.
  5. Végül jöhet bele a kockázott húsvéti sonka és a(z esetemben bolti) csipetke. 20-30 percet így főzzük alacsony lángon, míg a tészta puhára fő.
  6. Tejföllel, növényi tejföllel vagy anélkül, ízlés szerint petrezselyemmel megszórva, vagy frissen őrölt borssal meghintve tálaljuk. Biztos erkölcstelen dolog, de egy szép karéj kalács nagyon jól csúszik mellé!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 150 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A húsvéti sonka főzőlevét igazán vétek lenne kidobni, amikor olyan nagyszerű leveseket lehet készíteni belőle, mint amilyen ez a húsvéti bableves is, ami nem csak maradékmentésnek jó, de laktató és pénztárcabarát is.

Ráadásul igazi nagybetűs maradékmentő recept ez, hiszen mindenféle zöldség jól áll neki, szóval kamra/hűtőürítésnek is klassz, végeredményként pedig egy hatalmas tál, gazdag levest varázsolhatunk az asztalra. A sokféle zöldség és a bab azonban mit sem érne a leves sztárja, a húsvéti sonka nélkül.

Húsvéti sonkás-zöldséges bableves egy kanál tejföllel tálalva, zöld mélytányérban, fehér konyharuhán, mellette só- és borsszóró, főtt tojás és sonka
Egy nagy tál melengető sonkás leves garantáltan megtelíti a bendőt

Hús, bab és gyökérzöldség - a ragus levesek mesterhármasa

Mivel húsvéti maradékmentésről van szó, ezért természetesen ebben az esetben sonka kerül a levesbe fő fehérjeforrásként. Nem árt, ha legalább 15-20 deka sonka marad a levesbe, de már egy egészen kis adag is remek zamatot kölcsönöz a zöldségeknek. Sonka hiányában egyébként bármilyen más füstölt húsból is készíthetünk zöldséges bablevest, kolbásszal kimondottan finom végeredményt tudunk elérni.

Babból idő szűkében használhatunk konzerveset is, de az igazán ízes leveshez érdemes szárazbabbal dolgozni. A előző éjszaka áztassuk be szódabikarbónás vízbe, így könnyebben megfő és nem fog puffasztani sem. A levesfőzés napján indítsunk a babot puhára főzésével, amivel párhuzamosan egy másik tálban előkészítjük a zöldségeket, így időt spórolva. Zöldségből gyakorlatilag bármi kerülhet bele: hagyma, sárgarépa, paszternák, zeller, burgonya, karalábé - mind mehet a levesbe. Szó szerint is, a megdinsztelt zöldségeket ugyanis aztán hozzáadjuk a közben puhára főtt babhoz.

Zöldséges bableves a maradék húsvéti sonkából, egy kanál tejföllel tálalva, zöld tálban, fehér konyharuhán, mellette tejföl, só- és borsszóró
Nem csak húsvétkor készíthetjük el ezt a finom levest - bármilyen füstölt hússal remekül működik a recept

Na ezért nem öntjük ki a sonka főzőlevét

A füstölt húsok főzéséhez használt levet régi hagyomány különféle levesekhez felhasználni: sokszor főztek ilyen fogásokat aratáskor, így pótolva az egész nap a földeken dolgozó munkások sóvesztéségét. Emiatt egyes tájegységeken kaszás levesnek is nevezik az ilyen leveseket, míg másol ezt a kifejezést szigorúan a savanyú káposztából és annak levéből készült levesfélére használják. Ha imádjátok a káposztát, és inkább azzal kombinálnátok a sonkát, akkor ezt a kaszáslevest próbáljátok ki mindenképpen!

A sonka és a főzőlé együtt olyan jó ízt ad a levesnek, hogy ezen túl igazából nem is kell fűszerezni, mindössze csak egy kevés fűszerpaprikát csempésszünk bele, és esetleg 1-2 babérlevelet a bab kedvéért. Sózni sem kell feltétlenül, előbb kóstoljuk meg, a sonkalétől mennyire sós a leves, és csak szükség esetén korrigáljunk.

Tészta vagy nem tészta

Ha még tartalmasabbra szeretnénk a levesünket, adhatunk hozzá kevés apró száraztésztát is, erre a célra a csipetke és a tarhonya a legmegfelelőbb, mert ezek kellően rusztikusak, így passzolnak ebbe a népies levesbe. Ha pedig még kísérletezőbb kedvűek vagytok, akkor akár kevés nokedlitésztát is szaggathattok bele levesbetétnek.

Ha még több maradékotok van húsvétról, próbáljátok ki ezeket is:

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes bableves
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

Rizs egy fazékban
Utazás

Ha így főzöd a rizst, felére csökkentheted a kalóriatartalmát

Sokan lemondanak a rizsről, ha csökkenteni szeretnék a kalóriabevitelt, pedig egy egyszerű konyhai módszerrel jelentősen mérsékelhető az energiatartalma. Egy speciális főzési és hűtési technika hatására a rizsben lévő keményítő szerkezete megváltozik, így a szervezet kevesebb kalóriát képes hasznosítani belőle.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept