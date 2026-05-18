Régen szinte minden kamrában ott lapult, ma mégis háttérbe szorult a körte az egzotikus gyümölcsök mellett. Pedig ez az egyszerű, hazai gyümölcs nemcsak finom, hanem az emésztést és a szív egészségét is támogatja.

A körte egykor alapgyümölcsnek számított Magyarországon: a nagyszülők uzsonnára, befőttként vagy süteményekben is rendszeresen fogyasztották. Ma viszont sokan inkább a banánt, az avokádót vagy a citrusféléket választják, pedig a körte egész évben könnyen elérhető.

Ma már alig esszük ezt a gyümölcsöt, pedig a vérnyomásnak is jót tehet

Pedig ez a gyümölcs igazi tápanyagbomba, ráadásul olcsóbb és környezetbarátabb választás lehet, mint a messziről érkező egzotikus alternatívák.

A belek egyik legjobb barátja

A körte legnagyobb előnye a magas rosttartalma. A benne található rostok segítik az emésztést, támogatják a bélmozgást és hozzájárulnak az egészséges bélflóra fenntartásához.

Emellett laktató, mégis alacsony kalóriatartalmú gyümölcs: 100 gramm körte körülbelül 60 kalóriát tartalmaz, így fogyókúrába is könnyen beilleszthető.

A szívnek és a vérnyomásnak is jót tehet

A körte káliumban, antioxidánsokban, valamint B- és C-vitaminban is gazdag. A kálium különösen fontos a megfelelő szívműködés és a vérnyomás szabályozása szempontjából.

Külföldi kutatások szerint a rendszeres körtefogyasztás kedvezően hathat a keringési rendszerre és segíthet a vérnyomás csökkentésében is. A flavonoidokban gazdag gyümölcsök – köztük a körte – támogatják az erek egészségét és csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat a szervezetben.

A héját sem érdemes kidobni Sokan meghámozzák a körtét, pedig az értékes rostok és antioxidánsok jelentős része éppen a héjában található. Ha lehet, alapos mosás után héjastul fogyaszd.

Nem csak nyersen finom

A körte az egyik legsokoldalúbb gyümölcs a konyhában:

süteményekhez és pitékhez kiváló,

sütve vagy párolva köretként is működik,

salátákhoz és sajtok mellé különleges ízt ad,

húsételekhez, például csirkéhez vagy kacsához is jól illik.

Édes és sós fogásokban egyaránt megállja a helyét, ezért érdemes újra gyakrabban helyet adni neki az étrendben.

Nem mindenkinek ideális

Bár a körte nagyon egészséges, az érzékeny emésztésűeknek érdemes óvatosan fogyasztaniuk. Az irritábilis bél szindrómával élők vagy a puffadásra hajlamosak számára a magas fruktóz- és szorbittartalom kellemetlen tüneteket okozhat.

