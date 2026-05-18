Ma már alig esszük ezt a gyümölcsöt, pedig a vérnyomásnak is jót tehet

A körte egykor alapgyümölcsnek számított Magyarországon: a nagyszülők uzsonnára, befőttként vagy süteményekben is rendszeresen fogyasztották. Ma viszont sokan inkább a banánt, az avokádót vagy a citrusféléket választják, pedig a körte egész évben könnyen elérhető.
Pedig ez a gyümölcs igazi tápanyagbomba, ráadásul olcsóbb és környezetbarátabb választás lehet, mint a messziről érkező egzotikus alternatívák.
A belek egyik legjobb barátja
A körte legnagyobb előnye a magas rosttartalma. A benne található rostok segítik az emésztést, támogatják a bélmozgást és hozzájárulnak az egészséges bélflóra fenntartásához.
Emellett laktató, mégis alacsony kalóriatartalmú gyümölcs: 100 gramm körte körülbelül 60 kalóriát tartalmaz, így fogyókúrába is könnyen beilleszthető.
A szívnek és a vérnyomásnak is jót tehet
A körte káliumban, antioxidánsokban, valamint B- és C-vitaminban is gazdag. A kálium különösen fontos a megfelelő szívműködés és a vérnyomás szabályozása szempontjából.
Külföldi kutatások szerint a rendszeres körtefogyasztás kedvezően hathat a keringési rendszerre és segíthet a vérnyomás csökkentésében is. A flavonoidokban gazdag gyümölcsök – köztük a körte – támogatják az erek egészségét és csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat a szervezetben.
A héját sem érdemes kidobni
Nem csak nyersen finom
A körte az egyik legsokoldalúbb gyümölcs a konyhában:
- süteményekhez és pitékhez kiváló,
- sütve vagy párolva köretként is működik,
- salátákhoz és sajtok mellé különleges ízt ad,
- húsételekhez, például csirkéhez vagy kacsához is jól illik.
Édes és sós fogásokban egyaránt megállja a helyét, ezért érdemes újra gyakrabban helyet adni neki az étrendben.
Nem mindenkinek ideális
Bár a körte nagyon egészséges, az érzékeny emésztésűeknek érdemes óvatosan fogyasztaniuk. Az irritábilis bél szindrómával élők vagy a puffadásra hajlamosak számára a magas fruktóz- és szorbittartalom kellemetlen tüneteket okozhat.