Chowder, az ír halleves
Hozzávalók
-
30 g vaj
-
0.5 db póréhagyma
-
só ízlés szerint
-
1 teáskanál fűszerkeverék (fűszerpaprika, bors, chili, fokhagymapor, kardamom)
-
1 db babérlevél
-
2 g sárgarépa
-
1 db burgonya
-
2 közepes szár halványító zeller
-
0.5 db karalábé
-
3 ek étkezési keményítő
-
1.5 l alaplé
-
150 g tőkehalfilé
-
150 g nyelvhal (vagy lepényhal, makréla)
-
150 g füstölt hal (füstölt pisztráng vagy tőkehal)
-
1.5 dl habtejszín
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 9% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 80.7 g
Zsír
-
Összesen 81.6 g
-
Telített zsírsav 47 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 398 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8226.8 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 142 mg
-
Kálcium 271 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 171 mg
-
Foszfor 1153 mg
-
Nátrium 6481 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 73.2 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 707 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 789 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 8 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 80 mg
-
D vitamin: 1286 micro
-
K vitamin: 51 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 108 micro
-
Kolin: 389 mg
-
Retinol - A vitamin: 684 micro
-
α-karotin 68 micro
-
β-karotin 1199 micro
-
β-crypt 62 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1238 micro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elkészítés
- A vajon üvegesre pároljuk a karikázott póréhagymát, majd sózzuk, fűszerezzük, és dobunk bele egy babérlevelet is.
- Hozzáadjuk a kockázott zöldségeket: nagyjából azonos arányban használjuk őket, nálunk karalábé, répa, burgonya és szárzeller került bele, de más gyökérzöldségek is jól passzolnak hozzá.
- A zöldségeket körbepirítjuk, majd hozzáadjuk a keményítőt, azzal összeforgatjuk, végül felöntjük az alaplével. Közepes lángon addig főzzük a levest, amíg a zöldségek fogpuhák lesznek (azaz, amikor azt érezzük, hogy még egy nagyon kicsit főzni kell).
- Közben a halakat feldaraboljuk: mindenképpen érdemes nyers és füstölt halat vegyesen használni, így lesz autentikus a recept, és az ízek is így kerülnek egyensúlyba. Hagyományosan fehér húsú tengeri halból szokták készíteni: mi most tőkehal- és lepényhalfilét használtunk, amihez füstölt pisztrángot társítottunk. Természetesen más halfajokkal is működik a recept, tehetünk bele makrélát, lazacot vagy akár tenger gyümölcseit is (bár utóbbi már inkább a New England-i verzióra jellemző).
- A halakat a már "majdnemkész" leveshez adjuk, majd beleöntjük a tejszínt is. Az egészet felforraljuk, majd főzzük még pár percet. (Ha szükséges, ezen a ponton még sűríthetjük a levest, ekkor azonban már külön keverjük ki folyadékkal a keményítőt, és csak aztán öntsük a levesbe.)
- A kész chowdert azon melegében tálaljuk, kíséretgyanánt hagyományosan szódás kenyeret szokás adni mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 30 p
A chowder a világ egyik leghíresebb hallevese, amely egyszerre tengerészétel, paraszti fogás és komfortkaja. Ebben a sűrű raguban mindenféle kockázott zöldség társaságában fő omlósra valamilyen tengeri hal - a pontos összetevők azonban régiónként eltérnek.
A chowder kifejezés világszerte használatos különféle hallevesekre, melyek mind izgalmas eredettörténettel, ugyanakkor más-más fő alapanyagokkal rendelkeznek. A levesről legtöbbünknek elsőre New England és a Karib-térség konyhája jut eszünkbe, de Írországban (és Nagy-Britanniában) is hatalmas hagyománya van ennek a lélekmelengető specialitásnak. Az ír verzióba természetesen kerül burgonya és zeller, halból pedig minimum 2-3 féle rotyog egyszerre a fazékban.
Mi is a chowder és honnan ered?
A ma ismert chowder az Újvilágba tartó hajókon kelt életre, ekkor még a hosszú hajóútra ellátmányként vitt sós keksszel (hardtack) sűrítették a levest. Már a 18. század közepéről vannak írásos feljegyzések róla, szóval nem mai receptről van szó, így az sem véletlen, hogy ahány tájegység, annyi verzió létezik az elkészítésére.
A főzés alapelve mindig ugyanaz volt: vedd, ami épp kéznél van és főzd össze egy nagy fazékban. Erre utalhat a név eredete is - a francia chaudière szó ugyanis üstöt jelent.
A legtöbb chowder egyezik abban, hogy többféle, általában fehér húsú, tengeri hal kerül bele, sőt, gyakran használnak kagylót és garnélát is. Ezt a tengerparti falvakban általában a napi fogás biztosította, míg a hajókon gyakoribb volt a sózással tartosított vagy füstölt haláru használata.
Zöldségből hagyományosan valamilyen hagymaféle és gyökérzöldségek főttek a fazékban, ugyanis ezek voltak azok, amelyek egész évben hozzáférhetőek és jól tárolhatóak - így pedig alapfelszerelései mind a szegényes paraszti konyhának, mind a tengerjárók kantinjának.
Mitől lesz ír az ír halleves?
Az ír verzió a talán híresebb new englandihez hasonlóan tejszínes, természetesen nem maradhat ki belőle a burgonya, hagymaként pedig nagyon elterjedt az írek kedvence, a póréhagyma használta. Ez a földközeli ízvilág az, ami hamisíthatatlanul írré és meglehetősen olcsóvá teszi ezt a fogást - hiszen a burgonya, a póré, a hal és tejtermékek mind-mind ír alapélelmiszerek, amiket nagyon olcsón megvásárolhatunk szigetországszerte.
Emellett a többféle, fehérhúsú hal vegyes használata és a füstölt hal az, ami a leginkább megkülönbözteti az írt amerikai kontinens chowdereitől. Tőkehal gyakorlatilag mindig kerül bele, emellett gyakran főzik makrélával, hekkel, lepényhallal, nyelvhallal, sőt, néha lazaccal is. Otthon ha elkészítjük, nyugodtan használjunk hozzá olyan halakat, ami épp hozzáférhető számunkra, hiszen régen is ez volt a chowder lényege. (A különféle füstölt halak levesben szereplése egyébként Skóciában is népszerű, a skótoknak kimondottan füstölt tőkehallevese is van, ez a cullen skink.)
Tálaláskor leggyakrabban ír szódás kenyér és egy darabka vaj kerül mellé, ha pedig fogyasztunk alkoholt, akkor egy pint Guiness is dukál hozzá.