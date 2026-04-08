levesek halleves

Chowder, az ír halleves

Chowder, az ír halleves
Rosanics Petra
Ír halleves felülnézetből, kék tálban tálalva, mellette kanál, barna sör és ír szódás kenyér
Hozzávalók

364
Kalória
20.2g
Fehérje
18.3g
Szénhidrát
20.4g
Zsír
176.8g
Víz
99.4g
Koleszterin
1.9g
Élelmi rost
2.6g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 364 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 1456 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 56 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    20.2 g

Zsír

  • Összesen
    20.4 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    99 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2056.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    36 mg
  • Kálcium
    68 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    43 mg
  • Foszfor
    288 mg
  • Nátrium
    1620 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    18.3 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    176.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    197 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    20 mg
  • D vitamin:
    321 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    27 micro
  • Kolin:
    97 mg
  • Retinol - A vitamin:
    171 micro
  • α-karotin
    17 micro
  • β-karotin
    300 micro
  • β-crypt
    15 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    310 micro
Összesen 364 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    80.7 g

Zsír

  • Összesen
    81.6 g
  • Telített zsírsav
    47 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    398 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8226.8 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    142 mg
  • Kálcium
    271 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    171 mg
  • Foszfor
    1153 mg
  • Nátrium
    6481 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    73.2 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    707 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    789 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    8 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    80 mg
  • D vitamin:
    1286 micro
  • K vitamin:
    51 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    108 micro
  • Kolin:
    389 mg
  • Retinol - A vitamin:
    684 micro
  • α-karotin
    68 micro
  • β-karotin
    1199 micro
  • β-crypt
    62 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1238 micro
Összesen 1456 kcal
  • 9% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.1 g

Zsír

  • Összesen
    3.2 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    15 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    319.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    11 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    45 mg
  • Nátrium
    251 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.8 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    27.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    31 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    50 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    4 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    27 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    47 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    48 micro
Összesen 56 kcal

Elkészítés

  1. A vajon üvegesre pároljuk a karikázott póréhagymát, majd sózzuk, fűszerezzük, és dobunk bele egy babérlevelet is.
  2. Hozzáadjuk a kockázott zöldségeket: nagyjából azonos arányban használjuk őket, nálunk karalábé, répa, burgonya és szárzeller került bele, de más gyökérzöldségek is jól passzolnak hozzá.
  3. A zöldségeket körbepirítjuk, majd hozzáadjuk a keményítőt, azzal összeforgatjuk, végül felöntjük az alaplével. Közepes lángon addig főzzük a levest, amíg a zöldségek fogpuhák lesznek (azaz, amikor azt érezzük, hogy még egy nagyon kicsit főzni kell).
  4. Közben a halakat feldaraboljuk: mindenképpen érdemes nyers és füstölt halat vegyesen használni, így lesz autentikus a recept, és az ízek is így kerülnek egyensúlyba. Hagyományosan fehér húsú tengeri halból szokták készíteni: mi most tőkehal- és lepényhalfilét használtunk, amihez füstölt pisztrángot társítottunk. Természetesen más halfajokkal is működik a recept, tehetünk bele makrélát, lazacot vagy akár tenger gyümölcseit is (bár utóbbi már inkább a New England-i verzióra jellemző).
  5. A halakat a már "majdnemkész" leveshez adjuk, majd beleöntjük a tejszínt is. Az egészet felforraljuk, majd főzzük még pár percet. (Ha szükséges, ezen a ponton még sűríthetjük a levest, ekkor azonban már külön keverjük ki folyadékkal a keményítőt, és csak aztán öntsük a levesbe.)
  6. A kész chowdert azon melegében tálaljuk, kíséretgyanánt hagyományosan szódás kenyeret szokás adni mellé.

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 30 p
A chowder a világ egyik leghíresebb hallevese, amely egyszerre tengerészétel, paraszti fogás és komfortkaja. Ebben a sűrű raguban mindenféle kockázott zöldség társaságában fő omlósra valamilyen tengeri hal - a pontos összetevők azonban régiónként eltérnek.

A chowder kifejezés világszerte használatos különféle hallevesekre, melyek mind izgalmas eredettörténettel, ugyanakkor más-más fő alapanyagokkal rendelkeznek. A levesről legtöbbünknek elsőre New England és a Karib-térség konyhája jut eszünkbe, de Írországban (és Nagy-Britanniában) is hatalmas hagyománya van ennek a lélekmelengető specialitásnak. Az ír verzióba természetesen kerül burgonya és zeller, halból pedig minimum 2-3 féle rotyog egyszerre a fazékban.

Az ír halleves alapanyagai tálkákba kiporciózva egy fekete asztallapon, felülnézetből fotózva
Íme, ezek egy jóféle ír halleves hozzávalói

Mi is a chowder és honnan ered?

A ma ismert chowder az Újvilágba tartó hajókon kelt életre, ekkor még a hosszú hajóútra ellátmányként vitt sós keksszel (hardtack) sűrítették a levest. Már a 18. század közepéről vannak írásos feljegyzések róla, szóval nem mai receptről van szó, így az sem véletlen, hogy ahány tájegység, annyi verzió létezik az elkészítésére.

A főzés alapelve mindig ugyanaz volt: vedd, ami épp kéznél van és főzd össze egy nagy fazékban. Erre utalhat a név eredete is - a francia chaudière szó ugyanis üstöt jelent.

A legtöbb chowder egyezik abban, hogy többféle, általában fehér húsú, tengeri hal kerül bele, sőt, gyakran használnak kagylót és garnélát is. Ezt a tengerparti falvakban általában a napi fogás biztosította, míg a hajókon gyakoribb volt a sózással tartosított vagy füstölt haláru használata.

Zöldségből hagyományosan valamilyen hagymaféle és gyökérzöldségek főttek a fazékban, ugyanis ezek voltak azok, amelyek egész évben hozzáférhetőek és jól tárolhatóak - így pedig alapfelszerelései mind a szegényes paraszti konyhának, mind a tengerjárók kantinjának.

Ír halleves egy kék tálban tálalva, mellette kanál, mögötte barna sör és pár szelet szódás kenyér
Egy nagy tál melengető ír halleves mellé dukál pár szelet szódás kenyér és egy pint barnasör is

Mitől lesz ír az ír halleves?

Az ír verzió a talán híresebb new englandihez hasonlóan tejszínes, természetesen nem maradhat ki belőle a burgonya, hagymaként pedig nagyon elterjedt az írek kedvence, a póréhagyma használta. Ez a földközeli ízvilág az, ami hamisíthatatlanul írré és meglehetősen olcsóvá teszi ezt a fogást - hiszen a burgonya, a póré, a hal és tejtermékek mind-mind ír alapélelmiszerek, amiket nagyon olcsón megvásárolhatunk szigetországszerte.

Emellett a többféle, fehérhúsú hal vegyes használata és a füstölt hal az, ami a leginkább megkülönbözteti az írt amerikai kontinens chowdereitől. Tőkehal gyakorlatilag mindig kerül bele, emellett gyakran főzik makrélával, hekkel, lepényhallal, nyelvhallal, sőt, néha lazaccal is. Otthon ha elkészítjük, nyugodtan használjunk hozzá olyan halakat, ami épp hozzáférhető számunkra, hiszen régen is ez volt a chowder lényege. (A különféle füstölt halak levesben szereplése egyébként Skóciában is népszerű, a skótoknak kimondottan füstölt tőkehallevese is van, ez a cullen skink.)

Tálaláskor leggyakrabban ír szódás kenyér és egy darabka vaj kerül mellé, ha pedig fogyasztunk alkoholt, akkor egy pint Guiness is dukál hozzá.

Ír halleves közelről fotózva, a sűrű, tejszínes lében látszódnak a kockára vágott zöldségek és a megfőtt haldarabkák
Krémes, laktató és melengető - ezért imádjuk az ír chowdert!

Hozzávalók
