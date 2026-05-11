A tompa kés több kárt és bajt tud okozni a konyhában, mint egy éles. A bosszankodásról nem is beszélve, hiszen egy életlen késsel csak trancsírozzuk az alapanyagot, sem mint hogy rendesen szeletelnénk. Most mutatunk egy praktikát, amivel te is könnyedén megélezheted a késeidet, élező nélkül is.

Ha nincs otthon késéleződ, akkor sem kell elrohanni venni egyet, megoldhatod ezt egy másik konyhai eszközzel is. Hiszen elengedhetetlen, hogy késeink élesek legyenek, akár hús, zöldség vagy kenyér vágásáról/ szeleteléséről van szó.

Ez a késélezés legegyszerűbb módja – Minden konyhában ott lapul az eszköz hozzá

Ez a konyhai eszköz segít a késélezésben

Sokan nem tudják, hogy ott lapul a konyhájukban egy olyan eszköz, amivel megélezhetik a késeiket, annak ellenére, hogy nem ez a fő funkciója.

Ez pedig nem más, mint egy csésze vagy bögre, vagyis ezeknek a kerámia alja, ami elég erős ahhoz, hogy kést is élezzen.

Ez az erős kerámia elég ahhoz, hogy élező hiányában segítségünkre legyen.

Hogyan csináld?

Viszonylag gyors mozdulatokkal, a kést ferdén tartva kell lehúzni a csésze alján, először a kés egyik, majd másik oldalán. A mozdulatoknak kontrolláltnak és egyenletesnek kell lenniük, ne nyomjuk rá túl erősen a csészealjra őket. Ez módszer különösen jól jöhet, ha mondjuk otthonodtól távol vagy, csekélyebb felszereléssel, például egy kempingben.

Viszonylag gyors mozdulatokkal, a kést ferdén tartva kell mozgatni a csészén

Miért veszélyes az életlen kés?

Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy pont egy éles kés képes nagy bajt okozni a konyhában, különösen vigyázni kell azokkal, amiknek már tompa az éle. Ezek a kések megcsúszhatnak az éppen darabolandó ételen, és így belevághatunk a saját kezünkbe. Arról nem is beszélve, hogy tönkre teszik az étel szerkezetét is.

Forrásunk volt.