Krémes spárgás tarhonyarizottó
Hozzávalók
-
30 dkg tarhonya (lehetőleg házi, nagy szemű)
-
1 csomag zöldspárga
-
1 közepes db vöröshagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
1.5 dl fehérbor (száraz)
-
1 l zöldség alaplé
-
6 dkg vaj
-
6 dkg parmezán sajt (vagy magyar Pannónia sajt)
-
1 db citrom (kezeletlen - héja és fél citrom leve)
-
1 ek tökmag (vagy napraforgómag)
-
2 ek olívaolaj
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
- 7% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
75g tarhonya278 kcal
-
125g zöldspárga18 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
38g fehérbor31 kcal
-
250g zöldség alaplé18 kcal
-
15g vaj108 kcal
-
15g parmezán sajt59 kcal
-
43g citrom7 kcal
-
3g tökmag11 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
300g tarhonya1113 kcal
-
500g zöldspárga70 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
150g fehérbor123 kcal
-
1000g zöldség alaplé70 kcal
-
60g vaj430 kcal
-
60g parmezán sajt235 kcal
-
170g citrom26 kcal
-
10g tökmag45 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
12.7g tarhonya47 kcal
-
21.1g zöldspárga3 kcal
-
3.8g vöröshagyma1 kcal
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
6.3g fehérbor5 kcal
-
42.3g zöldség alaplé3 kcal
-
2.5g vaj18 kcal
-
2.5g parmezán sajt10 kcal
-
7.2g citrom1 kcal
-
0.4g tökmag2 kcal
-
0.7g olívaolaj6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 61% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 18.3 g
Zsír
-
Összesen 21.7 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 42 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1677.4 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 53 mg
-
Kálcium 237 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 74 mg
-
Foszfor 317 mg
-
Nátrium 988 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 66.9 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 168.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 167 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 19 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 40 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 232 micro
-
Kolin: 35 mg
-
Retinol - A vitamin: 131 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 427 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 638 micro
Fehérje
-
Összesen 73.1 g
Zsír
-
Összesen 86.9 g
-
Telített zsírsav 43 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 31 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 170 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6709.6 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 214 mg
-
Kálcium 948 mg
-
Vas 20 mg
-
Magnézium 294 mg
-
Foszfor 1267 mg
-
Nátrium 3953 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 267.6 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 23 mg
Víz
-
Összesen 672.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 669 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 76 mg
-
D vitamin: 11 micro
-
K vitamin: 162 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 26 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 927 micro
-
Kolin: 140 mg
-
Retinol - A vitamin: 523 micro
-
α-karotin 32 micro
-
β-karotin 1710 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2553 micro
Fehérje
-
Összesen 3.1 g
Zsír
-
Összesen 3.7 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 7 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 283.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 40 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 54 mg
-
Nátrium 167 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 11.3 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 28.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 28 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 39 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 22 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 72 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 108 micro
Elkészítés
- A spárga fás végeit letörjük, majd a szárakat 2–3 centis darabokra vágjuk. A spárgafejeket külön félretesszük, mert gyorsabban puhulnak.
- Egy nagyobb serpenyőben vagy széles lábasban felhevítjük az olívaolajat, majd közepes lángon aranybarnára pirítjuk a tarhonyát. Hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát és fokhagymát, majd néhány perc alatt üvegesre dinszteljük.
- Felöntjük a fehérborral, és hagyjuk, hogy szinte teljesen elpárologjon. Ezután merőkanalanként adagolni kezdjük a forró alaplevet, közben folyamatosan kevergetjük a tarhonyát. Amikor a folyadék nagy részét felszívta, jöhet a következő adag alaplé.
- Körülbelül 15–18 perc után a tarhonya már majdnem elkészül. Ekkor hozzáadjuk a felkarikázott spárgát, a fejeket pedig csak az utolsó 2–3 percben tesszük bele, hogy roppanósak maradjanak.
- Amikor a tarhonya krémes és al dente állagú, lehúzzuk a tűzről, majd belekeverjük a vajat, a reszelt parmezánt, a citromhéjat és kevés citromlevet. Sóval és frissen őrölt borssal ízesítjük.
- Tálaláskor megszórjuk pirított magvakkal és friss zöldfűszerekkel. Frissen, még krémesen érdemes fogyasztani.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 30 p
A tarhonya legtöbbször pörkölt mellé kerül az asztalra, pedig ennél sokkal többre képes. Ebben a receptben a klasszikus olasz rizottó technikáját kapja meg: fehérborral indul, alaplével főzzük krémesre, a végén pedig vajjal és parmezánnal tesszük igazán selymessé. A zöld spárga frissességet, a citrom üdeséget ad hozzá, a pirított magvak pedig egy kis roppanósságot csempésznek a tányérba. Tökéletes tavaszi főétel, ami egyszerre komfortos és elegáns.