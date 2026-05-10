Krémes spárgás tarhonyarizottó

A tarhonya legtöbbször pörkölt mellé kerül az asztalra, pedig ennél sokkal többre képes. Ebben a receptben a klasszikus olasz rizottó technikáját kapja meg: fehérborral indul, alaplével főzzük krémesre, a végén pedig vajjal és parmezánnal tesszük igazán selymessé. A zöld spárga frissességet, a citrom üdeséget ad hozzá, a pirított magvak pedig egy kis roppanósságot csempésznek a tányérba. Tökéletes tavaszi főétel, ami egyszerre komfortos és elegáns.