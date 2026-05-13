2026.05.13.

Mit együnk éhgyomorra, ha cél az izomtömeg növelése?

Az izomtömeg növelése nemcsak esztétikai szempontból lehet fontos egyeseknek, hanem testünk optimális működésének egy sarkalatos pontja. Az edzésmunka mellett pedig egy jól megtervezett étrend is segítségünkre kell legyen. Na, de mit együnk éhgyomorra, ha izomtömeg-növelés a célunk?

Az izomtömeg növeléséhez elengedhetetlen az erőnléti edzés végzése, valamint a fehérjékben, jó zsírokban és szénhidrátokban gazdag étrend. Hiszen az izomszövetnek elég tápanyag kell a regenerálódáshoz, valamint a növekedéshez az edzések után. De mi a helyzet az edzés előtti edzéssel? Mit érdemes ilyenkor éhgyomorra fogyasztanunk?

Az étkezés szerepe az izmok építésében

A szénhidrátok, zsírok és fehérjék megfelelő aránya, és az étkezésekre leosztott mennyisége kulcsfontosságú az izmok építésében, ugyanolyan mértékben, mint maga az edzés. Az éjszakai böjt után fontos a jól megtervezett első étkezés, ami feltölti az energiaraktárakat, valamint segíti az edzésmunkát is.

Raquel Barros, a Darwin Nutrition táplálkozási szakértője szerint az első étkezésünknek 1,6 gramm fehérjét kell tartalmaznia testsúlykilogrammonként, valamint rostban gazdag szénhidráttal és kevés zsírral kell kiegészíteni.

Ezzel segítjük az izomfehérje-szintézist, és fenntartjuk a növekedéshez szükséges anyagcsere-környezetet.

Mit együnk reggelire, ha izmot építenénk?

A reggelire ajánlott fehérjeforrások közé tartozik a tojás, a csirke, a tofu, a tonhal és a tejtermékek, míg a szénhidrátokat teljes kiőrlésű kenyérből, zabból, rizsből vagy tésztából érdemes bevinni. Az egészséges zsírokat diófélék, magvak, hummusz vagy avokádó tudja biztosítani.

Javasolt a napi fehérjebevitel 25 százalékát már a reggelivel biztosítani, ha izomnövelés a célunk!

  • A minőségi alapanyagok és változatosság segíti az izomtömeg növekedését, és annak megtartását.
  • Emellett a fehérjében gazdag reggeli a tápanyag-hiányosságok esélyét is csökkenti, és tartós energiát ad.

