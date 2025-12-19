Bouillabaisse, a franciák legendás halászleve
Hozzávalók
A leveshez
-
1 kg hal (friss tengeri halak - például tőkehal, rascasse, tengeri ördög, makréla, szardínia, stb.)
-
450 g garnéla (héjas)
-
450 g kagyló (tisztítva)
-
450 dkg tenger gyümölcsei mix (garnéla, kagyló, bébipolip, vongole, tintahal vegyesen)
-
1 db póréhagyma (csak a fehér részét használjuk, vékonyra szeletelve)
-
1 közepes db vöröshagyma (apróra vágva, vagy 2 fej salottahagyma)
-
2 nagy db paradicsom (hámozva, durvára vágva)
-
4 gerezd fokhagyma (finomra vágva)
-
2 közepes szár halványító zeller (apróra vágva)
-
1 közepes db édeskömény (kis darab apróra vágva elég a leveshez, a leveleit pedig a végén adjuk hozzá)
-
1 narancsból nyert narancshéj (kezeletlen)
-
1 l hal alaplé (az alaplé házi elkészítését a lenti cikkben olvashatod)
-
200 ml fehérbor (száraz)
-
2 db babérlevél
-
1 szál kakukkfű (vagy 1 teáskanálnyi)
-
1 csipet sáfrány (1/4 teáskanálnyi)
-
5 ek olívaolaj (vagy 1 ek vaj)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
petrezselyem ízlés szerint (finomra vágva)
-
250 g bagett
-
150 g burgonya (opcionális)
A Rouille-hoz
-
1 db tojássárgája
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 teáskanál füstölt pirospaprika (vagy piros chili vagy csípős paprika)
-
100 ml olívaolaj
-
1 teáskanál citromlé (friss citromból nyert)
-
1 csipet só
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 3% Zsír
A leveshez
-
167g hal96 kcal
-
75g garnéla53 kcal
-
75g kagyló39 kcal
-
645 kcal
-
33g póréhagyma9 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
60g paradicsom11 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
2 kcal
-
58g édeskömény13 kcal
-
1g narancshéj1 kcal
-
167g hal alaplé12 kcal
-
33g fehérbor27 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
-
0 kcal
-
7g olívaolaj59 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
42g bagett114 kcal
-
25g burgonya14 kcal
A Rouille-hoz
-
3g tojássárgája11 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
17g olívaolaj147 kcal
-
1g citromlé0 kcal
-
0 kcal
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 3% Zsír
A leveshez
-
1000g hal576 kcal
-
450g garnéla320 kcal
-
450g kagyló232 kcal
-
4500g tenger gyümölcsei mix3870 kcal
-
200g póréhagyma54 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
360g paradicsom65 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
10 kcal
-
350g édeskömény78 kcal
-
6g narancshéj6 kcal
-
1000g hal alaplé70 kcal
-
200g fehérbor164 kcal
-
0 kcal
-
3g kakukkfű3 kcal
-
0 kcal
-
40g olívaolaj354 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
250g bagett685 kcal
-
150g burgonya87 kcal
A Rouille-hoz
-
20g tojássárgája64 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
100g olívaolaj884 kcal
-
3g citromlé1 kcal
-
0 kcal
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 3% Zsír
A leveshez
-
10.8g hal6 kcal
-
4.9g garnéla3 kcal
-
4.9g kagyló3 kcal
-
48.6g tenger gyümölcsei mix42 kcal
-
2.2g póréhagyma1 kcal
-
1g vöröshagyma0 kcal
-
3.9g paradicsom1 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0.9g halványító zeller0 kcal
-
3.8g édeskömény1 kcal
-
0.1g narancshéj0 kcal
-
10.8g hal alaplé1 kcal
-
2.2g fehérbor2 kcal
-
0 kcal
-
0g kakukkfű0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g olívaolaj4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2.7g bagett7 kcal
-
1.6g burgonya1 kcal
A Rouille-hoz
-
0.2g tojássárgája1 kcal
-
0g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
1.1g olívaolaj10 kcal
-
0g citromlé0 kcal
-
0 kcal
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 152.7 g
Zsír
-
Összesen 37.1 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 19 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 418 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 9020.1 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 329 mg
-
Kálcium 467 mg
-
Vas 18 mg
-
Magnézium 248 mg
-
Foszfor 2062 mg
-
Nátrium 5886 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 63.4 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 962.3 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 811 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 92 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 27 mg
-
D vitamin: 140 micro
-
K vitamin: 61 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 175 micro
-
Kolin: 672 mg
-
Retinol - A vitamin: 749 micro
-
α-karotin 62 micro
-
β-karotin 709 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 1544 micro
-
Lut-zea 698 micro
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 916.4 g
Zsír
-
Összesen 222.6 g
-
Telített zsírsav 38 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 117 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 34 g
-
Koleszterin 2510 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 54120.5 g
-
Cink 39 mg
-
Szelén 1971 mg
-
Kálcium 2805 mg
-
Vas 105 mg
-
Magnézium 1490 mg
-
Foszfor 12370 mg
-
Nátrium 35318 mg
-
Réz 5 mg
-
Mangán 18 mg
Szénhidrát
-
Összesen 380.7 g
-
Cukor 45 mg
-
Élelmi rost 30 mg
Víz
-
Összesen 5773.7 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 4868 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 555 micro
-
E vitamin: 66 mg
-
C vitamin: 161 mg
-
D vitamin: 842 micro
-
K vitamin: 368 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 4 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 72 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1052 micro
-
Kolin: 4031 mg
-
Retinol - A vitamin: 4497 micro
-
α-karotin 371 micro
-
β-karotin 4253 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 9263 micro
-
Lut-zea 4191 micro
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 9.9 g
Zsír
-
Összesen 2.4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 27 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 584 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 21 mg
-
Kálcium 30 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 133 mg
-
Nátrium 381 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4.1 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 62.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 53 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 6 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 44 mg
-
Retinol - A vitamin: 49 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 46 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 100 micro
-
Lut-zea 45 micro
Elkészítés
A leveshez
- A halakat tisztítsuk meg, majd vágjuk őket nagyobb, nagyjából 5 cm-es darabokra. Ha friss kagylót és rákot használunk, alaposan tisztítsuk meg őket.
- Egy nagy lábasban hevítsük fel az olívaolajat. Adjuk hozzá az apróra vágott póréhagymát (csak a fehér részét), hagymát, zellert, édesköményt, narancshéjat és pirítsuk őket 5-6 percig, amíg megpuhulnak.
- Adjuk hozzá a paradicsomot és fokhagymát a zöldségekhez, és pirítsuk őket 2-3 percig, hogy kiengedjék a levüket. Öntsük hozzá a fehérbort, majd forraljuk fel. Ezután öntsük hozzá a hal alaplét, a sáfrányt, a kakukkfüvet és a babérlevelet. Ízesítsük sóval és borssal. Fedjük le, és forraljuk fel, majd csökkentsük a hőt, és hagyjuk gyöngyözni 10-12 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak.
- Adjuk hozzá a fehér halakat, garnélát, kagylókat (és vagy más tenger gyümölcseit) a leveshez, és főzd őket 5-7 percig, amíg meg nem puhulnak és át nem főnek, és amíg a kagylók ki nem nyílnak. Kóstoljuk meg, ha kell sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd szórjuk meg a friss édeskömény leveleivel vagy finomra vágott petrezselyemmel.
- A klasszikus Bouillabaisse hagyományosan szűrt leves, ezért ha szeretnénk, egy finom szűrőn keresztül szűrjük le a levest, hogy a felesleges csontok és haldarabok eltűnjenek.
- Tálaljuk forrón, egy-egy adag leveshez tegyünk 1-1 a pirított baguette-szeletet, és kínáljunk mellé Rouille-t.
A Rouille-hoz
- A Rouille-hoz a fokhagymát és a paprikát/chilit pépesítjük, majd a tojássárgájával és olívaolajjal krémes majonézt készítünk: a fokhagymát finomra vágjuk fel, a pörkölt piros paprikát apróra darabolhatjuk, ha szükséges. Egy keverőtálba tegyük a fokhagymát, pörkölt paprikát, és az olívaolajat. Keverjük össze alaposan. Keverjük hozzá a tojássárgáját, és folyamatos keverés mellett dolgozzuk simára. Adjuk hozzá a sót, citromlevet és a füstölt pirospaprikát, majd jól keverjük el, amíg egy krémes, homogén szószt nem kapunk.
- Megúszós verzióban a levesből 3 evőkanál folyadékot vegyünk ki, és keverjük össze 8 evőkanál majonézzel, 1 gerezd zúzott fokhagymával és 1 teáskanál citromlével és 1 teáskanál füstölt pirospaprikával és/vagy őrölt chilipaprikával, hogy egy krémes, ízes szószt kapj.
- Tálaláskor minden tányérba tegyünk 2-2 pirítóst. Kanalazzuk rá a halat és tenger gyümölcseit, majd merjük rá a levest. Minden tányér tetejére tegyünk egy teáskanál Rouille-szószt, és tálaljuk a maradék szószt mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 60 p
A Bouillabaisse a francia konyha egyik leghíresebb fogása, ami a Földközi-tenger friss ízeivel kényezteti a tengeri ételek kedvelőit. Gazdag, aromás halleves, amely gazdag tenger gyümölcseiben, mint a garnéla, kagyló és homár, és tökéletes választás egy különleges, ünnepi étkezéshez.
A Bouillabaisse titkai – Francia ínycsiklandóság a tengerparti Marseille-ből
A Bouillabaisse egy olyan klasszikus francia étel, ami nemcsak a Provence-i konyhát, hanem a tenger friss ízét is megidézi. Az igazi Bouillabaisse különlegessége abban rejlik, hogy friss, a halászok által közvetlenül a tengerből kihorgászott sziklahalakból készül. Ezek az apró halak – mint a sárkányfejű sziklahal és a tőkehal – sokkal ízesebbek, mint a piacon kapható halak, hiszen a legjobb alapot adják ennek a gazdag, aromás halászlásnak.
Az igazi Bouillabaisse titka: a tenger friss íze
A Bouillabaisse-t a halak különböző részeiből főzik, és az ételt hagyományosan két részre osztva tálalják: a levest és a halat külön-külön. A leves alapját egy gondosan elkészített hal alaplé adja, amit a halfejek és -nyesedékek lassú főzésével nyernek. Az igazi Bouillabaisse-t nemcsak halakkal, hanem tenger gyümölcseivel is gazdagítják, így kerülnek bele rákok, kagylók és tarisznyarákok is.
A recept terjedelmes, de a végeredmény mindenképpen megéri a fáradságot. Az ételt gyakran barnára pirított, fokhagymával bedörzsölt kenyérrel és rozsdás mártással (Rouille) szolgálják fel, sőt, a gazdag, sáfrányos hallevet gyakran tálalják szikkadt házikenyérrel, amelyet a levesbe mártanak.
Hogyan készült az eredeti Bouillabaisse?
A Bouillabaisse története szorosan összefonódik a halászok mindennapjaival. Eredetileg a tengerparton, közvetlenül a halászat után készítették el, mivel a halászok nem tudták eladni azokat a halakat, amik túl kicsik vagy nem megfelelőek voltak a piacon. Így aztán a friss sziklahalak, mint a tengeri angolna és a vörös durbincs, a Bouillabaisse szerves részét képezték. Az alaplé elkészítéséhez ezek a halak, valamint egy kis sáfrány, bors és szárított narancshéj kerültek, hogy a végeredmény egy gazdag, fűszeres és rendkívül ínycsiklandó étel legyen.
A Bouillabaisse elkészítése
Az igazi Bouillabaisse-nek számos variációja létezik, amelyek mind a tengerparti francia régiók sajátos receptjeihez igazodnak. Marseille-ben például sziklahalak, rákok és egyéb tenger gyümölcsei gazdagítják a levest, míg Martigues-ban burgonyával tálalják. A Sete-i Bourride és a Touloni Revesse mind egy-egy helyi változata a tradicionális Bouillabaisse-nek.
A Bouillabaisse készítése nem túl bonyolult, de odafigyelést igényel. Először egy gazdag alaplé készül, amelybe a friss halat és tenger gyümölcseit adjuk, majd a végén egy rozsdás mártást készítünk (Rouille-t), ami még különlegesebbé varázsolja az ételt. Az alapléhez hozzáadott fehérbor, sáfrány és egy kis póréhagyma teszi igazán ínycsiklandóvá.
Hogyan készítsünk házilag halalaplevet?
Ha igazán ínycsiklandó hallevest, paellát vagy egy jó halas mártást szeretnél készíteni, nem árt, ha egy finom, házi hal alaplevet készítünk. Ez az alaplé nemcsak hogy fenséges, de minden halas ételt igazi mesterművé varázsol!
Hozzávalók:
- 1 kg halcsont és halfej (bármilyen fehér húsú hal jó, pl. tőkehal, pisztráng, sügér)
- 1 nagy fej hagyma, hámozva, félbevágva
- 1 sárgarépa, hámozva, karikázva
- 2 szár zeller, felaprítva
- 1-2 paradicsom (ha igazán gazdag ízre vágysz)
- 1-2 babérlevél
- 1 teáskanál fekete bors
- 2-3 gerezd fokhagyma, egészben
- 1 evőkanál olívaolaj
- 2-3 liter víz
- 1 teáskanál só (ízlés szerint)
- 1/2 teáskanál fehérbor (opcionális, de egy kis extra íz hozzáadásához)
Elkészítés:
- Halcsontok előkészítése:
A halfejeket és csontokat alaposan öblítsük le hideg vízben, hogy eltávolítsd a szennyeződéseket és felesleges anyagokat.
- Zöldségek párolása:
Egy nagy fazékban melegítsük fel az olívaolajat, majd tegyük bele a hagymát, sárgarépát, zellert és a paradicsomot (ha használunk). Pároljuk őket 5-10 percig, amíg a zöldségek kicsit megpuhulnak, és kiadják az illatukat.
- Halcsontok hozzáadása:
Most jöhetnek a halcsontok! Tegyük bele őket a fazékba, és öntsünk rá annyi hideg vizet, hogy jól ellepje a csontokat és zöldségeket.
- Főzés:
Tegyük a fazekat a tűzhelyre, és lassan forraljuk fel a vizet. Ne aggódjunk, ha hab keletkezik a tetején, egyszerűen szedjük le egy kanállal. Ha ez megvan, adjuk hozzá a fokhagymát, babérlevelet, borsot, sót, és ha szeretnénk, egy kis fehérbort is.
- Hosszas főzés:
Csökkentsük a hőt alacsonyra, és hagyjuk az alaplevet főni legalább 40-60 percig. Az ízek így szépen összeérnek, és a hal csontokból minden finom tápanyag kioldódik. Ha szükséges, pótoljuk a vizet.
- Szűrés:
Miután készre főtt az alaplé, szűrjük át egy finom szitán vagy gézen, hogy eltávolítsuk a halcsontokat és a zöldségeket. A tiszta alaplevet most már felhasználhatjuk
Tipp:
- A hal alaplé teljesen sós, így ügyeljünk arra, hogy a többi ételben ne használjunk túl sok sót.
Hogyan tálaljuk a Bouillabaisse-t?
A Bouillabaisse-t mindig frissen tálaljuk, de van néhány alapvető tálalási szabály, amiket érdemes betartani. A leves alapját szikkadt házikenyérre öntik, de a legjobb, ha barnára pirított, fokhagymával bedörzsölt baguette szeleteket kínálunk mellé. Ne felejtsük el a rozsdás mártást sem, amely az étel igazi különlegességét adja. A mártás elkészítése egyszerű: egy kevés hallébe áztatott kenyérbél, fokhagyma, piros chili és egy tojássárgája, amit olívaolajjal sűrítünk, és majonéz állagúra keverünk.
Regionális változatok: Bouillabaisse a franciáktól
A Bouillabaisse valóban egy olyan étel, amelyet a francia tengerpart különböző régióiban is másképp készítenek. Roussillon-ban a bouillinada, Bretagne-ban a cotriade, Charentes-ben pedig a chaudrée, mindegyik a tenger ízeit hozza el az asztalra. A Dieppe-i Marmite, a flamand Waterzooi és a baszk Ttoro szintén hasonló halászlévariációk, mind saját helyi különlegességek, amelyek a Bouillabaisse-hez hasonlóan gazdag hal-, tenger gyümölcseivel és fűszereivel hódítanak.
Miért érdemes Bouillabaisse-t főzni?
A Bouillabaisse nemcsak egy egyszerű étel, hanem egy valódi kulináris élmény, ami magában hordozza a Provence-i tengerpart életérzését. Ha szeretnénk megtapasztalni a francia konyha legjavát, és elmerülni a tenger friss ízeiben, akkor ez a leves az ideális választás. Gazdag, ízes, és tökéletes egy különleges étkezéshez. Tálaljuk a legjobb halakkal, rákokkal, friss kenyérrel és egy adag rozsdás mártással – az ízek igazán harmonikus egyvelege lesz.
Tipp:
Recept és fotók: Hering András / @andrishering