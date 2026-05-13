Nem hat a permetezés, és romlik a növény állapota? Ez a pár hiba állhat a háttérben

Sok kertész számára ismerős helyzet, amikor a permetezés után sem javul a növények állapota. A kártevők továbbra is támadnak, a betegségek terjednek, miközben a drága növényvédő szer mintha teljesen hatástalan lenne. Ilyenkor nem érdemes azonnal újabb adag vegyszert kijuttatni, először célszerű átnézni, mi okozhatta a sikertelen védekezést. Gyakran ugyanis egy apró hiba áll a háttérben.

A permetezés után fontos alaposan átnézni a növényeket. Nem biztos, hogy ugyanazzal a problémával állsz szemben, mint korábban. Előfordulhat, hogy új fertőzés jelent meg, vagy a kártevők időközben más fejlődési szakaszba kerültek. Érdemes feljegyezni, mikor történt a permetezés, milyen készítményt használtál, és milyen dózisban.

Miért nem hat a permetezés? Ezeket ellenőrizd, mielőtt újra permeteznél

A permetezőgépet sem szabad kihagyni az ellenőrzésből. Egy eltömődött szórófej vagy rosszul működő berendezés miatt a szer nem jut el megfelelően a növényekre. A nem egyenletes kijuttatás sok esetben önmagában elegendő ahhoz, hogy a kezelés hatástalan legyen.

Az időzítés döntő szerepet játszik

A permetezés sikerét nagy mértékben meghatározza az időpont.

Ha túl későn történik a védekezés, a kártevők már elszaporodhatnak, vagy a növényi betegségek túlzottan előrehaladott állapotba kerülhetnek.

Sok növényvédő szer csak bizonyos fejlődési szakaszban hatékony.

Tudtad? Az időjárás szintén komoly problémát okozhat. Eső esetén a permet könnyen lemosódhat a levelekről, különösen akkor, ha a készítménynek nem volt elegendő ideje felszívódni. A szeles idő pedig elsodorhatja a permetcseppeket, így azok nem a kívánt felületre kerülnek.

A szakemberek ezért azt javasolják, hogy permetezés előtt mindig ellenőrizd az időjárás-előrejelzést. A legideálisabb a száraz, szélcsendes idő. Emellett azt is fontos figyelembe venni, hogy a gyártók mennyi felszívódási időt írnak elő az adott szerhez.

Miért nem hat a permetezés? Ezeket ellenőrizd

Mikor kell gyorsan közbelépni?

Ha a növények állapota néhány napon belül látványosan romlik, vagy tömegesen jelennek meg a kártevők, nem szabad sokáig várni. Amennyiben a permetezést követő 2-3 napban semmilyen javulás nem tapasztalható, érdemes szakember segítségét kérni. Előfordulhat, hogy más típusú növényvédő szerre vagy teljesen eltérő védekezési módszerre van szükség.

A használati utasítás sok hibát megelőzhet

Sokan rutinból permeteznek, pedig a készítmények előírásai időről időre változhatnak.

Az adagolás, a keverhetőség és a várakozási idő pontos betartása alapvető feltétele a sikeres növényvédelemnek.

Egy gyors ellenőrzés permetezés előtt sok bosszúságtól és felesleges kiadástól kímélhet meg.

Forrásunk volt.