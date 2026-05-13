Nem hat a permetezés, és romlik a növény állapota? Ez a pár hiba állhat a háttérben

A permetezés után fontos alaposan átnézni a növényeket. Nem biztos, hogy ugyanazzal a problémával állsz szemben, mint korábban. Előfordulhat, hogy új fertőzés jelent meg, vagy a kártevők időközben más fejlődési szakaszba kerültek. Érdemes feljegyezni, mikor történt a permetezés, milyen készítményt használtál, és milyen dózisban.
A permetezőgépet sem szabad kihagyni az ellenőrzésből. Egy eltömődött szórófej vagy rosszul működő berendezés miatt a szer nem jut el megfelelően a növényekre. A nem egyenletes kijuttatás sok esetben önmagában elegendő ahhoz, hogy a kezelés hatástalan legyen.
Az időzítés döntő szerepet játszik
A permetezés sikerét nagy mértékben meghatározza az időpont.
Ha túl későn történik a védekezés, a kártevők már elszaporodhatnak, vagy a növényi betegségek túlzottan előrehaladott állapotba kerülhetnek.
Sok növényvédő szer csak bizonyos fejlődési szakaszban hatékony.
Tudtad?
A szakemberek ezért azt javasolják, hogy permetezés előtt mindig ellenőrizd az időjárás-előrejelzést. A legideálisabb a száraz, szélcsendes idő. Emellett azt is fontos figyelembe venni, hogy a gyártók mennyi felszívódási időt írnak elő az adott szerhez.
Mikor kell gyorsan közbelépni?
Ha a növények állapota néhány napon belül látványosan romlik, vagy tömegesen jelennek meg a kártevők, nem szabad sokáig várni. Amennyiben a permetezést követő 2-3 napban semmilyen javulás nem tapasztalható, érdemes szakember segítségét kérni. Előfordulhat, hogy más típusú növényvédő szerre vagy teljesen eltérő védekezési módszerre van szükség.
A használati utasítás sok hibát megelőzhet
Sokan rutinból permeteznek, pedig a készítmények előírásai időről időre változhatnak.
Az adagolás, a keverhetőség és a várakozási idő pontos betartása alapvető feltétele a sikeres növényvédelemnek.
Egy gyors ellenőrzés permetezés előtt sok bosszúságtól és felesleges kiadástól kímélhet meg.