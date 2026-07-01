A nyári melegben nagyon fontos odafigyelni a megfelelő hidratálásra, és bár az egyik legjobb szomjoltó a víz, az elvesztett só és ásványi anyagok pótlására nem a legalkalmasabb. Nézzük, mit ajánl az Egészségügyi Világszervezet legjobb hidratáló italként.

Az izzadás során elvesztett nátrium, kálium, klorid és magnézium elengedhetetlen az izmok, az idegrendszer és a szervezet normál folyadékháztartásának fenntartásának szempontjából. Éppen ezért a WHO nem a vizet ajánlja a nyári hőségben, mint legjobb rehidratáló folyadék, hanem az ORS-t (orális rehidratáló só). Na de nézzük, pontosan miről van szó!

Nyári hőség: a WHO szerint ezzel az itallal hidratálunk a leghatékonyabban

A szakemberek szerint ez a legjobb hidratáló folyadék nyáron

A vezető egészségügyi intézmények, mint például az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) és az Amerikai Sportorvosi Kollégium (ACSM), hangsúlyozzák, hogy bizonyos helyzetekben a sima víz nem a legjobb választás.

A lényeg: az elektrolitok pótlása!

Mikor hosszan napon tartózkodunk, intenzív fizikai aktivitást végzünk vagy erősen izzadunk, egy olyan ital ajánlott, amely a folyadékok mellett az elvesztett elektrolitokat is pótolja.

Ezt az oldatot a WHO ajánlásai szerint fejlesztették ki, így kiegyensúlyozott arányban tartalmaz:

vizet

nátriumot

káliumot

és kis mennyiségű glükózt, ami elősegíti az elektrolitok gyorsabb felszívódását a belekben.

Receptajánló:

Ez pedig nem más, mint az orális rehidratáló oldat (ORS).

Ha még nem hallottál róla, nem kell a nevétől megijedni: elsősorban hosszantartó hányásos-hasmenéses vírusok során ajánlott, mikor a kiszáradás fenyegeti a beteget, viszont a nyári hőségben is nagyon hasznos társunk lehet.

Jó választás lehet a kókuszvíz is, ami természetes módon tartalmaz káliumot, magnéziumot és kis mennyiségű nátriumot.

Hol lehet orális rehidratáló sóoldatot venni?

Patikában, drogériában keressük!

Az orális rehidratáló oldat (ORS) Magyarországon könnyen beszerezhető a legtöbb gyógyszertárban, ahol vény nélkül is kapható többféle kiszerelésben és márkanév alatt. Emellett számos drogériában, valamint nagyobb online patikák kínálatában is megtalálható, így akár házhoz szállítással is megvásárolható.

Az ORS általában por formájában kerül forgalomba, amelyet az előírásnak megfelelő mennyiségű vízben kell feloldani.

Az orális rehidratáló oldat (ORS) nálunk is beszerezhető a legtöbb gyógyszertárban

Mi a helyzet a sportitalokkal?

A sportitalok, vagyis az úgynevezett isoitalok is segítenek a hidratálásban, de ezek sok esetben nagy mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak. Az Amerikai Táplálkozási és Dietetikai Akadémia elsősorban azoknak ajánlja őket, akik egy óránál hosszabb ideig edzenek, vagy nagy intenzitású sportokat űznek.

Az elektrolitpótlás nem csak italokból származhat:

a görögdinnye,

a sárgadinnye,

az uborka,

a paradicsom,

a banán,

a citrusfélék és a joghurt is alkalmas a pótlásra.

Forrásunk volt.