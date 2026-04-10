A gasztroenterológus így csinálja – Ezt a reggeli rutint kövesd, hogy elkerüld a székrekedést

Kávé, cigi, wc? Sokaknál ez a módi, azonban vannak ennél egészségtudatosabb, a gasztroenterológus által is elismert tippek ahhoz, hogy a hosszú távú székrekedést elkerülve "sikeres" reggeleket tudhassunk magunk mögött - már ami a mellékhelyiség látogatását illeti.

Szánj időt a reggeli rutinodban arra, hogy nyugodtan ellazulj, és beinduljon a székelési inger, ez segíthet megelőzni a székrekedést is.

Próbáld ki reggel a hasi légzést, a nyújtást vagy egy rövid sétát, hogy beindítsd az emésztést.

A meleg víz reggeli fogyasztása szintén segíthet felébreszteni az emésztőrendszert, és támogatni a rendszeres székletürítést.

Fontos, hogy legyen időnk reggel ébredezni, nyugiban, hogy beinduljon az emésztésünk

A reggeli rutin fontossága

Jó vagy rossz értelemben, de a legtöbbünk ragaszkodik egyfajta rituális reggeli rutinhoz. Lehet, hogy úgy alakítod a reggeledet, hogy beleférjen egy edzés, vagy inkább pár percet azzal töltesz, hogy az ágyban fekve a telefonodat görgeted.

De vajon hagysz időt a vécézésre?

Wendi LeBrett gasztroenterológus elárulta legfontosabb tippjeit azoknak, akik szeretnének hatékonyabb reggeli vécézési szokásokat kialakítani. Íme az a tipikus hiba, amellyel sok embernek fel kellene hagynia — és az, hogy mit érdemes helyette tenni.

A leggyakoribb hiba a reggeli rutinunkban: kapkodás, mely a természetes székelési szokásokat is megakadályozza, ezzel előidézve a székrekedést

Miért ne kapkodj reggel?

„Úgy látom, sokunknak olyan a reggeli rutinja, hogy felkelünk, majd fél órán belül már rohanunk is ki az ajtón” — mondja a gasztroenterológus.

Fontos, hogy legyen időnk reggel picit ébredezni, nyugiban, hogy beinduljon az emésztésünk, és el tudjunk menni vécére. Már az is segíthet, ha egy kicsit korábban kelünk. A székelési inger beindulásához legtöbbünknek nyugalom és (több-kevesebb) idő kell - ha ez akadályozva van, az logikus módon sajnos székrekedéshez vezethet.

Meleg vízzel vagy teával kezdd a napot, mert tényleg segítenek beindítani a beleket!

A gasztroenterológus gyakorlati tippjei

Ha az ébresztőt a lehető legkésőbbi időpontra állítod, könnyen előfordulhat, hogy visszatartod az ingert egészen addig, amíg be nem érsz a munkahelyedre, ami végül szoruláshoz vezethet.

Ahelyett, hogy tovább aludnál reggel, inkább feküdj le korábban, és építsd be a rutinodba ezeket a gasztroenterológus által javasolt szokásokat:

amikor felébredsz, még az ágyban végezz mély hasi légzést (kb. ötször vegyél levegőt)

(kb. ötször vegyél levegőt) ez segít ellazítani a medencefenék izmait,

felébreszti a bélrendszert,

és beindítja a folyamatokat.

Ha hozzáadsz a reggeli rutinodhoz egy 5–10 perces lépést — például hasi légzést, nyújtást vagy egy gyors sétát —, ez a kis mozgás óriási különbséget jelenthet ahhoz képest, mintha egyszerűen kipattannál az ágyból, és már rohannál is ki az ajtón.

+ TIPP: meleg vízzel vagy teával kezdd a napot, mert ezek tényleg segítenek beindítani a beleket!