Gasztro

2026.09.10.

Tökéletes őszi édesség- és süteményreceptek: jöhetnek a fahéjas, almás, szilvás és diós sütik

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Őszi sütemények almával, szilvával, sütőtökkel, dióval és más finomságokkal. Mutatjuk a szezon legjobb süteményreceptjeit a klasszikusoktól az újdonságokig.

Imádjuk az őszi süteményeket, mert...

Van valami különösen jó abban, amikor ősszel újra előkerülnek a sütőformák, megtelik a konyha fahéj- és vaníliaillattal, és egy tepsi frissen sült sütemény mellett lehet kuckózni. Ráadásul az ősz rengeteg olyan alapanyagot tartogat, amelyekből szinte magától értetődően lesz sütemény:

Szilvásgombóc-muffin<br>
A szilvásgombóc-muffin receptjéért kattints a képre!
Lakos Benedek / Nosalty
  • az alma, a körte és a szilva ilyenkor igazán szezonális kedvenc
  • előkerülhet a dió, a mák, a mogyoró és persze a fahéj is
  • a sütőtökből nemcsak krémleves, hanem mennyei sütemény is készülhet
  • a legtöbb őszi süti másnap is finom, sőt némelyiknek kifejezetten jót tesz egy kis pihenés
  • egy illatos, szaftos sütemény tökéletes délutáni kávé vagy tea mellé

Ezúttal a klasszikus almás süteményeken túl is kalandozunk: mutatunk rengeteg sziilvás, diós és fahéjas kedvencet, xxx süteményeket, valamint olyan egyszerű recepteket is, amelyek egy dolgos hétköznapon is könnyedén elkészíthetők.

A sütemények mellett édes krémeket is ajánlunk szíves figyelmetekbe:

Az ősz legjobb süteményeiben azt szeretjük, hogy:

  • tele vannak szezonális gyümölcsökkel és őszi ízekkel
  • a fahéj, a dió, a vanília és a karamell illata szinte azonnal meghozza a kuckózós hangulatot
  • sok közülük egyszerű kevert süti, így nem kell órákig a konyhában állni
  • uzsonnára, vendégvárónak vagy hétvégi desszertnek is tökéletesek
  • másnap is bátran csomagolhatók, így akár munkahelyre vagy iskolába is jut belőlük

Íme aktuális őszi ajánlónk – Szilvás, almás, diós és sütőtökös sütikkel, na meg néhány megunhatatlan klasszikussal:

  1. Szilvás-pudingos ökörszem

    Szilvás-pudingos ökörszem

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    365
    Kalória
    7g
    Fehérje
    42.8g
    Szénhidrát
    17.8g
    Zsír
    Még több leveles sütemény
    A szilvás-pudingos ökörszem nemcsak jól hangzik, hanem mutatós is: a puha tészta, a krémes puding és a szezonális szilva együtt igazi őszi sütemény.
  2. Klasszikus diótorta vaníliakrémmel

    Diótorta vaníliakrémmel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    923
    Kalória
    18.6g
    Fehérje
    70.6g
    Szénhidrát
    65g
    Zsír
    Még több diótorta
    A diótorta vaníliakrémmel már a komolyabb desszertek közé tartozik: diós, krémes, elegáns sütemény, ami egy őszi vendégség asztalán is megállja a helyét.
  3. Sütőtökös-pekándiós sajttortakocka

    Sütőtökös-pekándiós sajttortakocka

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1069
    Kalória
    13.4g
    Fehérje
    73.3g
    Szénhidrát
    81.2g
    Zsír
    Még több sajttorta
    A sütőtökös-pekándiós sajttortakocka azoknak való, akik az ősz két nagy kedvencét, a sütőtököt és a dióféléket egy igazán krémes desszertben szeretnék viszontlátni.
  4. Egyszerű szilvás piskóta

    Egyszerű szilvás piskóta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    353
    Kalória
    5.4g
    Fehérje
    51.5g
    Szénhidrát
    14.4g
    Zsír
    Még több gyümölcsös süti
    Ha valami egyszerűbbre vágyunk, az egyszerű szilvás piskóta tökéletes választás. Nem kell túlgondolni: puha piskóta, zamatos szilva, és már kész is a hétvégi süti.
  5. Legtutibb banánkenyér

    Legtutibb banánkenyér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    674
    Kalória
    12.3g
    Fehérje
    85.5g
    Szénhidrát
    33.2g
    Zsír
    Még több gyümölcskenyér
    A banánkenyér ugyan nem kizárólag őszi sütemény, de étcsokival, mogyoróvajjal és dióval egészen új szintre emelkedik. Ráadásul egy szeletből simán lehet uzsonna vagy délutáni kávé mellé való nasi is.
  7. Madártej egyszerűen, csészében tálalva

    Madártej

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    331
    Kalória
    13.1g
    Fehérje
    41.3g
    Szénhidrát
    11.2g
    Zsír
    Még több madártej
    A madártej az a retró, megunhatatlan desszert, amely ősszel különösen jól áll az őszi asztalnak.
  8. Arany tálkában aranygaluska darabok, selymes vaníliasodóval leöntve

    Nagyon vajas aranygaluska

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    952
    Kalória
    16.9g
    Fehérje
    98g
    Szénhidrát
    56.5g
    Zsír
    Még több aranygaluska
    Az aranygaluska kiadós, otthonos, és pontosan olyan, amilyenre egy hűvösebb napon vágyunk.
  9. Klasszikus tiramisu tányéron, kakaóporral meghintve

    Legegyszerűbb tiramisu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    737
    Kalória
    16.1g
    Fehérje
    41.1g
    Szénhidrát
    56.1g
    Zsír
    Még több tiramisu
    És persze egyetlen süteményválogatásból sem maradhat ki a tiramisu. Nem szezonális süti, de a kávés, krémes desszert egy őszi hétvégén legalább olyan jól esik, mint nyáron.
  10. Almás pite kockára vágva, fehér kistányéron, mellette kockás konyharuha

    Almás pite, ahogy nagymamám készítette

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    459
    Kalória
    6.3g
    Fehérje
    61.4g
    Szénhidrát
    22g
    Zsír
    Még több almás pite
    A végére pedig érkezik az örök klasszikus, az almás pite. Omlós tészta, fahéjas alma, tejfölös tészta, ha van sütemény, amihez az őszt társítjuk, ez egészen biztosan közöttük van.
  11. Egymásra halmozott banános zabpalacsinták, a tetejükön babánszeletek, körülöttük lecsordogáló méz és mandulaszeletek

    Egyszerű banános zabpalacsinta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    450
    Kalória
    15.3g
    Fehérje
    78.3g
    Szénhidrát
    9.8g
    Zsír
    Még több reform palacsinta
    És ha valami könnyedebb reggelire vagy uzsonnára vágysz, az egyszerű banános zabpalacsinta is bekerülhet a repertoárba: gyors, praktikus, és nem kell hozzá különleges alkalom.

Extra gyors sós és édes péksütemények a suliba és irodába visszatérő sietőknek

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