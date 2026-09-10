Tökéletes őszi édesség- és süteményreceptek: jöhetnek a fahéjas, almás, szilvás és diós sütik

Őszi sütemények almával, szilvával, sütőtökkel, dióval és más finomságokkal. Mutatjuk a szezon legjobb süteményreceptjeit a klasszikusoktól az újdonságokig.

Imádjuk az őszi süteményeket, mert...

Van valami különösen jó abban, amikor ősszel újra előkerülnek a sütőformák, megtelik a konyha fahéj- és vaníliaillattal, és egy tepsi frissen sült sütemény mellett lehet kuckózni. Ráadásul az ősz rengeteg olyan alapanyagot tartogat, amelyekből szinte magától értetődően lesz sütemény:

A szilvásgombóc-muffin receptjéért kattints a képre!

Lakos Benedek / Nosalty

az alma, a körte és a szilva ilyenkor igazán szezonális kedvenc

előkerülhet a dió, a mák, a mogyoró és persze a fahéj is

a sütőtökből nemcsak krémleves, hanem mennyei sütemény is készülhet

a legtöbb őszi süti másnap is finom, sőt némelyiknek kifejezetten jót tesz egy kis pihenés

egy illatos, szaftos sütemény tökéletes délutáni kávé vagy tea mellé

Ezúttal a klasszikus almás süteményeken túl is kalandozunk: mutatunk rengeteg sziilvás, diós és fahéjas kedvencet, xxx süteményeket, valamint olyan egyszerű recepteket is, amelyek egy dolgos hétköznapon is könnyedén elkészíthetők.

A sütemények mellett édes krémeket is ajánlunk szíves figyelmetekbe:

Az ősz legjobb süteményeiben azt szeretjük, hogy:

tele vannak szezonális gyümölcsökkel és őszi ízekkel

a fahéj, a dió, a vanília és a karamell illata szinte azonnal meghozza a kuckózós hangulatot

sok közülük egyszerű kevert süti, így nem kell órákig a konyhában állni

uzsonnára, vendégvárónak vagy hétvégi desszertnek is tökéletesek

másnap is bátran csomagolhatók, így akár munkahelyre vagy iskolába is jut belőlük

Íme aktuális őszi ajánlónk – Szilvás, almás, diós és sütőtökös sütikkel, na meg néhány megunhatatlan klasszikussal:

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