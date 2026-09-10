Tökéletes őszi édesség- és süteményreceptek: jöhetnek a fahéjas, almás, szilvás és diós sütik

Imádjuk az őszi süteményeket, mert...
Van valami különösen jó abban, amikor ősszel újra előkerülnek a sütőformák, megtelik a konyha fahéj- és vaníliaillattal, és egy tepsi frissen sült sütemény mellett lehet kuckózni. Ráadásul az ősz rengeteg olyan alapanyagot tartogat, amelyekből szinte magától értetődően lesz sütemény:
- az alma, a körte és a szilva ilyenkor igazán szezonális kedvenc
- előkerülhet a dió, a mák, a mogyoró és persze a fahéj is
- a sütőtökből nemcsak krémleves, hanem mennyei sütemény is készülhet
- a legtöbb őszi süti másnap is finom, sőt némelyiknek kifejezetten jót tesz egy kis pihenés
- egy illatos, szaftos sütemény tökéletes délutáni kávé vagy tea mellé
Ezúttal a klasszikus almás süteményeken túl is kalandozunk: mutatunk rengeteg sziilvás, diós és fahéjas kedvencet, xxx süteményeket, valamint olyan egyszerű recepteket is, amelyek egy dolgos hétköznapon is könnyedén elkészíthetők.
A sütemények mellett édes krémeket is ajánlunk szíves figyelmetekbe:
Az ősz legjobb süteményeiben azt szeretjük, hogy:
- tele vannak szezonális gyümölcsökkel és őszi ízekkel
- a fahéj, a dió, a vanília és a karamell illata szinte azonnal meghozza a kuckózós hangulatot
- sok közülük egyszerű kevert süti, így nem kell órákig a konyhában állni
- uzsonnára, vendégvárónak vagy hétvégi desszertnek is tökéletesek
- másnap is bátran csomagolhatók, így akár munkahelyre vagy iskolába is jut belőlük
Íme aktuális őszi ajánlónk – Szilvás, almás, diós és sütőtökös sütikkel, na meg néhány megunhatatlan klasszikussal:
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű365Kalória7gFehérje42.8gSzénhidrát17.8gZsírA szilvás-pudingos ökörszem nemcsak jól hangzik, hanem mutatós is: a puha tészta, a krémes puding és a szezonális szilva együtt igazi őszi sütemény.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes923Kalória18.6gFehérje70.6gSzénhidrát65gZsírA diótorta vaníliakrémmel már a komolyabb desszertek közé tartozik: diós, krémes, elegáns sütemény, ami egy őszi vendégség asztalán is megállja a helyét.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1069Kalória13.4gFehérje73.3gSzénhidrát81.2gZsírA sütőtökös-pekándiós sajttortakocka azoknak való, akik az ősz két nagy kedvencét, a sütőtököt és a dióféléket egy igazán krémes desszertben szeretnék viszontlátni.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű353Kalória5.4gFehérje51.5gSzénhidrát14.4gZsírHa valami egyszerűbbre vágyunk, az egyszerű szilvás piskóta tökéletes választás. Nem kell túlgondolni: puha piskóta, zamatos szilva, és már kész is a hétvégi süti.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű674Kalória12.3gFehérje85.5gSzénhidrát33.2gZsírA banánkenyér ugyan nem kizárólag őszi sütemény, de étcsokival, mogyoróvajjal és dióval egészen új szintre emelkedik. Ráadásul egy szeletből simán lehet uzsonna vagy délutáni kávé mellé való nasi is.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű331Kalória13.1gFehérje41.3gSzénhidrát11.2gZsírA madártej az a retró, megunhatatlan desszert, amely ősszel különösen jól áll az őszi asztalnak.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes952Kalória16.9gFehérje98gSzénhidrát56.5gZsírAz aranygaluska kiadós, otthonos, és pontosan olyan, amilyenre egy hűvösebb napon vágyunk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű737Kalória16.1gFehérje41.1gSzénhidrát56.1gZsírÉs persze egyetlen süteményválogatásból sem maradhat ki a tiramisu. Nem szezonális süti, de a kávés, krémes desszert egy őszi hétvégén legalább olyan jól esik, mint nyáron.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes459Kalória6.3gFehérje61.4gSzénhidrát22gZsírA végére pedig érkezik az örök klasszikus, az almás pite. Omlós tészta, fahéjas alma, tejfölös tészta, ha van sütemény, amihez az őszt társítjuk, ez egészen biztosan közöttük van.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű450Kalória15.3gFehérje78.3gSzénhidrát9.8gZsírÉs ha valami könnyedebb reggelire vagy uzsonnára vágysz, az egyszerű banános zabpalacsinta is bekerülhet a repertoárba: gyors, praktikus, és nem kell hozzá különleges alkalom.
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Extra gyors sós és édes péksütemények a suliba és irodába visszatérő sietőknek