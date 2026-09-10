Gasztro

2026.09.10.

Vigyázat! Mérgező anyagok oldódhatnak ki ebből a TESCO-ban kapható konyhai eszközből

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Visszahívás érint egy Tescoban kapható sütőformát, amelyben a megengedettnél magasabb illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki.

Visszahívják az Ambition Cherry sütőformát, amelynél határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki. A problémás termék a 25 × 13 × 5 centiméteres, Kínában gyártott sütőforma, amelyet a Dajar Kft. forgalmaz.

Visszahívják a TESCO-ban kapható Ambition Cherry sütőformát
Visszahívják a TESCO-ban kapható Ambition Cherry sütőformát
NKFH

A RASFF-bejelentés szerint a termék használata során szennyeződés, íz- és illatromlás, mikrobiológiai kockázat, illetve esetleg mérgező vagy allergén hatás is felmerülhet.

Az érintett tételazonosítók: 81940AO / 41721.

A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását)a Hatóság nyomonköveti.

Javasolják, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

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