Vigyázat! Mérgező anyagok oldódhatnak ki ebből a TESCO-ban kapható konyhai eszközből

Visszahívják az Ambition Cherry sütőformát, amelynél határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki. A problémás termék a 25 × 13 × 5 centiméteres, Kínában gyártott sütőforma, amelyet a Dajar Kft. forgalmaz.
A RASFF-bejelentés szerint a termék használata során szennyeződés, íz- és illatromlás, mikrobiológiai kockázat, illetve esetleg mérgező vagy allergén hatás is felmerülhet.
Az érintett tételazonosítók: 81940AO / 41721.
A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását)a Hatóság nyomonköveti.
Javasolják, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!