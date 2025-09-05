Madártej
Hozzávalók
- 12% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 12% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
385g tojás484 kcal
-
1000g tej560 kcal
-
200g cukor774 kcal
-
0 kcal
-
10g vanília0 kcal
-
28g mandulapehely165 kcal
- 12% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 40% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 13.1 g
Zsír
-
Összesen 11.2 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 210 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 571.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 18 mg
-
Kálcium 233 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 134 mg
-
Nátrium 165 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 41.3 g
-
Cukor 40 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 43.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 90 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 46 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 29 micro
-
Kolin: 168 mg
-
Retinol - A vitamin: 90 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 284 micro
- 12% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 40% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 78.5 g
Zsír
-
Összesen 66.9 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 1260 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3426.9 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 106 mg
-
Kálcium 1398 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 116 mg
-
Foszfor 806 mg
-
Nátrium 988 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 247.6 g
-
Cukor 242 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 259.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 542 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 278 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 173 micro
-
Kolin: 1010 mg
-
Retinol - A vitamin: 542 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 30 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1704 micro
- 12% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 40% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.8 g
Zsír
-
Összesen 4.1 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 78 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 211.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 86 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 50 mg
-
Nátrium 61 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 15.3 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 16 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 33 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 62 mg
-
Retinol - A vitamin: 33 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 105 micro
Elkészítés
- A tojások sárgáját és fehérjét különválasztjuk. A fehérjéket elkezdjük kemény habbá verni egy csipet sóval, majd két kanál cukrot is hozzáadunk.
- A tejet egy lábasba öntjük, lassan felforraljuk, majd mérsékeljük a lángot. A kemény tojáshabot ezután egy kanállal a tejbe szaggatjuk, egyszerre csak annyit, amennyi elfér egy rétegben. Lefedve főzzük 2 percet, majd egy tálba kiszedjük a habot. (Arányaiban sokkal több fehérje lesz, így nem muszáj mind elhasználni.)
- A tejbe dobjuk bele a kikapart vaníliarudat, a magjait pedig keverjük ki egy tálban a tojássárgákkal a cukorral, amíg szép világos és habos lesz. Ekkor adjuk hozzá egy kanál forró tejet, keverjük el, majd az egészet öntsük hozzá a nagy lábas tejhez.
- Főzzük mérsékelt lángon 2-3 percet, amíg picit besűrűsödik. Ekkor húzzuk le a tűzről, hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni, majd tegyük hűtőbe 2-3 órára.
- A behűtött madártejet kínáljuk csészékbe vagy tálkákba adagolva. Ha van zsebsárkányunk, picit pörköljük meg a habgaluskák tetejét, majd tálaljuk pirított mandulapehellyel (ami még finomabb, ha egy kávéskanál cukorral együtt pirítjuk).
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 15 p
Az egyik legfinomabb és legegyszerűbb desszertünk a madártej, amit talán nem készítünk olyan gyakran, mint érdemes lenne. Hiszen nincs is jobb, mint a hűvös, nagyon vaníliás, híg sodótenger, amin valódi szigetek benyomását keltve lebegnek a habgaluskák!