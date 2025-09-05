r
Nosalty Logó
édes krém madártej

Madártej

Rosanics Petra
Madártej egyszerűen, csészében tálalva
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

331
Kalória
13.1g
Fehérje
41.3g
Szénhidrát
11.2g
Zsír
43.2g
Víz
210.1g
Koleszterin
462mg
Élelmi rost
40.4g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 331 kcal
  • 12% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 1983 kcal
  • 12% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 10% Zsír
Összesen 123 kcal
  • 12% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 40% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13.1 g

Zsír

  • Összesen
    11.2 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    210 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    571.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    233 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    134 mg
  • Nátrium
    165 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    41.3 g
  • Cukor
    40 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    43.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    90 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    46 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    29 micro
  • Kolin:
    168 mg
  • Retinol - A vitamin:
    90 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    284 micro
Összesen 331 kcal
  • 12% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 40% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    78.5 g

Zsír

  • Összesen
    66.9 g
  • Telített zsírsav
    22 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    1260 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3426.9 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    106 mg
  • Kálcium
    1398 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    116 mg
  • Foszfor
    806 mg
  • Nátrium
    988 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    247.6 g
  • Cukor
    242 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    259.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    542 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    278 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    173 micro
  • Kolin:
    1010 mg
  • Retinol - A vitamin:
    542 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    30 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1704 micro
Összesen 1983 kcal
  • 12% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 40% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.8 g

Zsír

  • Összesen
    4.1 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    78 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    211.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    86 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    50 mg
  • Nátrium
    61 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15.3 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    16 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    33 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    62 mg
  • Retinol - A vitamin:
    33 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    105 micro
Összesen 123 kcal

Elkészítés

  1. A tojások sárgáját és fehérjét különválasztjuk. A fehérjéket elkezdjük kemény habbá verni egy csipet sóval, majd két kanál cukrot is hozzáadunk.
  2. A tejet egy lábasba öntjük, lassan felforraljuk, majd mérsékeljük a lángot. A kemény tojáshabot ezután egy kanállal a tejbe szaggatjuk, egyszerre csak annyit, amennyi elfér egy rétegben. Lefedve főzzük 2 percet, majd egy tálba kiszedjük a habot. (Arányaiban sokkal több fehérje lesz, így nem muszáj mind elhasználni.)
  3. A tejbe dobjuk bele a kikapart vaníliarudat, a magjait pedig keverjük ki egy tálban a tojássárgákkal a cukorral, amíg szép világos és habos lesz. Ekkor adjuk hozzá egy kanál forró tejet, keverjük el, majd az egészet öntsük hozzá a nagy lábas tejhez.
  4. Főzzük mérsékelt lángon 2-3 percet, amíg picit besűrűsödik. Ekkor húzzuk le a tűzről, hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni, majd tegyük hűtőbe 2-3 órára.
  5. A behűtött madártejet kínáljuk csészékbe vagy tálkákba adagolva. Ha van zsebsárkányunk, picit pörköljük meg a habgaluskák tetejét, majd tálaljuk pirított mandulapehellyel (ami még finomabb, ha egy kávéskanál cukorral együtt pirítjuk).

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az egyik legfinomabb és legegyszerűbb desszertünk a madártej, amit talán nem készítünk olyan gyakran, mint érdemes lenne. Hiszen nincs is jobb, mint a hűvös, nagyon vaníliás, híg sodótenger, amin valódi szigetek benyomását keltve lebegnek a habgaluskák!

Hasonló receptek

Összes madártej
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept