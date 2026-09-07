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töltött zöldség töltött tök

Töltött tök tejfölösen

Fekete Melinda
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Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A töltött tökhöz

432
Kalória
33.4g
Fehérje
16.4g
Szénhidrát
26.1g
Zsír
338.5g
Víz
190.9g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
7g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A töltött tökhöz

Összesen 432 kcal
  • 8% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A töltött tökhöz

Összesen 1721 kcal
  • 8% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A töltött tökhöz

Összesen 87 kcal
  • 8% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    33.4 g

Zsír

  • Összesen
    26.1 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    191 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    993.9 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    35 mg
  • Kálcium
    208 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    93 mg
  • Foszfor
    442 mg
  • Nátrium
    205 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.4 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    338.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    279 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    72 mg
  • D vitamin:
    42 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    120 micro
  • Kolin:
    179 mg
  • Retinol - A vitamin:
    90 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    160 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    608 micro
Összesen 432 kcal
  • 8% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    133.5 g

Zsír

  • Összesen
    104.3 g
  • Telített zsírsav
    38 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    40 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    16 g
  • Koleszterin
    764 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3975.6 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    141 mg
  • Kálcium
    832 mg
  • Vas
    21 mg
  • Magnézium
    373 mg
  • Foszfor
    1768 mg
  • Nátrium
    821 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    65.7 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    1353.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1114 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    287 mg
  • D vitamin:
    169 micro
  • K vitamin:
    30 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    36 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    481 micro
  • Kolin:
    715 mg
  • Retinol - A vitamin:
    361 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    639 micro
  • β-crypt
    10 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2431 micro
Összesen 1721 kcal
  • 8% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.8 g

Zsír

  • Összesen
    5.3 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    39 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    202.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    42 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    90 mg
  • Nátrium
    42 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    69 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    57 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    15 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    18 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    33 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    124 micro
Összesen 87 kcal

Elkészítés

A töltött tökhöz

  1. A tököt kb. 5 cm vastag szeletekre vágjuk, majd a belsejüket kikanalazzuk ügyelve arra, hogy hagyjunk egy keveset az alljában, ami majd megtartja a tölteléket. Ha a tök elég zsenge és vékony a héja, akkor nem szükséges meghámozni.
  2. A szeleteket sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, sózzuk, borsozzuk, majd meglocsoljuk olívaolajjal.
  3. A daráthúshoz adjuk a tojásokat, a sót, a borsot, a fűszerpaprikát, a fokhagymát, a zsemlemorzsát, az apróra vágott hagymát és a kaprot majd alaposan elkeverjük.
  4. A tökszeleteket megtöltjük a hússal, majd lekenjük őket tejföllel és mehetnek az előmelegített sütőbe. Az első 30 percben alufóliával letakarva, majd fólia nélkül további 10-15 percre.
  5. Tálaljuk tejföllel és friss kaporral.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
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A friss tökből nem csak főzelék készülhet. Szuper könnyű és ízletes fogást kapunk, ha megtöltjük, majd tejföllel gazdagon lekenjük és a sütőben összesütjük. Önmagában is laktató, de főtt krumplit vagy kenyeret is tálalhatunk mellé.

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