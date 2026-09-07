Töltött tök tejfölösen
Hozzávalók
A töltött tökhöz
-
1 db közönséges tök (nagyobb)
-
500 g darált sertéshús
-
só ízlés szerint
-
1 gerezd fokhagyma
-
2 db tojás
-
1 csokor kapor
-
1 kis db vöröshagyma
-
bors ízlés szerint
-
1 kk fűszerpaprika
-
2 ek zsemlemorzsa
-
1 ek olívaolaj
-
150 g tejföl
- 8% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
A töltött tökhöz
-
235g közönséges tök32 kcal
-
125g darált sertéshús228 kcal
-
0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
45g kapor19 kcal
-
13g vöröshagyma5 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g zsemlemorzsa20 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
38g tejföl74 kcal
- 8% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
A töltött tökhöz
-
940g közönséges tök127 kcal
-
500g darált sertéshús910 kcal
-
0 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
180g kapor77 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
20g zsemlemorzsa79 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
150g tejföl297 kcal
- 8% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
A töltött tökhöz
-
47.9g közönséges tök6 kcal
-
25.5g darált sertéshús46 kcal
-
0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
5.6g tojás7 kcal
-
9.2g kapor4 kcal
-
2.5g vöröshagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g zsemlemorzsa4 kcal
-
0.4g olívaolaj4 kcal
-
7.6g tejföl15 kcal
- 8% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.4 g
Zsír
-
Összesen 26.1 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 191 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 993.9 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 35 mg
-
Kálcium 208 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 93 mg
-
Foszfor 442 mg
-
Nátrium 205 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 16.4 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 338.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 279 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 72 mg
-
D vitamin: 42 micro
-
K vitamin: 8 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 120 micro
-
Kolin: 179 mg
-
Retinol - A vitamin: 90 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 160 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 608 micro
- 8% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 133.5 g
Zsír
-
Összesen 104.3 g
-
Telített zsírsav 38 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 40 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 16 g
-
Koleszterin 764 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3975.6 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 141 mg
-
Kálcium 832 mg
-
Vas 21 mg
-
Magnézium 373 mg
-
Foszfor 1768 mg
-
Nátrium 821 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 65.7 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 1353.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1114 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 287 mg
-
D vitamin: 169 micro
-
K vitamin: 30 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 36 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 481 micro
-
Kolin: 715 mg
-
Retinol - A vitamin: 361 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 639 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2431 micro
- 8% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.8 g
Zsír
-
Összesen 5.3 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 39 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 202.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 42 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 90 mg
-
Nátrium 42 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 69 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 57 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 15 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 18 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 124 micro
Elkészítés
A töltött tökhöz
- A tököt kb. 5 cm vastag szeletekre vágjuk, majd a belsejüket kikanalazzuk ügyelve arra, hogy hagyjunk egy keveset az alljában, ami majd megtartja a tölteléket. Ha a tök elég zsenge és vékony a héja, akkor nem szükséges meghámozni.
- A szeleteket sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, sózzuk, borsozzuk, majd meglocsoljuk olívaolajjal.
- A daráthúshoz adjuk a tojásokat, a sót, a borsot, a fűszerpaprikát, a fokhagymát, a zsemlemorzsát, az apróra vágott hagymát és a kaprot majd alaposan elkeverjük.
- A tökszeleteket megtöltjük a hússal, majd lekenjük őket tejföllel és mehetnek az előmelegített sütőbe. Az első 30 percben alufóliával letakarva, majd fólia nélkül további 10-15 percre.
- Tálaljuk tejföllel és friss kaporral.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A friss tökből nem csak főzelék készülhet. Szuper könnyű és ízletes fogást kapunk, ha megtöltjük, majd tejföllel gazdagon lekenjük és a sütőben összesütjük. Önmagában is laktató, de főtt krumplit vagy kenyeret is tálalhatunk mellé.