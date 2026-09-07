Nosalty 7 nap, 7 étel: krémes főzelékek, ropogós tócsnik és édes/sós palacsinták hete

Rengeteg finomsággal készülünk erre a hétre nektek és magunknak, inspiráció gyanánt: a főzelék, a tócsni és a palacsinta lesznek a jelszavaink, főzzetek velünk!

Erre a hétre, 7 nap, 7 étel sorozatunk aktuális epizódjában főzelékek és tócsnik, no meg édes és alkalmasint sós palacsinták váltakoznak a tányérokon, de nyugalom, salátákat, édességeket is hozunk.

Ropogós tócsnigofri - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Vegán spenótfőzelék pikáns fűszerekkel, kókusztejjel, de zöldbabfőzelék bélszínrolóval, imádott hortobágyi húsos palacsinta, mézédes banános zabpalacsinta, répás-cukkinis-krumplis cicege, de hagyományos paradicsomos káposzta és sós, kapros-túrós palacsinta is készül a héten, gyertek velünk!

Kattints a képre a galériáért, és lesd meg, mit gondoltunk ki nektek a következő hét napra!

7 fotó

Sütemények és desszertek is készüljenek!