Lássuk, mivel támogathatjuk a májunk működését, ha italokról van szó - a víznél sokkal izgalmasabb verziókat mutatunk!

Tudtad hogy a vízfogyasztás és általában a megfelelő folyadékbevitel is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a máj megfelelően elláthassa feladatait, többek között a szervezetben keletkező salakanyagok feldolgozását?

A vízen kívül melyek a legjobb italok a máj egészségéért?

A máj és a folyadékbevitel kapcsolata

A máj többek között segít a szervezetnek a salakanyagok feldolgozásában, részt vesz a tápanyagok hasznosításában, és támogatja az immunrendszer működését. A kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód hozzájárulhat a máj normál működéséhez.

A megfelelő folyadékbevitel a máj egészsége szempontjából is fontos: a vízen kívül a kávé, a zöld tea, a céklalé, a kókuszvíz és a gyümölccsel ízesített víz is jó választás lehet, ráadásul antioxidánsokat, nitrátokat vagy elektrolitokat is tartalmazhatnak.

és a is jó választás lehet, ráadásul antioxidánsokat, nitrátokat vagy elektrolitokat is tartalmazhatnak. Ha ezekből az italokból is beillesztesz néhányat a mindennapokba, könnyebben gondoskodhatsz a megfelelő folyadékbevitelről, ami a máj és az egész szervezet működését is támogatja.

Fontos! Egyik ital sem képes „méregteleníteni” vagy kitisztítani a májat: ezt a szerv a saját természetes folyamataival végzi. Bizonyos italok ugyanakkor a kiegyensúlyozott étrend részeként hozzájárulhatnak a máj egészségéhez.

A vízen kívül ezek közül a kávé mögött áll a legtöbb kutatási bizonyíték, ha a máj egészségének támogatásáról van szó. A következő italokat galériában mutatjuk, és azt is, miért lehet érdemes helyet szorítani nekik az étrendben.

Kattints a képre a galériáért és a májvédő italokért!

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