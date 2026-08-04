9 gyorsan elkészíthető, könnyű, sütés-főzés nélküli fogás a kánikulára, mert enni muszáj

A napok óta tartó kánikulában sokszor már a főzés gondolatától is melegünk lesz. Ilyenkor nemcsak a szervezetünk vágyik könnyebb, frissebb fogásokra, hanem a konyhában töltött időt is igyekszünk a lehető legrövidebbre fogni. Szerencsére a nyári étkezéshez nincs szükség órákig rotyogó fazekakra: rengeteg olyan recept létezik, amely néhány perc alatt elkészül, alig kell hozzá bekapcsolni a tűzhelyet vagy a sütőt, mégis laktató, tápláló és igazán frissítő.
Ebben a válogatásban olyan ételeket gyűjtöttünk össze, amelyekkel a legforróbb napokon is öröm enni és elkészíteni sem őrdöngősség.
Hideg levesek, ropogós saláták, gyors tészták, szendvicsek és hűsítő desszertek is helyet kaptak közöttük, hogy a hőségben se kelljen lemondanod a finom falatokról.
A sütés nélküli sütemények örök kedvencek:
Mit tehetsz a hőségben? Néhány egyszerű tipp
- Igyál rendszeresen vizet, ne csak akkor, amikor már szomjas vagy!
- Részesítsd előnyben a könnyebb fogásokat, például salátákat, zöldségeket, gyümölcsöket és sovány fehérjéket!
- Kerüld a konyha felfűtését, amikor csak lehet: válassz olyan recepteket, amelyekhez alig kell főzni vagy sütni!
- Pótold az ásványi anyagokat vízben gazdag zöldségekkel és gyümölcsökkel, például uborkával, paradicsommal, görögdinnyével vagy őszibarackkal!
- A nagyobb főzéseket időzítsd a hűvösebb reggeli vagy esti órákra, napközben pedig inkább hidegen is finom ételeket fogyassz!
Íme receptajánlónk a kánikulára, minimális energiafogyasztást és időt igénylő eszközök igénybevételével:
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű185Kalória5.2gFehérje11.9gSzénhidrát13.2gZsírA dinnye és a feta kombinációja kellemesen lehűsít.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű346Kalória6.2gFehérje28.4gSzénhidrát23.2gZsírA narancsos íz a hideg túróval remek párost alkot.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű247Kalória8.2gFehérje21.2gSzénhidrát16.3gZsírEz a saláta mindenféle hús nélkül is bőven megállja a helyét.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű295Kalória10.2gFehérje27.7gSzénhidrát16.1gZsírA kenyérre rá sem muszáj pirítanod, sőt, akár szeletelt zöldséggel is kiváló ez a sós kence.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű723Kalória6.3gFehérje86.5gSzénhidrát43.3gZsírA gyümölcsök sztárja nyáron a mangó, ilyen bámulatos pudingot csinálhatsz vele.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű210Kalória4.3gFehérje20.4gSzénhidrát13.7gZsírA hideg levesekért szinte rajongunk, amikor felkúszik a hőmérő higanyszála.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű571Kalória16.4gFehérje65.4gSzénhidrát27.8gZsírA spanyolok tudják, mi a dörgés, ez a reszelt paradicsomos finomság egyszerű és nagyszerű.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű227Kalória23.7gFehérje7.3gSzénhidrát11.6gZsírHa van egy tonhalkonzerved, minden problémád megoldódik salátafronton!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű533Kalória7.7gFehérje51.6gSzénhidrát34gZsírGyümölcsök, magok, és egy minimális turmixhasználat a krémhez, kész is a tápláló reggeli, tízórai vagy uzsonna.