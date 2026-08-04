Grillezz!

2026.08.04.

9 gyorsan elkészíthető, könnyű, sütés-főzés nélküli fogás a kánikulára, mert enni muszáj

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A hőmérséklet nem hagy alább 35 foknál az országos átlagot nézve, így a sütő és a főzőlap bekapcsolása is kisebb trauma, ha az étkezésre gondolunk, márpedig enni bizony kell. Most olyan könnyen összeállítható, gyors recepteket hoztunk, amikkel simán átvészelhetjük a kánikula napjait.

A napok óta tartó kánikulában sokszor már a főzés gondolatától is melegünk lesz. Ilyenkor nemcsak a szervezetünk vágyik könnyebb, frissebb fogásokra, hanem a konyhában töltött időt is igyekszünk a lehető legrövidebbre fogni. Szerencsére a nyári étkezéshez nincs szükség órákig rotyogó fazekakra: rengeteg olyan recept létezik, amely néhány perc alatt elkészül, alig kell hozzá bekapcsolni a tűzhelyet vagy a sütőt, mégis laktató, tápláló és igazán frissítő.

Ebben a válogatásban olyan ételeket gyűjtöttünk össze, amelyekkel a legforróbb napokon is öröm enni és elkészíteni sem őrdöngősség.

fehér gazpacho
A fehér gazpacho receptjéért kattints a képre!
Bagdi Gréta

Hideg levesek, ropogós saláták, gyors tészták, szendvicsek és hűsítő desszertek is helyet kaptak közöttük, hogy a hőségben se kelljen lemondanod a finom falatokról.

A sütés nélküli sütemények örök kedvencek:

Mit tehetsz a hőségben? Néhány egyszerű tipp

  • Igyál rendszeresen vizet, ne csak akkor, amikor már szomjas vagy!
  • Részesítsd előnyben a könnyebb fogásokat, például salátákat, zöldségeket, gyümölcsöket és sovány fehérjéket!
  • Kerüld a konyha felfűtését, amikor csak lehet: válassz olyan recepteket, amelyekhez alig kell főzni vagy sütni!
  • Pótold az ásványi anyagokat vízben gazdag zöldségekkel és gyümölcsökkel, például uborkával, paradicsommal, görögdinnyével vagy őszibarackkal!
  • A nagyobb főzéseket időzítsd a hűvösebb reggeli vagy esti órákra, napközben pedig inkább hidegen is finom ételeket fogyassz!

Íme receptajánlónk a kánikulára, minimális energiafogyasztást és időt igénylő eszközök igénybevételével:

  4. Villámgyors fetakrém olajbogyóval

    Villámgyors fetakrém olajbogyóval

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    295
    Kalória
    10.2g
    Fehérje
    27.7g
    Szénhidrát
    16.1g
    Zsír
    Még több sajtkrém
    A kenyérre rá sem muszáj pirítanod, sőt, akár szeletelt zöldséggel is kiváló ez a sós kence.
  5. Mangós tápiókapuding

    Mangós tápiókapuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    723
    Kalória
    6.3g
    Fehérje
    86.5g
    Szénhidrát
    43.3g
    Zsír
    Még több puding
    A gyümölcsök sztárja nyáron a mangó, ilyen bámulatos pudingot csinálhatsz vele.
  7. Gazpacho

    Andalúz gazpacho selymesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    210
    Kalória
    4.3g
    Fehérje
    20.4g
    Szénhidrát
    13.7g
    Zsír
    Még több gazpacho
    A hideg levesekért szinte rajongunk, amikor felkúszik a hőmérő higanyszála.
  10. Smoothie bowl

    Smoothie bowl

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    533
    Kalória
    7.7g
    Fehérje
    51.6g
    Szénhidrát
    34g
    Zsír
    Még több turmix
    Gyümölcsök, magok, és egy minimális turmixhasználat a krémhez, kész is a tápláló reggeli, tízórai vagy uzsonna.

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