9 gyorsan elkészíthető, könnyű, sütés-főzés nélküli fogás a kánikulára, mert enni muszáj

A hőmérséklet nem hagy alább 35 foknál az országos átlagot nézve, így a sütő és a főzőlap bekapcsolása is kisebb trauma, ha az étkezésre gondolunk, márpedig enni bizony kell. Most olyan könnyen összeállítható, gyors recepteket hoztunk, amikkel simán átvészelhetjük a kánikula napjait.

A napok óta tartó kánikulában sokszor már a főzés gondolatától is melegünk lesz. Ilyenkor nemcsak a szervezetünk vágyik könnyebb, frissebb fogásokra, hanem a konyhában töltött időt is igyekszünk a lehető legrövidebbre fogni. Szerencsére a nyári étkezéshez nincs szükség órákig rotyogó fazekakra: rengeteg olyan recept létezik, amely néhány perc alatt elkészül, alig kell hozzá bekapcsolni a tűzhelyet vagy a sütőt, mégis laktató, tápláló és igazán frissítő.

Ebben a válogatásban olyan ételeket gyűjtöttünk össze, amelyekkel a legforróbb napokon is öröm enni és elkészíteni sem őrdöngősség.

A fehér gazpacho receptjéért kattints a képre! Bagdi Gréta

Hideg levesek, ropogós saláták, gyors tészták, szendvicsek és hűsítő desszertek is helyet kaptak közöttük, hogy a hőségben se kelljen lemondanod a finom falatokról.

A sütés nélküli sütemények örök kedvencek:

Mit tehetsz a hőségben? Néhány egyszerű tipp

Igyál rendszeresen vizet , ne csak akkor, amikor már szomjas vagy!

, ne csak akkor, amikor már szomjas vagy! Részesítsd előnyben a könnyebb fogásokat , például salátákat, zöldségeket, gyümölcsöket és sovány fehérjéket!

, például salátákat, zöldségeket, gyümölcsöket és sovány fehérjéket! Kerüld a konyha felfűtését , amikor csak lehet: válassz olyan recepteket, amelyekhez alig kell főzni vagy sütni!

, amikor csak lehet: válassz olyan recepteket, amelyekhez alig kell főzni vagy sütni! Pótold az ásványi anyagokat vízben gazdag zöldségekkel és gyümölcsökkel, például uborkával, paradicsommal, görögdinnyével vagy őszibarackkal!

vízben gazdag zöldségekkel és gyümölcsökkel, például uborkával, paradicsommal, görögdinnyével vagy őszibarackkal! A nagyobb főzéseket időzítsd a hűvösebb reggeli vagy esti órákra, napközben pedig inkább hidegen is finom ételeket fogyassz!

Íme receptajánlónk a kánikulára, minimális energiafogyasztást és időt igénylő eszközök igénybevételével:

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