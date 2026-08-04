Brutális szárazság, komoly lépések: így készítsd fel a kertet, mielőtt nyaralni mennél

Ha néhány napra vagy akár egy-két hétre elutazol, nem feltétlenül van szükség drága automata öntözőrendszerre. Tudatos előkészülettel sokat tehetsz azért, hogy a növények ne szenvedjenek komoly károkat a távolléted alatt a kertedben - akkor sem, ha ennyire súlyos az aszály.
Miért fontos felkészíteni a kertet aszályos időszakban?
A hosszú ideje tartó szárazság és a magas nappali hőmérséklet miatt a növények vízigénye jelentősen megnő. A felső talajréteg gyorsan kiszáradhat, miközben a gyökerek mélyebb részeihez már nem jut elegendő nedvesség.
Erre használd a légkondiból kifolyó vizet: a növényeid is hálásak lesznek
A nyári hőségben különösen veszélyeztetettek:
- a balkonládákban nevelt növények,
- a frissen ültetett fák és cserjék,
- a sekély gyökerű virágok,
- a dézsás növények,
- a napos helyen lévő cserepes fűszernövények.
A legfontosabb indulás előtt:
ne csak egyszer locsoljunk sokat, hanem próbáljuk meg hosszabb időre megtartani a talaj nedvességét is!
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Extra tippek a száraz, forró nyárra:
- Ellenőrizd az öntözőrendszert indulás előtt
Ha automata öntözőrendszert használsz, ne közvetlenül indulás előtt állítsd be. Próbáld ki néhány nappal korábban, hogy megfelelő mennyiségű vizet juttat-e minden területre. Egy egyszerű földbe szúrt vizespalack is segíthet kisebb cserepeknél, de ezt is érdemes előre tesztelni, mert előfordulhat, hogy túl gyorsan folyik ki belőle a víz, vagy eltömődik a nyílás.
- Ne tápoldatozz közvetlenül indulás előtt
A nagy melegben a frissen tápoldatozott növények érzékenyebbek lehetnek, különösen akkor, ha utána nem kapnak megfelelő mennyiségű vizet. Inkább a visszatérés után gondoskodj az extra tápanyag-utánpótlásról!
- Figyelj a dézsás növényekre
A nagyobb cserepek ugyan lassabban száradnak ki, mint a kis balkonládák, de a forró falak, teraszok és burkolatok mellett ezek is gyorsan felmelegedhetnek. Érdemes a dézsákat árnyékosabb, kevésbé forró felületre helyezni.
Összegzés
A nyári szabadság előtt nem kell tökéletesen automatizált kertet kialakítani ahhoz, hogy a növények átvészeljék a távollétet.
FONTOS viszont a tudatos vízgazdálkodás!
• Lehetőség szerint tartózkodjunk a locsolástól, az autómosástól és a medencék feltöltésétől és minden átütemezhető ivóvíz-felhasználástól!
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