Brutális szárazság, komoly lépések: így készítsd fel a kertet, mielőtt nyaralni mennél

A nyári szabadság alatt a kert nem áll meg: a növények ugyanúgy fejlődnek, érnek a gyümölcsök, nőnek a gyomok, a kert, a balkonládák és a cserepes növények földje pedig a forró, száraz napokon akár néhány óra alatt is teljesen kiszáradhat. Különösen igaz ez az idei, rendkívül csapadékszegény nyárra, amikor a kertek extra odafigyelést igényelnek.

Ha néhány napra vagy akár egy-két hétre elutazol, nem feltétlenül van szükség drága automata öntözőrendszerre. Tudatos előkészülettel sokat tehetsz azért, hogy a növények ne szenvedjenek komoly károkat a távolléted alatt a kertedben - akkor sem, ha ennyire súlyos az aszály.

Ezekkel a trükkökkel vészelheti át a kert a nyári távollétedet

Miért fontos felkészíteni a kertet aszályos időszakban?

A hosszú ideje tartó szárazság és a magas nappali hőmérséklet miatt a növények vízigénye jelentősen megnő. A felső talajréteg gyorsan kiszáradhat, miközben a gyökerek mélyebb részeihez már nem jut elegendő nedvesség.

Erre használd a légkondiból kifolyó vizet: a növényeid is hálásak lesznek

A nyári hőségben különösen veszélyeztetettek:

a balkonládákban nevelt növények,

a frissen ültetett fák és cserjék,

a sekély gyökerű virágok,

a dézsás növények,

a napos helyen lévő cserepes fűszernövények.

A legfontosabb indulás előtt:

ne csak egyszer locsoljunk sokat, hanem próbáljuk meg hosszabb időre megtartani a talaj nedvességét is!

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Extra tippek a száraz, forró nyárra:

Ellenőrizd az öntözőrendszert indulás előtt

Ha automata öntözőrendszert használsz, ne közvetlenül indulás előtt állítsd be. Próbáld ki néhány nappal korábban, hogy megfelelő mennyiségű vizet juttat-e minden területre. Egy egyszerű földbe szúrt vizespalack is segíthet kisebb cserepeknél, de ezt is érdemes előre tesztelni, mert előfordulhat, hogy túl gyorsan folyik ki belőle a víz, vagy eltömődik a nyílás.

Ne tápoldatozz közvetlenül indulás előtt

A nagy melegben a frissen tápoldatozott növények érzékenyebbek lehetnek, különösen akkor, ha utána nem kapnak megfelelő mennyiségű vizet. Inkább a visszatérés után gondoskodj az extra tápanyag-utánpótlásról!

Figyelj a dézsás növényekre

A nagyobb cserepek ugyan lassabban száradnak ki, mint a kis balkonládák, de a forró falak, teraszok és burkolatok mellett ezek is gyorsan felmelegedhetnek. Érdemes a dézsákat árnyékosabb, kevésbé forró felületre helyezni.

Összegzés

A nyári szabadság előtt nem kell tökéletesen automatizált kertet kialakítani ahhoz, hogy a növények átvészeljék a távollétet.

FONTOS viszont a tudatos vízgazdálkodás!



• Lehetőség szerint tartózkodjunk a locsolástól, az autómosástól és a medencék feltöltésétől és minden átütemezhető ivóvíz-felhasználástól!



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A 2026-os rendkívül száraz nyárban különösen fontos, hogy tudatosan készüljünk a hosszabb meleg időszakokra. Néhány egyszerű előkészülettel sokkal nagyobb eséllyel térhetünk vissza egy egészséges, zöld kerthez az elszáradt növények helyett.



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